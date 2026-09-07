«Μέσα σε ένα βράδυ όλα χάθηκαν»: Ξεκίνησαν οι καταθέσεις στη δίκη για τα Τέμπη, τι είπε η οικογένεια του μηχανοδηγού

Μπαλή: Πέρασε, δεν είχε. Πέρασε ιατρικές εξετάσεις προ διμήνου. Είχε περάσει ανεύρυσμα και είχε κάνει μαγνητική. Όλα ήταν μια χαρά.Ακολούθησαν ερωτήσεις από συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας, αλλά και του συνηγόρου του μοιραίου σταθμάρχη, Στέφανου Παντζαρτζίδη.Ζησιμάτος: Ο σύζυγός σας ήταν και εκπαιδευτής μηχανοδηγών;Μπαλή: Ναι.Ζησιμάτος: Είχε εμπειρία από το συγκεκριμένο δρομολόγιο;Μπαλή: Ναι, είχε μεγάλη εμπειρία.Ζησιμάτος: Πότε υπήρξε το ανεύρυσμα στον εγκέφαλο; Πώς αντιμετωπίστηκε;Μπαλή: Το 2017. Άμεσα και με εμβολισμό. Σε έναν μήνα γύρισε στην εργασία του.Ζησιμάτος: Μετά τον θάνατο ακούσατε διάφορα για την υγεία του. Υπάρχει κάποιο σύστημα του νεκρού οδηγού;Μπαλή: Ένα πεντάλ, που επιτρέπει στον μηχανοδηγό να το πατάει ανά 30 δευτερόλεπτα. Τότε κάνει αυτόματη πέδηση το τρένο, αν δεν το πατήσει. Εξάλλου, υπήρχε και δεύτερος μηχανοδηγός δίπλα.Ακολούθησε ο Λουκάς Αποστολίδης, ο οποίος ρώτησε αρχικά την Αγνή Μπαλή πώς ένιωσε όταν είδε να δημοσιεύεται το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής, σύμφωνα με το οποίο υπεύθυνοι ήταν οι δύο μηχανοδηγοί και ο σταθμάρχης.Μπαλή: Είμαι σίγουρη ότι, με την εμπειρία του, έκανε ό,τι μπορούσε να κάνει. Γι’ αυτό είμαστε εδώ, για να τον δικαιώσουμε.Αποστολίδης: Σας είχε εκφράσει φόβο για την κατάσταση στον σιδηρόδρομο;Μπαλή: Ήξερα, χωρίς λεπτομέρειες, ότι υπήρχαν προβλήματα. Πριν το συμβάν είχε πέσει ένα δέντρο μπροστά του, μέχρι να πάει κάποιος να τραβήξει το τρένο.Στη συνέχεια, ερωτήσεις στην Αγνή Μπαλή υπέβαλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με επίκεντρο τα ζητήματα υγείας του μηχανοδηγού.Κωνσταντοπούλου: Για την υγεία του συζύγου σας. Τα θέματα αυτά, όλη αυτή η αχλή για την υγεία, από πού ξεκίνησε;Μπαλή: Στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής.Κωνσταντοπούλου: Οι βουλευτές της κυβέρνησης το έφεραν, φέρνοντας ιατρικά δεδομένα του νεκρού;Μπαλή: Έλεγαν για την ασθένειά του, χωρίς να λένε το τελικό πόρισμα που έλεγε ότι ήταν ικανός να είναι μηχανοδηγός. Εκτός από τον πόνο, είχαμε να αντιμετωπίσουμε τον κόσμο, όσα ακούγονταν στην τηλεόραση. Μετά από αυτό σταμάτησα να δουλεύω, ήθελα να προσηλωθώ στα παιδιά μου.Κωνσταντοπούλου: Από τους κατηγορουμένους, βγήκε κάποιος να αποκαταστήσει την αλήθεια για τον μηχανοδηγό;Μπαλή: Όχι.Τέλος, ο Στέφανος Παντζαρτζίδης, συνήγορος του σταθμάρχη Βασίλη Σαμαρά, αναφέρθηκε αρχικά στην τεράστια εμπειρία του Γιώργου Κουτσούμπα και ρώτησε γιατί δεν αντέδρασε όταν του δόθηκε λανθασμένη εντολή πριν από τη σύγκρουση.Μπαλή: Αυτά θα σας τα πει ο δικηγόρος μας, ο τεχνικός μας σύμβουλος.Ακολούθησε η κατάθεση της Αθανασίας Κουτσούμπα, η οποία, συγκινησιακά φορτισμένη, μίλησε για τη στιγμή που ενημερώθηκε για τον θάνατο του πατέρα της. «Από εκείνη τη στιγμή και μετά πάγωσαν τα πάντα», τόνισε.Πρόεδρος: Μιλήσατε εκείνη τη μέρα μαζί του;Κουτσούμπα: Στις 21:00. Μου είπε μέσα σε όλη τη συζήτηση ότι έχω έρθει νωρίτερα, έχω ελέγξει το τρένο και δεν δουλεύει τίποτα σωστά, θα πάρουμε τη μηχανή αλλού συναδέλφου.Πρόεδρος: Για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις;Κουτσούμπα: Μόνο ότι δεν δουλεύει τίποτα εδώ πάνω. Ήξερα ότι υπήρχαν προβλήματα. Δεν είχα στο μυαλό μου την έκταση. Δεν δούλευαν τα φωτόσημα, είχαν πρόβλημα με το σήμα, είχε πολλά παράσιτα. Όταν ανέβηκε ο πατέρας μου και δούλευε στο Λιανοκλάδι, είχαν τέτοια προβλήματα.Πρόεδρος: Ήταν συνδικαλιστής ο πατέρας σας;Κουτσούμπα: Ήταν ενεργό μέλος του σωματείου, συμμετείχε στις απεργίες, ήταν ενεργός.Η Αθανασία Κουτσούμπα περιέγραψε στη συνέχεια τις προσπάθειες της οικογένειας να πληροφορηθεί τι είχε συμβεί μετά τη σύγκρουση των τρένων.Κουτσούμπα: Όπου βρίσκαμε παίρναμε τηλέφωνο. Δεν μας πήρε κανένας ποτέ, δεν ενημερωθήκαμε ποτέ. Από συναδέλφους του ενημερωθήκαμε, η Hellenic Train ήταν άφαντη. Περιγράψαμε τον μπαμπά στο τηλέφωνο και δεν υπήρχε απάντηση. Ξημερώματα ξεκινήσαμε για Λάρισα. Πρώτα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Μετά στο Γενικό… ένα χάος. Δεν ήταν στους ζωντανούς, δεν ήταν στους νεκρούς, δεν ήταν στους τραυματίες. Η Hellenic Train δεν μπήκε στη διαδικασία να δηλώσει τους εργαζομένους της, ούτε να τους ενημερώσει.Πρόεδρος: Λένε ότι το τρένο έκανε μια διακοπή, μια στάση σε μέρος που δεν υπήρχε φως;Κουτσούμπα: Διαβάζοντας τη δικογραφία, ζητήσαμε τα ηχητικά και να κατασχεθεί το καταγραφικό. Είχαν βγει κάποιες απομαγνητοφωνήσεις. Ο ανακριτής πήρε μήνες μέχρι να αποφασίσει να τα κατασχέσει. Όταν ελέγχθηκε το USB που ήταν να ελεγχθεί από τον κ. Ροντογιάνη, δεν μπήκε στον κόπο να ενημερώσει τον τεχνικό μας σύμβουλο. Ο ανακριτής είπε «ε, θα ξεχάστηκε». Οι πολλές συμπτώσεις παύουν να είναι συμπτώσεις. Διαβάζοντας τη δικογραφία, από τη Θεσσαλονίκη έως το Παλαιοφάρσαλο, κατέβαινε σε μονοδρόμηση.Ζησιμάτος: Έχετε κάνει μια μεγάλη έρευνα μετά το δυστύχημα. Είστε εσείς από την οικογένεια που ασχολείστε περισσότερο;Κουτσούμπα: Ναι, εγώ ασχολούμαι περισσότερο. Η μικρή έδινε πανελλήνιες όταν έγινε το δυστύχημα.Ζησιμάτος: Εκείνο το μοιραίο βράδυ, ο πατέρας σας κατεβάζει άλλη αμαξοστοιχία. Σε αυτήν που μηχανοδηγεί, σε ποια γραμμή κινήθηκε;Κουτσούμπα: Κατέβαινε κανονικά.Ζησιμάτος: Από τη Θεσσαλονίκη τι ανέβαινε;Κουτσούμπα: Μια μηχανή ντίζελ.Στη συνέχεια, ακολούθησαν και άλλες ερωτήσεις σχετικά με τη μοιραία νύχτα και όσα γνωρίζει, έπειτα από την έρευνα που έχει πραγματοποιήσει, η κόρη του αδικοχαμένου μηχανοδηγού, αλλά και τις κινήσεις που πραγματοποίησε η οικογένεια Κουτσούμπα.Ζησιμάτος: Γιατί καταθέσατε μήνυση στον ανακριτή Μπακαΐμη;Κουτσούμπα: Έβλεπα μια συνέντευξη της τραυματίας Αλεξάνδρα Τσακίρη, που έλεγε ότι δέχθηκε πιέσεις από τον ανακριτή. Ψάχνοντας πραγματικά τι είχε γίνει εκείνο το βράδυ, όταν υποτίθεται ο λειτουργός τι κάνει, έστω και το ένα θα έπρεπε να το κρατήσει. Υπήρχαν καταθέσεις που λέγανε ότι είχαν γίνει στάσεις. Για αυτό έγινε μήνυση από πλευρά μας.Ζησιμάτος: Έγινε μια εξεταστική στη Βουλή. Γιατί στείλατε εξώδικο στην κυβερνητική πλειοψηφία της Βουλής:Κουτσούμπα: Βουλευτής της ΝΔ κρατώντας ένα έντυπο του νευροχειρουργού που έχει χειρουργήσει τον πατέρα μου, έλεγε και ανέφερε τα αντίθετα από αυτά που λέει το έντυπο… Έλεγε πόσο ικανός δεν ήταν για εργασία, ενώ το χαρτί έλεγε τα αντίθετα. Η συνεδρίαση ήταν live και καλλιεργούσαν εντυπώσεις. Διαβάστηκε το εξώδικό μας σε συνεδρίαση της εξεταστικής.Ζησιμάτος: Όταν πήγε ο ιατρικός φάκελος στη Βουλή τι διαπιστώθηκε;Κουτσούμπα: Ότι όλα ήταν καλά και μπορούσε να δουλέψει.Τέλος, αναφέρθηκε, έπειτα από ερωτήσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου, για τα αλλοιωμένα ηχητικά που δόθηκαν στη δημοσιότητα ακριβώς μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα.Οι δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας: