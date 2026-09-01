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Θεσσαλονίκη: Πυροβόλησαν 30χρονο στον Δενδροπόταμο, αναζητούνται οι δράστες
Θεσσαλονίκη: Πυροβόλησαν 30χρονο στον Δενδροπόταμο, αναζητούνται οι δράστες
Ο 30χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου
Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (1/9), στον Δενδροπόταμο στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα ένα άτομο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πυροβόλησαν σε βάρος 30χρονου επί της οδού Καραϊσκάκη, τραυματίζοντάς τον στο πόδι.
Ο 30χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των δραστών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πυροβόλησαν σε βάρος 30χρονου επί της οδού Καραϊσκάκη, τραυματίζοντάς τον στο πόδι.
Ο 30χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των δραστών.
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