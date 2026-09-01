Επέστρεψε η κίνηση στην Αττική: Μεγάλη συμφόρηση σε Κηφισό και Κηφισίας, προβλήματα και στην Αττική Οδό
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Επέστρεψε η κίνηση στην Αττική: Μεγάλη συμφόρηση σε Κηφισό και Κηφισίας, προβλήματα και στην Αττική Οδό

Σύγκρουση τριών οχημάτων στο ύψος της Λένορμαν - Οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με υπομονή

Επέστρεψε η κίνηση στην Αττική: Μεγάλη συμφόρηση σε Κηφισό και Κηφισίας, προβλήματα και στην Αττική Οδό
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Αυξημένη είναι η κίνηση σε αρκετούς από τους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με σημαντικές καθυστερήσεις να καταγράφονται σε κομβικά σημεία του λεκανοπεδίου. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, τη Λεωφόρο Κηφισίας και την Αττική Οδό, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και σε άλλες κεντρικές αρτηρίες.

Το σοβαρότερο πρόβλημα καταγράφεται στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, με τον κόμβο της Μεταμόρφωσης να παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κοντά στις εισόδους και εξόδους της Αττικής Οδού.

Την ίδια ώρα δυσχέρεια στην κυκλοφορία σημειώνεται στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία, λόγω σύγκρουσης τριών οχημάτων. Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της οδού Λένορμαν, στην περιοχή των Σεπολίων, με αποτέλεσμα να καταγράφονται προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων.

Δείτε live την κίνηση 

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα από τη Φιλοθέη και το Χαλάνδρι έως το Μαρούσι. Τα προβλήματα καταγράφονται και στα δύο ρεύματα, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στο τμήμα της Κηφισίας προς το κέντρο, στην περιοχή του Νέου Ψυχικού.

Επέστρεψε η κίνηση στην Αττική: Μεγάλη συμφόρηση σε Κηφισό και Κηφισίας, προβλήματα και στην Αττική Οδό

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο. Ειδικότερα, οι οδηγοί θα πρέπει να υπολογίζουν καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως την έξοδο της Πεντέλης.

Καθυστερήσεις καταγράφονται και στο ρεύμα προς Ελευσίνα όπου η εικόνα διαμορφώνεται ως εξής:

Κλείσιμο
5-10 λεπτά από την Κάντζα έως τον κόμβο Μαραθώνος.
5-10 λεπτά στην έξοδο προς Πειραιά.



Αυξημένη κίνηση καταγράφεται ακόμη:

στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής,
στο Περιστέρι σε τμήματα της Θηβών και της Λεωφόρου Αθηνών.
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