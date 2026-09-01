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Επέστρεψε η κίνηση στην Αττική: Μεγάλη συμφόρηση σε Κηφισό και Κηφισίας, προβλήματα και στην Αττική Οδό
Επέστρεψε η κίνηση στην Αττική: Μεγάλη συμφόρηση σε Κηφισό και Κηφισίας, προβλήματα και στην Αττική Οδό
Σύγκρουση τριών οχημάτων στο ύψος της Λένορμαν - Οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με υπομονή
Αυξημένη είναι η κίνηση σε αρκετούς από τους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με σημαντικές καθυστερήσεις να καταγράφονται σε κομβικά σημεία του λεκανοπεδίου. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, τη Λεωφόρο Κηφισίας και την Αττική Οδό, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και σε άλλες κεντρικές αρτηρίες.
Το σοβαρότερο πρόβλημα καταγράφεται στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, με τον κόμβο της Μεταμόρφωσης να παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κοντά στις εισόδους και εξόδους της Αττικής Οδού.
Την ίδια ώρα δυσχέρεια στην κυκλοφορία σημειώνεται στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία, λόγω σύγκρουσης τριών οχημάτων. Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της οδού Λένορμαν, στην περιοχή των Σεπολίων, με αποτέλεσμα να καταγράφονται προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων.
Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο. Ειδικότερα, οι οδηγοί θα πρέπει να υπολογίζουν καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως την έξοδο της Πεντέλης.
Καθυστερήσεις καταγράφονται και στο ρεύμα προς Ελευσίνα όπου η εικόνα διαμορφώνεται ως εξής:
5-10 λεπτά από την Κάντζα έως τον κόμβο Μαραθώνος.
5-10 λεπτά στην έξοδο προς Πειραιά.
Το σοβαρότερο πρόβλημα καταγράφεται στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, με τον κόμβο της Μεταμόρφωσης να παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κοντά στις εισόδους και εξόδους της Αττικής Οδού.
Την ίδια ώρα δυσχέρεια στην κυκλοφορία σημειώνεται στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία, λόγω σύγκρουσης τριών οχημάτων. Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της οδού Λένορμαν, στην περιοχή των Σεπολίων, με αποτέλεσμα να καταγράφονται προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων.
Δείτε live την κίνησηΙδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα από τη Φιλοθέη και το Χαλάνδρι έως το Μαρούσι. Τα προβλήματα καταγράφονται και στα δύο ρεύματα, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στο τμήμα της Κηφισίας προς το κέντρο, στην περιοχή του Νέου Ψυχικού.
Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο. Ειδικότερα, οι οδηγοί θα πρέπει να υπολογίζουν καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως την έξοδο της Πεντέλης.
Καθυστερήσεις καταγράφονται και στο ρεύμα προς Ελευσίνα όπου η εικόνα διαμορφώνεται ως εξής:
5-10 λεπτά από την Κάντζα έως τον κόμβο Μαραθώνος.
5-10 λεπτά στην έξοδο προς Πειραιά.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 15΄-20΄από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 1, 2026
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
5΄-10΄από Κάντζα έως Μαραθώνος,
5΄-10΄στην έξοδο για Πειραιά. https://t.co/Nr6Yx8bixn
Αυξημένη κίνηση καταγράφεται ακόμη:
στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής,
στο Περιστέρι σε τμήματα της Θηβών και της Λεωφόρου Αθηνών.
στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής,
στο Περιστέρι σε τμήματα της Θηβών και της Λεωφόρου Αθηνών.
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