Ο χάρτης ενοικίων για το 2026: Σε ποιες περιοχές εκτοξεύτηκαν οι τιμές, οι πρωταθλητές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και νησιά

Δείτε τα στοιχεία της REMAX Ελλάς - Από τις ακριβές γειτονιές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης μέχρι τα νησιά, ο χάρτης της αγοράς κατοικίας αλλάζει, με τη ζήτηση να παραμένει υψηλή και την προσφορά ακινήτων περιορισμένη