Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα 4ου ορόφου στη Θεσσαλονίκη, δεν κινδύνευσαν ένοικοι
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Θεσσαλονίκη Φωτιά Διαμέρισμα

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα 4ου ορόφου στη Θεσσαλονίκη, δεν κινδύνευσαν ένοικοι

Στο σημείο 14 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο - Η φωτιά περιορίστηκε χωρίς κίνδυνο επέκτασης

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα 4ου ορόφου στη Θεσσαλονίκη, δεν κινδύνευσαν ένοικοι
Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τρίτης 1ης Σεπτεμβρίου σε διαμέρισμα 4ου ορόφου στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δώμα στην οδό Συνεωνίδου, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες δεν υπήρχαν άτομα μέσα στον χώρο και δεν χρειάστηκε να πραγματοποιηθούν απεγκλωβισμοί. Η πυροσβεστική έθεσε τη φωτιά υπό μερικό έλεγχο λίγο πριν τη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Η φωτιά περιορίστηκε στο διαμέρισμα

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο πριν από τα μεσάνυχτα.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα από το σημείο, η πυρκαγιά έχει περιοριστεί εντός του διαμερίσματος και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασής της σε παρακείμενους χώρους ή άλλα διαμερίσματα της πολυκατοικίας.

Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, το οποίο θα εξετάσει τα αίτια της πυρκαγιάς.

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