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Μαίνεται η φωτιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας: Επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μαίνεται η φωτιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας: Επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η φωτιά βρίσκεται σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο - Επιχειρούν συνολικά 85 πυροσβέστες, με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και τρία οχήματα
UPD:
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 31 Αυγούστου σε δασική έκταση στην περιοχή Τραπεζίτσα Κόνιτσας.
Η φωτιά βρίσκεται σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων και έχει οδηγήσει σε νέα ενίσχυση της επιχείρησης από αέρος.
Στο σημείο επιχειρούν 85 πυροσβέστες, με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 5ης, 6ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και 3 πυροσβεστικά οχήματα.
Μέχρι πριν λίγο πραγματοποιούσαν ρίψεις 7 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Πλέον τα εναέρια μέσα καθηλώθηκαν λόγω νύχτας και επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις. Το ιδιαίτερα δύσβατο ανάγλυφο αποτελεί τον βασικό παράγοντα που δυσχεραίνει την προσέγγιση των πυροσβεστικών οχημάτων και καθιστά κρίσιμη τη συνδρομή των εναέριων μέσων.
Παράλληλα, Ομάδα ΣμηΕΑ (drone) Ιωαννίνων έχει αναλάβει την εναέρια επιτήρηση της περιοχής, μεταδίδοντας εικόνα από την εξέλιξη της πυρκαγιάς και συμβάλλοντας στην επιχειρησιακή παρακολούθηση του μετώπου.
Θυμίζουμε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 18:10 της Δευτέρας, ενώ στην περιοχή είχε προηγηθεί έντονη κεραυνική δραστηριότητα, στοιχείο που εξετάζεται ως πιθανή αιτία εκδήλωσής της.
Η φωτιά βρίσκεται σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων και έχει οδηγήσει σε νέα ενίσχυση της επιχείρησης από αέρος.
Στο σημείο επιχειρούν 85 πυροσβέστες, με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 5ης, 6ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και 3 πυροσβεστικά οχήματα.
Μέχρι πριν λίγο πραγματοποιούσαν ρίψεις 7 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Πλέον τα εναέρια μέσα καθηλώθηκαν λόγω νύχτας και επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις. Το ιδιαίτερα δύσβατο ανάγλυφο αποτελεί τον βασικό παράγοντα που δυσχεραίνει την προσέγγιση των πυροσβεστικών οχημάτων και καθιστά κρίσιμη τη συνδρομή των εναέριων μέσων.
Παράλληλα, Ομάδα ΣμηΕΑ (drone) Ιωαννίνων έχει αναλάβει την εναέρια επιτήρηση της περιοχής, μεταδίδοντας εικόνα από την εξέλιξη της πυρκαγιάς και συμβάλλοντας στην επιχειρησιακή παρακολούθηση του μετώπου.
Θυμίζουμε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 18:10 της Δευτέρας, ενώ στην περιοχή είχε προηγηθεί έντονη κεραυνική δραστηριότητα, στοιχείο που εξετάζεται ως πιθανή αιτία εκδήλωσής της.
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UPD:
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