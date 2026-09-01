Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στο πεδίο βολής στο Μεσολόγγι: Στη μάχη με τις φλόγες μόνο επίγειες δυνάμεις, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Μεσολόγγι

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στο πεδίο βολής στο Μεσολόγγι: Στη μάχη με τις φλόγες μόνο επίγειες δυνάμεις, δείτε βίντεο

Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου και 12 πυροσβεστικά οχήματα

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στο πεδίο βολής στο Μεσολόγγι: Στη μάχη με τις φλόγες μόνο επίγειες δυνάμεις, δείτε βίντεο
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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγριλιά Μεσολογγίου, στο πεδίο βολής. Κατά τις εννιά το βράδυ η φωτιά παρουσιάζει καλύτερη εικόνα αλλά παραμένει σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά φέρεται να εκδηλώθηκε πιθανότατα μετά από κεραυνό, καθώς στην περιοχή είχε προηγηθεί έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα. Μέχρι πριν από λίγη ώρα επιχειρούσαν και 5 αεροσκάφη, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού στο πύρινο μέτωπο. Πλέον καθηλώθηκαν λόγω νύχτας και επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις.


Δείτε βίντεο από το σημείο 


Πυρκαγιά στο πεδίο βολής στο Μεσολόγγι – Σπεύδουν πυροσβεστικές δυνάμεις


Πυρκαγιά στο πεδίο βολής στο Μεσολόγγι – Σπεύδουν πυροσβεστικές δυνάμεις

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UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ

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