Καθυστερήσεις μετά από τροχαίο στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο
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Καθυστερήσεις μετά από τροχαίο στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο

Το τροχαίο είναι στο ύψος του Ηρακλείου

Καθυστερήσεις μετά από τροχαίο στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο
Προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται την τελευταία ώρα στην Αττική Οδό λόγω τροχαίου στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο στο ύψος του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Αττική Οδό οι αριστερές λωρίδες είχαν κλείσει προσωρινά, ενώ μετά τη μετακίνηση των εμπλεκόμενων οχημάτων στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), οι λωρίδες δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία.

Ωστόσο, παραμένουν οι καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, στο τμήμα από την Μεταμόρφωση έως την Κύμης.

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