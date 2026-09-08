Γιάννης Στάνκογλου - Κρατερός Κατσούλης: Πρωταγωνιστούν μαζί τον χειμώνα σε ένα διάσημο μιούζικαλ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Γιάννης Στάνκογλου Κρατερός Κατσούλης Θέατρο Βέμπο

Γιάννης Στάνκογλου - Κρατερός Κατσούλης: Πρωταγωνιστούν μαζί τον χειμώνα σε ένα διάσημο μιούζικαλ

Στο Θέατρο Βέμπο, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Γιώργου Βάλαρη

Γιάννης Στάνκογλου - Κρατερός Κατσούλης: Πρωταγωνιστούν μαζί τον χειμώνα σε ένα διάσημο μιούζικαλ
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Ο Γιάννης Στάνκογλου και ο Κρατερός Κατσούλης ενώνουν τις υποκριτικές δυνάμεις τους στο ανέβασμα του δημοφιλούς μιούζικαλ «Το κλουβί με τις τρελές», που θα κάνει πρεμιέρα τον Δεκέμβριο, στο Θέατρο Βέμπο, σε σκηνοθεσία Γιώργου Βάλαρη.

«Το Κλουβί με τις Τρελές», το θρυλικό έργο του Ζαν Πουαρέ, που γνώρισε τεράστια επιτυχία στο Broadway και στο West End, απέσπασε έξι βραβεία Tony, μεταξύ των οποίων το Tony Καλύτερου Μιούζικαλ, ενώ η διαχρονική του αξία επιβεβαιώθηκε και με το Tony Καλύτερης Αναβίωσης Μιούζικαλ. Παράλληλα έχει τιμηθεί με κορυφαίες διεθνείς διακρίσεις, όπως τα Drama Desk Awards και τα Laurence Olivier Awards, καθιερώνοντάς το ως ένα από τα σπουδαιότερα μιούζικαλ όλων των εποχών.

Ο Γιώργος Βάλαρης, μετρ των μιούζικαλ στην Ελλάδα, υπογράφει μια ολοκαίνουργια διασκευή και σκηνοθεσία, προσεγγίζοντας το έργο με σύγχρονη ματιά και αναδεικνύοντας τη βαθύτερη κοινωνικοπολιτική ουσία του.
Πίσω από τη λάμψη, το χιούμορ, τα εντυπωσιακά κοστούμια και τα φαντασμαγορικά μουσικοχορευτικά νούμερα, το «Κλουβί με τις τρελές» είναι μια βαθιά ανθρώπινη κωμωδία που θέτει διαχρονικά ερωτήματα γύρω από την ταυτότητα, την ελευθερία, την οικογένεια, την αποδοχή της διαφορετικότητας, αλλά και τη σύγκρουση δυο κόσμων γι’ αυτό παραμένει συγκλονιστικά επίκαιρο επί σχεδόν πέντε σχεδόν δεκαετίες.
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