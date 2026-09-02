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Φωτιά τώρα στο Σπαθοβούνι Κορινθίας, κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Φωτιά τώρα στο Σπαθοβούνι Κορινθίας, κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Κινητοποιήθηκαν 29 πυροσβέστες με δέκα οχήματα
Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης (2/9) στο Σπαθοβούνι Κορινθίας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 29 πυροσβέστες με δέκα οχήματα.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 29 πυροσβέστες με δέκα οχήματα.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή σπαθοβουνι Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν 29 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 2, 2026
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