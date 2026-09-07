Οι συνομιλίες των πιλότων, τα βίντεο από τη συντριβή και τα συντρίμμια θα δώσουν απαντήσεις για την πτώση του Phantom στην Τανάγρα
Οι συνομιλίες των πιλότων, τα βίντεο από τη συντριβή και τα συντρίμμια θα δώσουν απαντήσεις για την πτώση του Phantom στην Τανάγρα
Δεν τίθεται θέμα παλαιότητας, λένε στρατιωτικές πηγές για το F-4E Phantom που συμμετείχε το Σάββατο στην Athens Flying Week 2026
Την πλήρη εικόνα για τα αίτια της συντριβής του μαχητικού αεροσκάφους F-4E Phantom το Σάββατο στην Τανάγρα, στη διάρκεια του Athens Flying Week 2026 καλείται να συνθέσει τώρα η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Δυστυχημάτων, καθώς οι συνομιλίες των δύο άτυχων χειριστών με τον Πύργο Ελέγχου, το διαθέσιμο οπτικοακουστικό υλικό από τις δεκάδες κάμερες στο airshow, αλλά και η περισυλλογή των συντριμμιών του μοιραίου αεροσκάφους εκτιμάται πως θα αποτυπώσουν την κατάσταση του μαχητικού τις τελευταίες στιγμές, πριν την συντριβή του.
Συνάδελφοί τους από την 338 Μοίρα της 117 Πτέρυγας Μάχης βιώνουν βαριά την απώλεια των δύο πολύ έμπειρων χειριστών της Πολεμικής Αεροπορίας, του 40χρονου Εμπισμηναγού, Ιωάννη Μπλέσια και του 37χρονου Σμηναγού, Δημητρίου Πέτρου, ενώ θρήνος επικρατεί στις γενέτειρές του. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να αποχαιρετίσουν οι οικείοι τους τους δύο άτυχους χειριστές, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Την ίδια ώρα, τα ερωτήματα πληθαίνουν αναφορικά με τους λόγους της συντριβής του βομβαρδιστικού της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς στρατιωτικές πηγές μεταδίδουν ότι το αεροσκάφος είχε εκτελέσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες συντήρησης και ελέγχων σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα της Πολεμικής Αεροπορίας και ήταν απολύτως αξιόπλοο. Ταυτόχρονα, η συμμετοχή του στην Athens Flying Week2026 αφορούσε πτήση διέλευσης και όχι πτήση αεροπορικής επίδειξης. Την αεροπορική επίδειξη εκτελεί η Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων «ΖΕΥΣ» με αεροσκάφη F-16.
Δεν τίθεται, δηλαδή, θέμα «παλαιότητας», όπως υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές, με δεδομένο ότι συμμετέχουν σε αντίστοιχες διοργανώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αεροσκάφη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου(SPITFIRE κ.ά) ή ακόμα και του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Με δεδομένο ότι επρόκειτο για δύο εξαιρετικά έμπειρους χειριστές με πάρα πολλές ώρες πτήσης, το σενάριο του ανθρώπινου λάθους δεν συγκεντρώνει ισχυρές πιθανότητες, ενώ η μεγάλη πτητική εμπειρία τους με τον συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους, είχε ως αποτέλεσμα να γνωρίζουν σε βάθος την συμπεριφορά του και σε συνθήκες πολλών G, αλλά και τυχόν δομικές αδυναμίες που θα μπορούσε να εμφανίσει το μαχητικό, όπως η απώλεια στήριξης.
Συνάδελφοί τους από την 338 Μοίρα της 117 Πτέρυγας Μάχης βιώνουν βαριά την απώλεια των δύο πολύ έμπειρων χειριστών της Πολεμικής Αεροπορίας, του 40χρονου Εμπισμηναγού, Ιωάννη Μπλέσια και του 37χρονου Σμηναγού, Δημητρίου Πέτρου, ενώ θρήνος επικρατεί στις γενέτειρές του. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να αποχαιρετίσουν οι οικείοι τους τους δύο άτυχους χειριστές, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Την ίδια ώρα, τα ερωτήματα πληθαίνουν αναφορικά με τους λόγους της συντριβής του βομβαρδιστικού της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς στρατιωτικές πηγές μεταδίδουν ότι το αεροσκάφος είχε εκτελέσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες συντήρησης και ελέγχων σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα της Πολεμικής Αεροπορίας και ήταν απολύτως αξιόπλοο. Ταυτόχρονα, η συμμετοχή του στην Athens Flying Week2026 αφορούσε πτήση διέλευσης και όχι πτήση αεροπορικής επίδειξης. Την αεροπορική επίδειξη εκτελεί η Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων «ΖΕΥΣ» με αεροσκάφη F-16.
Δεν τίθεται, δηλαδή, θέμα «παλαιότητας», όπως υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές, με δεδομένο ότι συμμετέχουν σε αντίστοιχες διοργανώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αεροσκάφη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου(SPITFIRE κ.ά) ή ακόμα και του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Τα σενάριαΩστόσο, τα βασικά σενάρια, όπως μετέδωσε το protothema.gr είναι είτε να σημειώθηκε κάποιο πρόβλημα στα συστήματα του μαχητικού αεροσκάφους από την πίεση που δέχτηκε από τον ελιγμό την ώρα της επίδειξης, καθώς πρόκειται για βομβαρδιστικό συγκεκριμένης αποστολής και δυνατοτήτων, είτε κάποιο σμήνος πουλιών, που υπάρχουν στην συγκεκριμένη περιοχή, να προκάλεσε μηχανική βλάβη στους κινητήρες.
Με δεδομένο ότι επρόκειτο για δύο εξαιρετικά έμπειρους χειριστές με πάρα πολλές ώρες πτήσης, το σενάριο του ανθρώπινου λάθους δεν συγκεντρώνει ισχυρές πιθανότητες, ενώ η μεγάλη πτητική εμπειρία τους με τον συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους, είχε ως αποτέλεσμα να γνωρίζουν σε βάθος την συμπεριφορά του και σε συνθήκες πολλών G, αλλά και τυχόν δομικές αδυναμίες που θα μπορούσε να εμφανίσει το μαχητικό, όπως η απώλεια στήριξης.
Τα ερωτήματαΤο βίντεο-ντοκουμέντο από την μοιραία πτήση δείχνει, πάντως, το αεροσκάφος να έχει χάσει απότομα ύψος εκτελώντας δεξιά στροφή, ενώ το γεγονός ότι οι πιλότοι δεν ενεργοποίησαν το σύστημα διαφυγής δε θεωρείται ασύνδετο με την προσπάθειά τους να αποτρέψουν τυχόν μεγιστοποίηση των απωλειών, αφού εντέλει το αεροσκάφος συνετρίβη πλησίον, αλλά εκτός του στρατιωτικού αεροδρομίου της Τανάγρας.
A HAF F-4 Phantom II just crashed at the Athens Fling Week airshow. We can only hope for the best, but I saw no parachutes. He hit the ground coming out of a turn. pic.twitter.com/JtW4YdPJ5x— Sova🇧🇬 (@sovva1_1) September 5, 2026
Παράλληλα, η απώλεια δύο αξιόλογων στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας σε αεροπορική επίδειξη και όχι εν ώρα καθήκοντος έχει βαρύνει το κλίμα στις τάξεις των ιπτάμενων, που δέχονται ισχυρή καταπόνηση λόγω της τουρκικής προκλητικότητας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ιδιαίτερα, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων και περιφερειακών ανταγωνισμών, ερωτηματικά εγείρονται και για την αναγκαιότητα παραχώρησης ενεργού στρατιωτικού αεροδρομίου για την πραγματοποίηση επιδείξεων, όταν πρόκειται για τη βάση των μαχητικών αεροσκαφών Rafale.
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