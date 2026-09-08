Τι κερδίζει ένα σπίτι από τη μόνωση ταράτσας και ποια σημεία της εφαρμογής κρίνουν αν θα αντέξει πέντε ή εικοσιπέντε χρόνια.
Δύο όμοιες επιθέσεις με χειροβομβίδα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Αθήνας
Δύο όμοιες επιθέσεις με χειροβομβίδα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Αθήνας
Και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν σχάρες από φρεάτιο για να σπάσουν οι τζαμαρίες των καταστημάτων στην Αχαρνών και τον Άγιο Παντελεήμονα
Δύο επιθέσεις με την ίδια μεθοδολογία και χρήση χειροβομβίδας σημειώθηκαν με διαφορά λίγης ώρας τα ξημερώματα της Τρίτης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Αθήνας.
Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 4:25 στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Διδύμου, στην περιοχή της Ομόνοιας
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο δράστης αφού χρησιμοποίησε μια σχάρα από φρεάτιο της ΕΥΔΑΠ για να σπάσει τη τζαμαρία της επιχείρησης, στη συνέχεια έριξε αντικείμενο που προκάλεσε έκρηξη με στελέχη του ΤΕΕΜ που βρέθηκαν στο σημείο να εντοπίζουν έναν μοχλό απελευθέρωσης χειροβομβίδας.
Κατά τις ίδιες πηγές στο σημείο ήταν και ένας 27χρονος υπάλληλος του καταστήματος με καταγωγή από τη Συρία, ο οποίος ευτυχώς δεν τραυματίστηκε.
Με τον ίδιο τρόπο στις 4:55 σημειώθηκε η επίθεση σε καφετέρια με ναργιλέδες με Σύρο ιδιοκτήτη στη συμβολή της πλατείας Αμερικής με την οδό Μηθύμνης στον Άγιο Παντελεήμονα.
Στα δύο καταστήματα βρίσκονται στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών αλλά και της ΔΑΟΕ αναζητώντας στοιχεία που θα οδηγήσουν στον δράστη.
Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 4:25 στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Διδύμου, στην περιοχή της Ομόνοιας
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο δράστης αφού χρησιμοποίησε μια σχάρα από φρεάτιο της ΕΥΔΑΠ για να σπάσει τη τζαμαρία της επιχείρησης, στη συνέχεια έριξε αντικείμενο που προκάλεσε έκρηξη με στελέχη του ΤΕΕΜ που βρέθηκαν στο σημείο να εντοπίζουν έναν μοχλό απελευθέρωσης χειροβομβίδας.
Κατά τις ίδιες πηγές στο σημείο ήταν και ένας 27χρονος υπάλληλος του καταστήματος με καταγωγή από τη Συρία, ο οποίος ευτυχώς δεν τραυματίστηκε.
Με τον ίδιο τρόπο στις 4:55 σημειώθηκε η επίθεση σε καφετέρια με ναργιλέδες με Σύρο ιδιοκτήτη στη συμβολή της πλατείας Αμερικής με την οδό Μηθύμνης στον Άγιο Παντελεήμονα.
Στα δύο καταστήματα βρίσκονται στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών αλλά και της ΔΑΟΕ αναζητώντας στοιχεία που θα οδηγήσουν στον δράστη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα