Τέλος στη δίκη του πρώην προέδρου της Ονδούρας μετά τη χάρη από τον Τραμπ
Τέλος στη δίκη του πρώην προέδρου της Ονδούρας μετά τη χάρη από τον Τραμπ
Ο Χουάν Ορλάντο Ερνάντες είχε καταδικαστεί στις ΗΠΑ σε 45 χρόνια κάθειρξη για συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης
Η Δικαιοσύνη της Ονδούρας αποφάσισε την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου την οριστική κατάργηση της δίκης του πρώην προέδρου Χουάν Ορλάντο Ερνάντες για υπόθεση κατάχρησης δημόσιων πόρων. Η εξέλιξη έρχεται λίγους μήνες μετά την απονομή χάρης στον 57χρονο πρώην αρχηγό του κράτους από τον Ντόναλντ Τραμπ, έπειτα από την καταδίκη του στις ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών.
Ο Ερνάντες, ο οποίος κυβέρνησε την Ονδούρα από το 2014 έως το 2022, αντιμετώπιζε την κατηγορία ότι καταχράστηκε 2 εκατ. δολάρια από τα δημόσια ταμεία προκειμένου να χρηματοδοτήσει την προεκλογική εκστρατεία του το 2013.
Δικαστής έκρινε, ωστόσο, ότι ο πρώην πρόεδρος «δεν ενέκρινε» ούτε «διαχειρίστηκε» τα συγκεκριμένα κεφάλαια, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κάρλος Σίλβα, εκπρόσωπος της δικαστικής εξουσίας της χώρας της Κεντρικής Αμερικής.
Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ερνάντες «δεν κατέγραψε αύξηση της περιουσίας του» και για τον λόγο αυτό η Δικαιοσύνη αποφάσισε την «οριστική κατάργηση» της δίκης του.
«Σήμερα έκλεισε αυτό το κεφάλαιο του πολιτικού διωγμού», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος έξω από το δικαστήριο στην Τεγκουσιγκάλπα μετά την ανακοίνωση της απόφασης, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό του ότι υπήρξε θύμα πολιτικής δίωξης τόσο στην Ονδούρα όσο και στις ΗΠΑ.
Αμερικανικό δικαστήριο τον είχε κρίνει ένοχο για προστασία και συμμετοχή σε κύκλωμα το οποίο διακίνησε περισσότερους από 500 τόνους κοκαΐνης προς την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών.
Τον Νοέμβριο του 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ του απένειμε χάρη και ο Ερνάντες αφέθηκε ελεύθερος τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς.
Ο Χουάν Ορλάντο Ερνάντες επέστρεψε στην πατρίδα του στις 26 Ιουλίου, μετά την αποφυλάκισή του στις ΗΠΑ.
Κατά την επιστροφή του στην Ονδούρα εξέφρασε δημόσια τις ευχαριστίες του προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την απόφαση να του απονείμει χάρη.
Ο Ερνάντες, ο οποίος κυβέρνησε την Ονδούρα από το 2014 έως το 2022, αντιμετώπιζε την κατηγορία ότι καταχράστηκε 2 εκατ. δολάρια από τα δημόσια ταμεία προκειμένου να χρηματοδοτήσει την προεκλογική εκστρατεία του το 2013.
Δικαστής έκρινε, ωστόσο, ότι ο πρώην πρόεδρος «δεν ενέκρινε» ούτε «διαχειρίστηκε» τα συγκεκριμένα κεφάλαια, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κάρλος Σίλβα, εκπρόσωπος της δικαστικής εξουσίας της χώρας της Κεντρικής Αμερικής.
Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ερνάντες «δεν κατέγραψε αύξηση της περιουσίας του» και για τον λόγο αυτό η Δικαιοσύνη αποφάσισε την «οριστική κατάργηση» της δίκης του.
«Σήμερα έκλεισε αυτό το κεφάλαιο του πολιτικού διωγμού», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος έξω από το δικαστήριο στην Τεγκουσιγκάλπα μετά την ανακοίνωση της απόφασης, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό του ότι υπήρξε θύμα πολιτικής δίωξης τόσο στην Ονδούρα όσο και στις ΗΠΑ.
Η καταδίκη σε 45 χρόνια κάθειρξη στις ΗΠΑΟ πρώην πρόεδρος της δεξιάς είχε καταδικαστεί το 2024 από την αμερικανική Δικαιοσύνη σε κάθειρξη 45 ετών για διακίνηση ναρκωτικών.
Αμερικανικό δικαστήριο τον είχε κρίνει ένοχο για προστασία και συμμετοχή σε κύκλωμα το οποίο διακίνησε περισσότερους από 500 τόνους κοκαΐνης προς την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών.
Τον Νοέμβριο του 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ του απένειμε χάρη και ο Ερνάντες αφέθηκε ελεύθερος τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς.
Ο Χουάν Ορλάντο Ερνάντες επέστρεψε στην πατρίδα του στις 26 Ιουλίου, μετά την αποφυλάκισή του στις ΗΠΑ.
Κατά την επιστροφή του στην Ονδούρα εξέφρασε δημόσια τις ευχαριστίες του προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την απόφαση να του απονείμει χάρη.
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