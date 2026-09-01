Θεσσαλονίκη: Πυροβόλησαν 30χρονο στον Δενδροπόταμο, αναζητούνται οι δράστες
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Θεσσαλονίκη Πυροβολισμοί

Θεσσαλονίκη: Πυροβόλησαν 30χρονο στον Δενδροπόταμο, αναζητούνται οι δράστες

Ο 30χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Θεσσαλονίκη: Πυροβόλησαν 30χρονο στον Δενδροπόταμο, αναζητούνται οι δράστες
Στράτος Λούβαρης
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Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (1/9), στον Δενδροπόταμο στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα ένα άτομο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πυροβόλησαν σε βάρος 30χρονου επί της οδού Καραϊσκάκη, τραυματίζοντάς τον στο πόδι.

Ο 30χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των δραστών.
Στράτος Λούβαρης
6 ΣΧΟΛΙΑ

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