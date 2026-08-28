Συνολικά 38 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα, σε ποιες περιοχές θα ισχύσει Code Red το Σάββατο

Η Πυροσβεστική αναφέρει ότι συνολικάεκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα.Από αυτές, όπως έγινε γνωστό, οι 30 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη οκτώ.Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Σάββατο 29 Αυγούστου προβλέπεται:(κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές: Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καρπάθου).(κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές: Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων), Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος (ΠΕ Ευβοίας), Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας), Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων, ΠΕ Καλύμνου, ΠΕ Κω), Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Λακωνίας)