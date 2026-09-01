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Καταγγελία για κακοποίηση σκύλου από ανήλικο στον Πύργο, τον πέταξε σε κάδο και να τον κλώτσησε
Καταγγελία για κακοποίηση σκύλου από ανήλικο στον Πύργο, τον πέταξε σε κάδο και να τον κλώτσησε
Ο ανήλικος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι ο σκύλος τού ανήκει
Καταγγελία για κακοποίηση σκύλου από ανήλικο κινητοποίησε την Αστυνομία στον Πύργο, το βράδυ της Δευτέρας 31 Αυγούστου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του apohxos.gr, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε έξω από τον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής, όταν πολίτες ανέφεραν ότι ανήλικος πέταξε σκύλο μέσα σε κάδο απορριμμάτων και στη συνέχεια, αφού τον έβγαλε, φέρεται να άρχισε να τον κλωτσά.
Κατά τις ίδιες μαρτυρίες, στο σημείο βρίσκονταν και άλλα παιδιά, τα οποία φέρεται να κατέγραφαν το περιστατικό με κινητό τηλέφωνο.
Οι πολίτες ενημέρωσαν την Αστυνομία και λίγο αργότερα στο σημείο έφτασε περιπολικό. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ανήλικος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι ο σκύλος τού ανήκει.
Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ανηλίκου, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.
Φωτογραφία αρχείου
Σύμφωνα με πληροφορίες του apohxos.gr, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε έξω από τον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής, όταν πολίτες ανέφεραν ότι ανήλικος πέταξε σκύλο μέσα σε κάδο απορριμμάτων και στη συνέχεια, αφού τον έβγαλε, φέρεται να άρχισε να τον κλωτσά.
Κατά τις ίδιες μαρτυρίες, στο σημείο βρίσκονταν και άλλα παιδιά, τα οποία φέρεται να κατέγραφαν το περιστατικό με κινητό τηλέφωνο.
Οι πολίτες ενημέρωσαν την Αστυνομία και λίγο αργότερα στο σημείο έφτασε περιπολικό. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ανήλικος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι ο σκύλος τού ανήκει.
Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ανηλίκου, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.
Φωτογραφία αρχείου
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