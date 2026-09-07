Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Μακρυκάπα Ευβοίας
ΕΛΛΑΔΑ
Εύβοια Φωτιά Πυροσβεστικό Σώμα

Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Μακρυκάπα Ευβοίας

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν λίγες διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία

Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Μακρυκάπα Ευβοίας
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 14:30 της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρυκάπα Ευβοίας.

Ειδικότερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν λίγες διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία.

Στο σημείο επιχειρούν 92 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ και 32 οχήματα. Επίσης συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Διρφυων -Μεσσαπιών και μηχανήματα έργου, που έχει διαθέσει το ΓΕΕΘΑ.

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