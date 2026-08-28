«Ξέραμε ότι την κακοποιούσε, μιλούσαμε κρυφά στο τηλέφωνο» λέει η ξαδέλφη της 44χρονης που δολοφονήθηκε στη Ροδόπη από τον σύζυγό της
«Ξέραμε ότι την κακοποιούσε, μιλούσαμε κρυφά στο τηλέφωνο» λέει η ξαδέλφη της 44χρονης που δολοφονήθηκε στη Ροδόπη από τον σύζυγό της
Η 44χρονη φέρεται να είχε δείξει στους συγγενείς της φωτογραφίες από τραυματισμούς, ενώ, σύμφωνα με την ξαδέλφη της, επικοινωνούσε κρυφά μαζί τους
Ένα ιστορικό κακοποιητικής συμπεριφοράς και απειλών περιγράφει η ξαδέλφη της 44χρονης που δολοφονήθηκε στη Ροδόπη, με κατηγορούμενο τον 53χρονο εν διαστάσει σύζυγό της. Μιλώντας στην ΕΡΤ, υποστηρίζει ότι η οικογένεια γνώριζε όσα φέρεται να περνούσε η γυναίκα, καθώς η ίδια είχε μιλήσει στους συγγενείς της και τους είχε δείξει φωτογραφίες από τραυματισμούς της.
«Ξέραμε ότι την κακοποιούσε. Της είχαμε προτείνει πολλές φορές να έρθει να μείνει μαζί μας. Μας είχε δείξει συχνά φωτογραφίες από τους τραυματισμούς που της προκαλούσε», αναφέρει χαρακτηριστικά η ξαδέλφη της 44χρονης.
Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, οι συγγενείς είχαν προσπαθήσει επανειλημμένα να πείσουν την 44χρονη να φύγει από το σπίτι και να μείνει μαζί τους. Όπως υποστηρίζει, όμως, ο 53χρονος την απειλούσε και επιχειρούσε να περιορίσει την επικοινωνία της με το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον της.
«Εκείνος την απειλούσε και δεν την άφηνε να μας μιλήσει. Μιλούσαμε κρυφά στο τηλέφωνο», αποκαλύπτει.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 44χρονη είχε αναφέρει σε ανθρώπους του στενού της περιβάλλοντος ότι ο σύζυγός της τη ζήλευε παθολογικά. Στο παρελθόν, μάλιστα, φέρεται να είχε ζητήσει ακόμη και τη νοσηλεία του, καθώς η συμπεριφορά του είχε προκαλέσει ανησυχία στους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά της.
Οι νέες μαρτυρίες προστίθενται στα στοιχεία που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών, οι οποίες εξετάζουν το ιστορικό της σχέσης του ζευγαριού και όλα όσα είχαν προηγηθεί της δολοφονίας.
Η 44χρονη εργαζόταν εποχικά στη Θάσο και είχε επιστρέψει στη Ροδόπη προκειμένου να περάσει χρόνο με τα παιδιά της. Στο σπίτι εκτυλίχθηκε τελικά η τραγωδία.
Μπροστά στα όσα συνέβησαν βρέθηκαν ο 19χρονος γιος και η 16χρονη κόρη της. Η ανήλικη ήταν εκείνη που ειδοποίησε τις Αρχές, ενώ ο 19χρονος μετέφερε τη μητέρα του στο νοσοκομείο επιχειρώντας να τη σώσει.
Ο 53χρονος εν διαστάσει σύζυγος, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει τη δολοφονία, αναμένεται μετά το εξιτήριό του από το νοσοκομείο να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών.
Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν όλες τις πτυχές της, καθώς και τις μαρτυρίες που αφορούν όσα φέρεται να βίωνε η 44χρονη πριν από τη δολοφονία της.
«Ξέραμε ότι την κακοποιούσε. Της είχαμε προτείνει πολλές φορές να έρθει να μείνει μαζί μας. Μας είχε δείξει συχνά φωτογραφίες από τους τραυματισμούς που της προκαλούσε», αναφέρει χαρακτηριστικά η ξαδέλφη της 44χρονης.
Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, οι συγγενείς είχαν προσπαθήσει επανειλημμένα να πείσουν την 44χρονη να φύγει από το σπίτι και να μείνει μαζί τους. Όπως υποστηρίζει, όμως, ο 53χρονος την απειλούσε και επιχειρούσε να περιορίσει την επικοινωνία της με το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον της.
«Εκείνος την απειλούσε και δεν την άφηνε να μας μιλήσει. Μιλούσαμε κρυφά στο τηλέφωνο», αποκαλύπτει.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 44χρονη είχε αναφέρει σε ανθρώπους του στενού της περιβάλλοντος ότι ο σύζυγός της τη ζήλευε παθολογικά. Στο παρελθόν, μάλιστα, φέρεται να είχε ζητήσει ακόμη και τη νοσηλεία του, καθώς η συμπεριφορά του είχε προκαλέσει ανησυχία στους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά της.
Οι νέες μαρτυρίες προστίθενται στα στοιχεία που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών, οι οποίες εξετάζουν το ιστορικό της σχέσης του ζευγαριού και όλα όσα είχαν προηγηθεί της δολοφονίας.
Η 44χρονη εργαζόταν εποχικά στη Θάσο και είχε επιστρέψει στη Ροδόπη προκειμένου να περάσει χρόνο με τα παιδιά της. Στο σπίτι εκτυλίχθηκε τελικά η τραγωδία.
Μπροστά στα όσα συνέβησαν βρέθηκαν ο 19χρονος γιος και η 16χρονη κόρη της. Η ανήλικη ήταν εκείνη που ειδοποίησε τις Αρχές, ενώ ο 19χρονος μετέφερε τη μητέρα του στο νοσοκομείο επιχειρώντας να τη σώσει.
Ο 53χρονος εν διαστάσει σύζυγος, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει τη δολοφονία, αναμένεται μετά το εξιτήριό του από το νοσοκομείο να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών.
Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν όλες τις πτυχές της, καθώς και τις μαρτυρίες που αφορούν όσα φέρεται να βίωνε η 44χρονη πριν από τη δολοφονία της.
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