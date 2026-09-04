Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία
Τροχαίο με ανατροπή μοτοσικλέτας στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα, κυκλοφοριακά προβλήματα στο σημείο
Τροχαίο με ανατροπή μοτοσικλέτας στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα, κυκλοφοριακά προβλήματα στο σημείο
Επί τόπου περιπολικά της Τροχαίας για την ρύθμιση της κυκλοφορίας
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Παραλιακή, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες μια μοτοσικλέτα ανετράπη.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να μεταφέρει τον αναβάτη στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του δεν έχουν γίνει γνωστες.
Περιπολικά της Τροχαίας βρίσκονται στο σημείο και ρυθμίζουν την κυκλοφορία, ενώ διεξάγεται έρευνα για τα ακριβή αίτια του τροχαίου.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να μεταφέρει τον αναβάτη στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του δεν έχουν γίνει γνωστες.
Κίνηση στο σημείοΛόγω του ατυχήματος καταγράφονται προβλήματα στην κυκλοφορία, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις.
Περιπολικά της Τροχαίας βρίσκονται στο σημείο και ρυθμίζουν την κυκλοφορία, ενώ διεξάγεται έρευνα για τα ακριβή αίτια του τροχαίου.
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