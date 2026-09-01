Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 69χρονος Ολλανδός από παραλία της Ρόδου
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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 69χρονος Ολλανδός από παραλία της Ρόδου

Σε άλλο περιστατικό, χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 79χρονος στα Νέα Στύρα

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 69χρονος Ολλανδός από παραλία της Ρόδου
Ένας 69χρονος υπήκοος Ολλανδία ανασύρθηκε το μεσημέρι της Τρίτης χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ιαλυσού στη Ρόδο.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Ρόδου, ενώ ο 69χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, το οποίο παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, καθώς και τοξικολογικών εξετάσεων.

Σε ένα άλλο περιστατικό, 79χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας των Νέων Στύρων.

Ο 79χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση διενεργεί το Λιμεναρχείο Καρύστου.

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