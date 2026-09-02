Νέος ΚΟΚ: Πότε οι οδηγοί ξανά κάθονται στα... θρανία

Το πρωτοφανές περιστατικό με τον ηλικιωμένο οδηγό που εντοπίστηκε να κινείται ανάποδα στην Αττική Οδό επαναφέρει με τον πιο δραματικό τρόπο τη συζήτηση για το ποιοι οδηγοί πρέπει να εξετάζονται ξανά προτού επιστρέψουν στον δρόμο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, επρόκειτο για 90χρονο, ο οποίος συνελήφθη το πρωί της 31ης Αυγούστου 2026 στην περιοχή του Κορωπίου. Το αυτοκίνητό του κινούνταν στην αριστερή λωρίδα του αντίθετου ρεύματος της Αττικής Οδού, μέχρι που αστυνομικοί το ακολούθησαν και το ακινητοποίησαν στην είσοδο από το Μαρκόπουλο.