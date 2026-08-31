Μια πόλη όπου η ιστορία, η φύση, η γαστρονομία και η κυπριακή φιλοξενία συνθέτουν έναν προορισμό που αξίζει να ανακαλύψεις κάθε εποχή του χρόνου.
Back to Strong: Γιατί η επιστροφή στη ρουτίνα είναι η ιδανική στιγμή για ένα reset
Back to Strong: Γιατί η επιστροφή στη ρουτίνα είναι η ιδανική στιγμή για ένα reset
Όταν επιστρέφουμε από τις διακοπές, το σώμα μας χρειάζεται μια ομαλή επανεκκίνηση
Οι διακοπές μάς δίνουν την ευκαιρία να ξεκουραστούμε, να αλλάξουμε ρυθμούς και να απομακρυνθούμε για λίγο από την καθημερινή μας ρουτίνα.
Όταν όμως επιστρέφουμε, το σώμα μας χρειάζεται κι αυτό μια ομαλή επανεκκίνηση.
Η επιστροφή στην άσκηση, η περισσότερη καθιστική εργασία, οι πολλές ώρες όρθιας στάσης ή απλώς η αλλαγή του καθημερινού ρυθμού μπορούν να κάνουν πιο εμφανή την ανάγκη μας για δύναμη, κινητικότητα, ισορροπία και σωστή αποκατάσταση.
Και εδώ βρίσκεται η αξία ενός σωστά σχεδιασμένου reset.
Η δύναμη δεν αφορά μόνο τους μυς
Όταν μιλάμε για φυσική κατάσταση, συχνά σκεφτόμαστε κυρίως τους μυς. Στην πραγματικότητα, όμως, η δύναμη και η λειτουργικότητα του σώματος είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μυών, οστών, αρθρώσεων και νευρικού συστήματος.
Ένα από τα σημαντικά ερεθίσματα για το μυοσκελετικό σύστημα είναι η μηχανική φόρτιση. Όταν το σώμα δέχεται ελεγχόμενα και κατάλληλα προσαρμοσμένα φορτία, ενεργοποιούνται μηχανισμοί που σχετίζονται με τη μυϊκή δύναμη και την οστική υγεία.
Αυτή ακριβώς την αρχή αξιοποιεί η OsteoStrong, μέσα από ένα σύστημα στοχευμένης μηχανικής φόρτισης που έχει σχεδιαστεί για να δίνει στο σώμα ένα ισχυρό, ελεγχόμενο ερέθισμα, χωρίς να απαιτείται μια συμβατική προπόνηση μεγάλης διάρκειας.
Στόχος δεν είναι απλώς να «γυμνάσουμε» έναν μυ, αλλά να δουλέψουμε συνολικά πάνω στη δύναμη και τη λειτουργικότητα του μυοσκελετικού συστήματος.
Γιατί ένα πραγματικό «Back to Strong» δεν αφορά μόνο το πώς δείχνει το σώμα.
Αφορά το πόσο δυνατό, σταθερό και λειτουργικό είναι και πόσο καλά μπορεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής.
Όταν όμως επιστρέφουμε, το σώμα μας χρειάζεται κι αυτό μια ομαλή επανεκκίνηση.
Η επιστροφή στην άσκηση, η περισσότερη καθιστική εργασία, οι πολλές ώρες όρθιας στάσης ή απλώς η αλλαγή του καθημερινού ρυθμού μπορούν να κάνουν πιο εμφανή την ανάγκη μας για δύναμη, κινητικότητα, ισορροπία και σωστή αποκατάσταση.
Και εδώ βρίσκεται η αξία ενός σωστά σχεδιασμένου reset.
Η δύναμη δεν αφορά μόνο τους μυς
Όταν μιλάμε για φυσική κατάσταση, συχνά σκεφτόμαστε κυρίως τους μυς. Στην πραγματικότητα, όμως, η δύναμη και η λειτουργικότητα του σώματος είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μυών, οστών, αρθρώσεων και νευρικού συστήματος.
Ένα από τα σημαντικά ερεθίσματα για το μυοσκελετικό σύστημα είναι η μηχανική φόρτιση. Όταν το σώμα δέχεται ελεγχόμενα και κατάλληλα προσαρμοσμένα φορτία, ενεργοποιούνται μηχανισμοί που σχετίζονται με τη μυϊκή δύναμη και την οστική υγεία.
Αυτή ακριβώς την αρχή αξιοποιεί η OsteoStrong, μέσα από ένα σύστημα στοχευμένης μηχανικής φόρτισης που έχει σχεδιαστεί για να δίνει στο σώμα ένα ισχυρό, ελεγχόμενο ερέθισμα, χωρίς να απαιτείται μια συμβατική προπόνηση μεγάλης διάρκειας.
Στόχος δεν είναι απλώς να «γυμνάσουμε» έναν μυ, αλλά να δουλέψουμε συνολικά πάνω στη δύναμη και τη λειτουργικότητα του μυοσκελετικού συστήματος.
Γιατί ένα πραγματικό «Back to Strong» δεν αφορά μόνο το πώς δείχνει το σώμα.
Αφορά το πόσο δυνατό, σταθερό και λειτουργικό είναι και πόσο καλά μπορεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής.
Δύναμη σημαίνει καλύτερη λειτουργικότηταΗ μυϊκή δύναμη συνδέεται άμεσα με πράγματα που κάνουμε καθημερινά: να σηκωθούμε από μια καρέκλα, να ανέβουμε σκάλες, να μεταφέρουμε βάρος, να περπατήσουμε με ασφάλεια ή να διατηρήσουμε τον έλεγχο του σώματός μας.
Παράλληλα, η ισορροπία και η κινητικότητα παίζουν σημαντικό ρόλο στο πόσο άνετα και αποτελεσματικά κινούμαστε.
Γι’ αυτό ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δεν θα πρέπει να επικεντρώνεται σε έναν μόνο στόχο.
Δύναμη, κινητικότητα, ισορροπία και αποκατάσταση λειτουργούν συμπληρωματικά.
Είναι η ικανότητα να κινούμε τις αρθρώσεις μας με τον απαραίτητο έλεγχο και στο εύρος κίνησης που χρειαζόμαστε για τις καθημερινές και αθλητικές μας δραστηριότητες.
Η παρατεταμένη ακινησία, η καθιστική ζωή ή η απότομη επιστροφή σε έντονη δραστηριότητα μπορούν να κάνουν το σώμα να αισθάνεται πιο «σφιχτό» ή λιγότερο έτοιμο να ανταποκριθεί.
Ένα σωστά προσαρμοσμένο πρόγραμμα κινησιολογίας μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο μέρος μιας συνολικής προσέγγισης για καλύτερη κίνηση και λειτουργικότητα.
Η αποκατάσταση δεν αφορά, λοιπόν, μόνο όσους γυμνάζονται συστηματικά. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι της συνολικής φροντίδας του σώματος και της προσπάθειας να διατηρούμε καλή κινητικότητα, λειτουργικότητα και αίσθηση ευεξίας.
Ο ύπνος, η σωστή διατροφή και ενυδάτωση, η κίνηση και η κατάλληλη διαχείριση της καθημερινής επιβάρυνσης αποτελούν τη βάση. Παράλληλα, σύγχρονες τεχνικές αποκατάστασης μπορούν να ενταχθούν συμπληρωματικά σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση φροντίδας.
Γι’ αυτό, η επιστροφή από τις διακοπές δεν χρειάζεται να σημαίνει «περισσότερη προσπάθεια» από την πρώτη κιόλας μέρα.
Μπορεί να είναι μια ευκαιρία να αφιερώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο στο σώμα μας, να αναγνωρίσουμε τι χρειάζεται και να του προσφέρουμε τα κατάλληλα ερεθίσματα για να κινηθεί, να λειτουργήσει και να αισθανθεί καλύτερα.
Η ηλικία, η φυσική κατάσταση, η καθημερινότητα, η προηγούμενη εμπειρία άσκησης και, κυρίως, οι προσωπικοί στόχοι διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο.
Για αυτό δημιουργήσαμε το Reset Protocol.
Πρόκειται για ένα εξατομικευμένο πρωτόκολλο, το οποίο διαμορφώνεται από την ομάδα των φυσικοθεραπευτών μας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες, την κατάσταση και τους στόχους κάθε ατόμου.
Στόχος είναι να βρεθεί ένας συνδυασμός συνεδριών που να έχει νόημα για εσάς και αυτό που θέλετε να δουλέψετε.
Το δικό σας Reset Protocol μπορεί να περιλαμβάνει:
Προσωπική εισαγωγική συνεδρία στο Spectrum της OsteoStrong
Μια αρχική συνεδρία που βοηθά την ομάδα μας να αποκτήσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αναγκών και των στόχων σας.
🔴 Red Light Therapy
⚡ PEMF Therapy
🔥 Avacen Therapy — στην Αθήνα
💧 HydroMassage — στη Γλυφάδα
💥 Theragun session
🧘 Σύντομη συνεδρία κινησιολογίας
Ο OsteoStrong Coach αξιολογεί τις ανάγκες σας και, σε συνεργασία με την ομάδα, προτείνει τον κατάλληλο συνδυασμό.
Έτσι, το Reset Protocol δεν είναι ένα ίδιο, προκαθορισμένο πρόγραμμα για όλους.
Είναι μια εξατομικευμένη προσέγγιση, με βάση το πού βρίσκεστε σήμερα και τι θέλετε να πετύχετε.
Μπορεί να ξεκινήσει με μια καλύτερη κατανόηση του τι χρειάζεται το σώμα σας.
Με δουλειά στη δύναμη, την κινητικότητα και την ισορροπία.
Με υποστήριξη της υγείας των οστών.
Με χρόνο για αποκατάσταση και καλύτερη κίνηση.
Και, τελικά, με στόχο να αισθάνεστε μεγαλύτερη άνεση και ετοιμότητα στις απαιτήσεις της καθημερινότητας.
Το Reset Protocol είναι ένας τρόπος να ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία πιο εξατομικευμένα και με βάση τις δικές σας ανάγκες.
Το Reset Protocol προσφέρεται χωρίς επιπλέον κόστος.
Αν θέλετε να το γνωρίσετε από κοντά, μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού σας στην OsteoStrong και να συζητήσετε με την ομάδα μας τι θα μπορούσε να είναι κατάλληλο για εσάς.
Back to Strong, με τον δικό σας ρυθμό.
Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος ΕΔΩ για να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή επικοινωνήστε με το κέντρο που σας εξυπηρετεί:
Η OsteoStrong®έχει 4 κέντρα στη χώρα μας:
Μαρούσι: 210 6179265 / Γράμμου 73
Αθήνα : 210 7298209 / Χατζηγιάννη Μέξη 5, περιοχή Ιλίσια
Γλυφάδα: 210 9647906/ Γρ.Λαμπράκη 34
Θεσσαλονίκη 2310 467490/ Εμπορικό κέντρο Πλατεία, Τσιμισκή 43
Γι’ αυτό ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δεν θα πρέπει να επικεντρώνεται σε έναν μόνο στόχο.
Δύναμη, κινητικότητα, ισορροπία και αποκατάσταση λειτουργούν συμπληρωματικά.
Και η κινητικότητα χρειάζεται προσοχήΗ κινητικότητα δεν είναι απλώς το να «είμαστε ευλύγιστοι».
Είναι η ικανότητα να κινούμε τις αρθρώσεις μας με τον απαραίτητο έλεγχο και στο εύρος κίνησης που χρειαζόμαστε για τις καθημερινές και αθλητικές μας δραστηριότητες.
Η παρατεταμένη ακινησία, η καθιστική ζωή ή η απότομη επιστροφή σε έντονη δραστηριότητα μπορούν να κάνουν το σώμα να αισθάνεται πιο «σφιχτό» ή λιγότερο έτοιμο να ανταποκριθεί.
Ένα σωστά προσαρμοσμένο πρόγραμμα κινησιολογίας μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο μέρος μιας συνολικής προσέγγισης για καλύτερη κίνηση και λειτουργικότητα.
Το σώμα χρειάζεται και χρόνο για αποκατάστασηΗ καθημερινότητα αποτελεί από μόνη της μια μορφή επιβάρυνσης για το σώμα. Πολλές ώρες καθιστικής ζωής, ορθοστασία, επαναλαμβανόμενες κινήσεις, έντονη δραστηριότητα ή ακόμη και η επιστροφή στους καθημερινούς ρυθμούς μετά τις διακοπές μπορούν να δημιουργήσουν ένα αίσθημα κόπωσης και έντασης.
Η αποκατάσταση δεν αφορά, λοιπόν, μόνο όσους γυμνάζονται συστηματικά. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι της συνολικής φροντίδας του σώματος και της προσπάθειας να διατηρούμε καλή κινητικότητα, λειτουργικότητα και αίσθηση ευεξίας.
Ο ύπνος, η σωστή διατροφή και ενυδάτωση, η κίνηση και η κατάλληλη διαχείριση της καθημερινής επιβάρυνσης αποτελούν τη βάση. Παράλληλα, σύγχρονες τεχνικές αποκατάστασης μπορούν να ενταχθούν συμπληρωματικά σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση φροντίδας.
Γι’ αυτό, η επιστροφή από τις διακοπές δεν χρειάζεται να σημαίνει «περισσότερη προσπάθεια» από την πρώτη κιόλας μέρα.
Μπορεί να είναι μια ευκαιρία να αφιερώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο στο σώμα μας, να αναγνωρίσουμε τι χρειάζεται και να του προσφέρουμε τα κατάλληλα ερεθίσματα για να κινηθεί, να λειτουργήσει και να αισθανθεί καλύτερα.
Γι’ αυτό δημιουργήσαμε το Reset ProtocolΣτην OsteoStrong γνωρίζουμε ότι κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές ανάγκες.
Η ηλικία, η φυσική κατάσταση, η καθημερινότητα, η προηγούμενη εμπειρία άσκησης και, κυρίως, οι προσωπικοί στόχοι διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο.
Για αυτό δημιουργήσαμε το Reset Protocol.
Πρόκειται για ένα εξατομικευμένο πρωτόκολλο, το οποίο διαμορφώνεται από την ομάδα των φυσικοθεραπευτών μας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες, την κατάσταση και τους στόχους κάθε ατόμου.
Στόχος είναι να βρεθεί ένας συνδυασμός συνεδριών που να έχει νόημα για εσάς και αυτό που θέλετε να δουλέψετε.
Το δικό σας Reset Protocol μπορεί να περιλαμβάνει:
Προσωπική εισαγωγική συνεδρία στο Spectrum της OsteoStrong
Μια αρχική συνεδρία που βοηθά την ομάδα μας να αποκτήσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αναγκών και των στόχων σας.
🔴 Red Light Therapy
⚡ PEMF Therapy
🔥 Avacen Therapy — στην Αθήνα
💧 HydroMassage — στη Γλυφάδα
💥 Theragun session
🧘 Σύντομη συνεδρία κινησιολογίας
Ο OsteoStrong Coach αξιολογεί τις ανάγκες σας και, σε συνεργασία με την ομάδα, προτείνει τον κατάλληλο συνδυασμό.
Έτσι, το Reset Protocol δεν είναι ένα ίδιο, προκαθορισμένο πρόγραμμα για όλους.
Είναι μια εξατομικευμένη προσέγγιση, με βάση το πού βρίσκεστε σήμερα και τι θέλετε να πετύχετε.
Back to StrongΗ επιστροφή στην καθημερινή δραστηριότητα δεν χρειάζεται απαραίτητα να ξεκινήσει με μεγάλες αλλαγές.
Μπορεί να ξεκινήσει με μια καλύτερη κατανόηση του τι χρειάζεται το σώμα σας.
Με δουλειά στη δύναμη, την κινητικότητα και την ισορροπία.
Με υποστήριξη της υγείας των οστών.
Με χρόνο για αποκατάσταση και καλύτερη κίνηση.
Και, τελικά, με στόχο να αισθάνεστε μεγαλύτερη άνεση και ετοιμότητα στις απαιτήσεις της καθημερινότητας.
Το Reset Protocol είναι ένας τρόπος να ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία πιο εξατομικευμένα και με βάση τις δικές σας ανάγκες.
Το Reset Protocol προσφέρεται χωρίς επιπλέον κόστος.
Αν θέλετε να το γνωρίσετε από κοντά, μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού σας στην OsteoStrong και να συζητήσετε με την ομάδα μας τι θα μπορούσε να είναι κατάλληλο για εσάς.
Back to Strong, με τον δικό σας ρυθμό.
Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος ΕΔΩ για να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή επικοινωνήστε με το κέντρο που σας εξυπηρετεί:
Η OsteoStrong®έχει 4 κέντρα στη χώρα μας:
Μαρούσι: 210 6179265 / Γράμμου 73
Αθήνα : 210 7298209 / Χατζηγιάννη Μέξη 5, περιοχή Ιλίσια
Γλυφάδα: 210 9647906/ Γρ.Λαμπράκη 34
Θεσσαλονίκη 2310 467490/ Εμπορικό κέντρο Πλατεία, Τσιμισκή 43
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