Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Συναγερμός στα Δύο Αοράκια μετά τη λεπτοσπείρωση 11χρονης - Μήνυση καταθέτει ο σύλλογος Ρομά
Συναγερμός στα Δύο Αοράκια μετά τη λεπτοσπείρωση 11χρονης - Μήνυση καταθέτει ο σύλλογος Ρομά
Ζητά την άμεση παρέμβαση του Δήμου Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης για την καθαριότητα στον καταυλισμό - Τι απαντά ο δήμος
Στη δικαιοσύνη προσφεύγει ο Παγκρήτιος Σύλλογος Ελλήνων Πολιτών Τσιγγάνων, μετά το περιστατικό λεπτοσπείρωσης που καταγράφηκε σε 11χρονη στον καταυλισμό των Ρομά στα Δύο Αοράκια Ηρακλείου.
Όπως ανέφερε στην Τηλεόραση CRETA ο πρόεδρος του Συλλόγου, Θάνος Κατσαρής, την ερχόμενη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου αναμένεται να κατατεθεί, μέσω της νομικής υπηρεσίας του Συλλόγου, μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου.
Ο κ. Κατσαρής κάνει λόγο για σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας και καταγγέλλει ότι οι συνθήκες που επικρατούν στον καταυλισμό εγκυμονούν καθημερινά κινδύνους για τους κατοίκους. Παράλληλα, ζητά την άμεση παρέμβαση του Δήμου Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης και της Πολιτείας, υποστηρίζοντας ότι απαιτούνται ουσιαστικές παρεμβάσεις για την καθαριότητα και την προστασία των κατοίκων.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου, στον καταυλισμό διαμένουν περίπου 1.300 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και εκατοντάδες παιδιά. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι μετά το περιστατικό της 11χρονης υπήρξε άμεση κινητοποίηση από αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες επισκέφθηκαν τον χώρο, ενώ εκφράζει παράλληλα παράπονα για την ανταπόκριση του Δήμου Ηρακλείου.
Από την πλευρά του Δήμου, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γιώργος Τσαγκαράκης υποστηρίζει ότι η υπηρεσία πραγματοποιεί σχεδόν καθημερινά εργασίες καθαρισμού στην περιοχή όπου βρίσκεται ο καταυλισμός.
Μιλώντας στην Τηλεόραση CRETA, ο κ. Τσαγκαράκης αναφέρθηκε στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, η απόρριψη απορριμμάτων σε διάφορα σημεία του καταυλισμού δυσχεραίνει σημαντικά την κατάσταση και την προσπάθεια των συνεργείων καθαριότητας.
Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους να συμβάλλουν στη διατήρηση της καθαριότητας και να τηρούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Διευκρίνισε, επίσης, ότι η πραγματοποίηση απολυμάνσεων δεν υπάγεται στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας καθαριότητας.
Η κατάσταση της ανήλικης κρίθηκε αρχικά αρκετά σοβαρή ώστε να χρειαστεί νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η 11χρονη έχει πλέον μεταφερθεί στην Παιδιατρική Κλινική του νοσοκομείου, όπου παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.
Πηγή: creta24.gr
Όπως ανέφερε στην Τηλεόραση CRETA ο πρόεδρος του Συλλόγου, Θάνος Κατσαρής, την ερχόμενη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου αναμένεται να κατατεθεί, μέσω της νομικής υπηρεσίας του Συλλόγου, μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου.
Ο κ. Κατσαρής κάνει λόγο για σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας και καταγγέλλει ότι οι συνθήκες που επικρατούν στον καταυλισμό εγκυμονούν καθημερινά κινδύνους για τους κατοίκους. Παράλληλα, ζητά την άμεση παρέμβαση του Δήμου Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης και της Πολιτείας, υποστηρίζοντας ότι απαιτούνται ουσιαστικές παρεμβάσεις για την καθαριότητα και την προστασία των κατοίκων.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου, στον καταυλισμό διαμένουν περίπου 1.300 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και εκατοντάδες παιδιά. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι μετά το περιστατικό της 11χρονης υπήρξε άμεση κινητοποίηση από αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες επισκέφθηκαν τον χώρο, ενώ εκφράζει παράλληλα παράπονα για την ανταπόκριση του Δήμου Ηρακλείου.
Από την πλευρά του Δήμου, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γιώργος Τσαγκαράκης υποστηρίζει ότι η υπηρεσία πραγματοποιεί σχεδόν καθημερινά εργασίες καθαρισμού στην περιοχή όπου βρίσκεται ο καταυλισμός.
Μιλώντας στην Τηλεόραση CRETA, ο κ. Τσαγκαράκης αναφέρθηκε στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, η απόρριψη απορριμμάτων σε διάφορα σημεία του καταυλισμού δυσχεραίνει σημαντικά την κατάσταση και την προσπάθεια των συνεργείων καθαριότητας.
Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους να συμβάλλουν στη διατήρηση της καθαριότητας και να τηρούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Διευκρίνισε, επίσης, ότι η πραγματοποίηση απολυμάνσεων δεν υπάγεται στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας καθαριότητας.
Στη ΜΕΘ Παίδων η 11χρονηΤο περιστατικό αφορά ένα 11χρονο κορίτσι που προσβλήθηκε από λεπτοσπείρωση.
Η κατάσταση της ανήλικης κρίθηκε αρχικά αρκετά σοβαρή ώστε να χρειαστεί νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η 11χρονη έχει πλέον μεταφερθεί στην Παιδιατρική Κλινική του νοσοκομείου, όπου παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.
Πηγή: creta24.gr
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