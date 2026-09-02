Στο 0,7% το ποσοστό των οδηγών που ξεπερνούν το όριο στο αλκοόλ, αυτό ειναι νίκη και σώζει ζωές, λέει ο Χρυσοχοΐδης

Τα προηγούμενα χρόνια το ποσοστό των οδηγών που εντοπίζονταν να βρίσκονται πάνω από το επιτρεπόμενο όριο αλκοόλ κυμαινόταν στο 5%- 7%, ενώ πέρυσι περιορίστηκε στο 2,7% και στο πρώτο οκτάμηνο φέτος στο 0,7%

, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στο πλαίσιο της ομιλίας του σε αποψινή πολιτική εκδήλωση της ΟΝΝΕΔ στη Θεσσαλονίκη.



Μιλώντας στην εκδήλωση με τίτλο «Η Θεσσαλονίκη κινείται: Μία πόλη με ασφαλείς και σύγχρονες μετακινήσεις», που πραγματοποιήθηκε ενόψει της 90ης ΔΕΘ, ο ίδιος υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των τροχονομικών ελέγχων έχει ήδη αποδώσει αποτελέσματα στην οδική ασφάλεια.







Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και στη συνολική εικόνα της οδικής ασφάλειας, σημειώνοντας ότι το προηγούμενο έτος καταγράφηκαν 142 λιγότεροι νεκροί από τροχαία δυστυχήματα, 80 λιγότεροι βαριά τραυματίες και περισσότερες από 200 λιγότερες περιπτώσεις ελαφρά τραυματιών, σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα που επικαλέστηκε.



Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία της εντατικοποίησης των ελέγχων της Τροχαίας, αλλά και στον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σημειώνοντας ότι η πολιτική για την οδική ασφάλεια συνδυάζει την επιχειρησιακή δράση με το νομοθετικό πλαίσιο.



«Η αξία της πολιτικής είναι η λήψη αποφάσεων» Αναφερόμενος στη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη μίλησε για τη λειτουργία του



«Η αξία της πολιτικής είναι η λήψη αποφάσεων. Πρέπει να παίρνεις απόφαση και, δεύτερον, οι αποφάσεις σου πρέπει να υπηρετούν το συμφέρον των πολιτών», είπε, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρέδωσε στους Θεσσαλονικείς ένα ολοκληρωμένο έργο στην πρώτη φάση του, ενώ πλέον βρίσκεται σε λειτουργία και η επέκταση προς την Καλαμαριά.



Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε επίσης στο σχέδιο που εφαρμόστηκε για την κυκλοφορία στην πόλη κατά την περίοδο κατασκευής του Flyover, υποστηρίζοντας ότι η Θεσσαλονίκη «κινείται» και ότι η κυκλοφορία έχει βελτιωθεί σημαντικά.

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Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα: « Η δημοκρατία δεν εκδικείται» Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός και στο περιστατικό δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, καθώς και στον τραυματισμό της Αφροδίτης Νέστορα.



Ο κ. Χρυσοχοΐδης εξέφρασε τη συμπαράστασή του στην οικογένεια και σημείωσε ότι για την υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί κατηγορούμενοι, ενώ υποστήριξε ότι και όσοι συνδέονται με τις υπόλοιπες επιθέσεις θα συλληφθούν και θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη. «Η δημοκρατία δεν εκδικείται, αλλά ταυτόχρονα αποδίδει δίκαιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Παράλληλα, υποστήριξε ότι στη Θεσσαλονίκη συντελείται σημαντική δουλειά στον τομέα της ασφάλειας, με επιχειρησιακές δράσεις που, όπως είπε, συμβάλλουν στη μείωση της εγκληματικότητας και στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.



Αστυνομική παρουσία και στο μετρό Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην ασφάλεια στους χώρους και στους συρμούς του μετρό, σημειώνοντας ότι αστυνομικοί βρίσκονται καθημερινά στους σταθμούς και μέσα στους συρμούς, με στόχο την πρόληψη της παραβατικότητας και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των επιβατών. «Η ασφάλεια είναι το μείζον αγαθό σήμερα. Είναι το μέγα αίτημα και είναι και το πολύ σπουδαίο συνταγματικό δικαίωμα», τόνισε.



Σε 1,7 εκατομμύρια ανήλθαν οι έλεγχοι αλκοόλ που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα το πρώτο οκτάμηνο του 2026, έναντι 860.000 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, όπως επισήμανε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη , στο πλαίσιο της ομιλίας του σε αποψινή πολιτική εκδήλωση της ΟΝΝΕΔ στη Θεσσαλονίκη.Μιλώντας στην εκδήλωση με τίτλο «Η Θεσσαλονίκη κινείται: Μία πόλη με ασφαλείς και σύγχρονες μετακινήσεις», που πραγματοποιήθηκε ενόψει της 90ης ΔΕΘ, ο ίδιος υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των τροχονομικών ελέγχων έχει ήδη αποδώσει αποτελέσματα στην οδική ασφάλεια.Όπως ανέφερε, τα προηγούμενα χρόνια το ποσοστό των οδηγών που εντοπίζονταν να βρίσκονται πάνω από το επιτρεπόμενο όριο αλκοόλ κυμαινόταν στο 5%- 7%, ενώ πέρυσι περιορίστηκε στο 2,7% και στο πρώτο οκτάμηνο φέτος καταγράφεται στο 0,7%. «Αυτό είναι νίκη. Είναι νίκη και είναι αποτέλεσμα ακριβώς μιας πολιτικής που ασκείται και αποδίδει αποτελέσματα και σώζει ζωές», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και στη συνολική εικόνα της οδικής ασφάλειας, σημειώνοντας ότι το προηγούμενο έτος καταγράφηκαν 142 λιγότεροι νεκροί από τροχαία δυστυχήματα, 80 λιγότεροι βαριά τραυματίες και περισσότερες από 200 λιγότερες περιπτώσεις ελαφρά τραυματιών, σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα που επικαλέστηκε.Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία της εντατικοποίησης των ελέγχων της Τροχαίας, αλλά και στον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σημειώνοντας ότι η πολιτική για την οδική ασφάλεια συνδυάζει την επιχειρησιακή δράση με το νομοθετικό πλαίσιο.Αναφερόμενος στη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη μίλησε για τη λειτουργία του μετρό και την επέκτασή του προς την Καλαμαριά, συνδέοντας την ολοκλήρωση των έργων με την ανάγκη λήψης πολιτικών αποφάσεων. Θυμήθηκε, μάλιστα, την περίοδο κατά την οποία είχε διατελέσει Υπουργός Υποδομών, αναφερόμενος στις μεγάλες καθυστερήσεις στην κατασκευή του μετρό και ειδικότερα στο ζήτημα της Βενιζέλου.«Η αξία της πολιτικής είναι η λήψη αποφάσεων. Πρέπει να παίρνεις απόφαση και, δεύτερον, οι αποφάσεις σου πρέπει να υπηρετούν το συμφέρον των πολιτών», είπε, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρέδωσε στους Θεσσαλονικείς ένα ολοκληρωμένο έργο στην πρώτη φάση του, ενώ πλέον βρίσκεται σε λειτουργία και η επέκταση προς την Καλαμαριά.Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε επίσης στο σχέδιο που εφαρμόστηκε για την κυκλοφορία στην πόλη κατά την περίοδο κατασκευής του Flyover, υποστηρίζοντας ότι η Θεσσαλονίκη «κινείται» και ότι η κυκλοφορία έχει βελτιωθεί σημαντικά.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός και στο περιστατικό δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, καθώς και στον τραυματισμό της Αφροδίτης Νέστορα.Ο κ. Χρυσοχοΐδης εξέφρασε τη συμπαράστασή του στην οικογένεια και σημείωσε ότι για την υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί κατηγορούμενοι, ενώ υποστήριξε ότι και όσοι συνδέονται με τις υπόλοιπες επιθέσεις θα συλληφθούν και θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη. «Η δημοκρατία δεν εκδικείται, αλλά ταυτόχρονα αποδίδει δίκαιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.Παράλληλα, υποστήριξε ότι στη Θεσσαλονίκη συντελείται σημαντική δουλειά στον τομέα της ασφάλειας, με επιχειρησιακές δράσεις που, όπως είπε, συμβάλλουν στη μείωση της εγκληματικότητας και στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην ασφάλεια στους χώρους και στους συρμούς του μετρό, σημειώνοντας ότι αστυνομικοί βρίσκονται καθημερινά στους σταθμούς και μέσα στους συρμούς, με στόχο την πρόληψη της παραβατικότητας και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των επιβατών. «Η ασφάλεια είναι το μείζον αγαθό σήμερα. Είναι το μέγα αίτημα και είναι και το πολύ σπουδαίο συνταγματικό δικαίωμα», τόνισε.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Χρυσοχοΐδης υποστήριξε ότι η Θεσσαλονίκη «κινείται με ασφάλεια, κινείται με ταχύτητα, κινείται οικονομικά με ανάπτυξη και μεγάλες υποδομές και κινείται πολιτισμικά με μεγάλες εκδηλώσεις», ενώ έκανε και πολιτική αναφορά, εκτιμώντας ότι στις επόμενες εκλογές θα υπάρξει, όπως είπε, «συντριπτική απάντηση και νίκη» για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τη ΝΔ. Στην εκδήλωση της ΟΝΝΕΔ παρευρέθηκαν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και κομματικά στελέχη.