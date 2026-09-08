22χρονος ξυλοκόπησε τη 18χρονη σύντροφό του στη Θεσσαλονίκη και στο δικαστήριο δήλωσε ότι «εγώ έτρωγα συνήθως ξύλο»
ΕΛΛΑΔΑ
Ξυλοδαρμός Θεσσαλονίκη Ενδοοικογενειακή βία

22χρονος ξυλοκόπησε τη 18χρονη σύντροφό του στη Θεσσαλονίκη και στο δικαστήριο δήλωσε ότι «εγώ έτρωγα συνήθως ξύλο»

Καταδικάστηκε σε έναν χρόνο φυλάκιση με αναστολή – Η νεαρή κατέθεσε ότι τη χτύπησε με σφαλιάρες, κλωτσιές και ηλεκτρονικό τσιγάρο

22χρονος ξυλοκόπησε τη 18χρονη σύντροφό του στη Θεσσαλονίκη και στο δικαστήριο δήλωσε ότι «εγώ έτρωγα συνήθως ξύλο»
Στράτος Λούβαρης
13 ΣΧΟΛΙΑ
Στη θέση του θύματος επιχείρησε να τοποθετήσει τον εαυτό του ένας νεαρός άνδρας που ξυλοκόπησε άγρια τη 18χρονη σύντροφό του και καταδικάστηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Ο κατηγορούμενος, 22 ετών, κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους, με τριετή αναστολή αλλά και αυστηρούς περιοριστικούς όρους προκειμένου να μην πλησιάζει και να μην επικοινωνεί με την παθούσα.

Σύμφωνα με την κατάθεση της νεαρής γυναίκας, όλα συνέβησαν την περασμένη Τετάρτη, όταν ξεκίνησε λεκτική αντιπαράθεση με τον κατηγορούμενο με αφορμή κάποια μηνύματα που είχε βρει στο κινητό του τηλέφωνο. Κατά τη διάρκεια του καβγά, τη χτύπησε επανειλημμένα με σφαλιάρες και κλωτσιές, ενώ στη συνέχεια τη χτύπησε και με το ηλεκτρονικό τσιγάρο στο κεφάλι.

«Με χτύπησε με δύο σφαλιάρες, με μια κλωτσιά στο πόδι και με το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Άρχισα να ζαλίζομαι. Ήρθε ο αδελφός του και τον ηρέμησε. Η φίλη μου κάλεσε το ΕΚΑΒ γιατί δεν ήμουν καλά, ενώ ήρθε και η αστυνομία», περιέγραψε. Πρόσθεσε, δε, ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο κατηγορούμενος ασκούσε βία σε βάρος της, καθώς έχει ξανασυμβεί στο πρόσφατο παρελθόν, όταν την είχε χτυπήσει πάλι στο πρόσωπο.

Καταθέτοντας ως μάρτυρας στο δικαστήριο, η φίλη της 18χρονης, η οποία ήταν παρούσα στο περιστατικό, ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια του καβγά ο κατηγορούμενος χτυπούσε και παράλληλα εξύβριζε την παθούσα. «Είχαν γυρίσει πίσω τα μάτια της, δεν μπορούσα να την ησυχάσω. Δεν μπορούσε να αναπνεύσει και δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Καλέσαμε το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο», συμπλήρωσε.

«Εγώ έτρωγα συνήθως ξύλο»

Στην απολογία του ο 22χρονος παραδέχθηκε το λάθος του και ζήτησε συγγνώμη, ωστόσο ισχυρίστηκε ότι δεν χτύπησε τη σύντροφό του στον βαθμό που περιέγραψε η ίδια, καθώς και ότι εκείνος ήταν το θύμα ενδοοικογενειακής βίας σε άλλα περιστατικά.

«Υπήρχε αναβρασμός, σε κάθε περίπτωση όμως δεν έπρεπε να γίνει αυτό που έγινε. Η κοπέλα μου άπλωνε χέρι, συνήθως. Και τα δύο χρόνια που ήμασταν μαζί, αυτή με χτυπούσε. Σε άλλο συμβάν της ζητούσα να φύγει και κάλεσα εγώ την αστυνομία, καθώς άσκησε βία», ισχυρίστηκε.
Στράτος Λούβαρης
13 ΣΧΟΛΙΑ

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