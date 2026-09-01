Προφυλακίστηκε ο 26χρονος που γρονθοκόπησε και τραυμάτισε σοβαρά 27χρονο στα Γιαννιτσά
Προφυλακίστηκε ο 26χρονος που γρονθοκόπησε και τραυμάτισε σοβαρά 27χρονο στα Γιαννιτσά
Ο 27χρονος υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης
Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 26χρονος που, τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, τραυμάτισε σοβαρά έναν 27χρονο, μετά από καβγά που φέρεται να ξεκίνησε μέσα σε κατάστημα διασκέδασης στα Γιαννιτσά Πέλλας και κατέληξε σε ξυλοδαρμό στο κέντρο της πόλης.
Ο κατηγορούμενος, ο οποίος διώκεται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, απολογήθηκε σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας Γιαννιτσών και μετά τις εξηγήσεις που έδωσε κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να τραυματίσει το θύμα και αρνήθηκε την κατηγορία που του αποδίδεται.
Η ένταση μεταξύ των δύο ανδρών φαίνεται πως ξεκίνησε μέσα στο μαγαζί, για ασήμαντη αφορμή και συνεχίστηκε λίγη ώρα αργότερα στην οδό Πλαστήρα, στο κέντρο των Γιαννιτσών.
Το θύμα βρισκόταν μαζί με μία γυναίκα, (πιθανότατα σύντροφό του), ενώ ο 27χρονος που προφυλακίστηκε ήταν μαζί με έναν φίλο του, ο οποίος δεν ενεπλάκη στο επεισόδιο.
Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 26χρονος φέρεται να χτύπησε το θύμα τουλάχιστον μία φορά με γροθιά, με αποτέλεσμα εκείνος να πέσει στο έδαφος και να χάσει τις αισθήσεις του.
Ο 27χρονος υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης.
Ο κατηγορούμενος, ο οποίος διώκεται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, απολογήθηκε σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας Γιαννιτσών και μετά τις εξηγήσεις που έδωσε κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να τραυματίσει το θύμα και αρνήθηκε την κατηγορία που του αποδίδεται.
Η ένταση μεταξύ των δύο ανδρών φαίνεται πως ξεκίνησε μέσα στο μαγαζί, για ασήμαντη αφορμή και συνεχίστηκε λίγη ώρα αργότερα στην οδό Πλαστήρα, στο κέντρο των Γιαννιτσών.
Το θύμα βρισκόταν μαζί με μία γυναίκα, (πιθανότατα σύντροφό του), ενώ ο 27χρονος που προφυλακίστηκε ήταν μαζί με έναν φίλο του, ο οποίος δεν ενεπλάκη στο επεισόδιο.
Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 26χρονος φέρεται να χτύπησε το θύμα τουλάχιστον μία φορά με γροθιά, με αποτέλεσμα εκείνος να πέσει στο έδαφος και να χάσει τις αισθήσεις του.
Ο 27χρονος υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης.
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