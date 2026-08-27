Ομολόγησε τη δολοφονία της συζύγου του ο 53χρονος στη Ροδόπη, τη σκότωσε με κουζινομάχαιρο μέσα στο σπίτι τους
Ομολόγησε τη δολοφονία της συζύγου του ο 53χρονος στη Ροδόπη, τη σκότωσε με κουζινομάχαιρο μέσα στο σπίτι τους
Ο δράστης νοσηλεύεται στο νοσοκομείο αφού μετά τη δολοφονία της συζύγου του έκανε απόπειρα αυτοκτονίας - Η 44χρονη ήταν θύμα ενδοοικογενειακής βίας και ετοιμαζόταν να καταθέσει αίτηση διαζυγίου
Ομολόγησε τη δολοφονία της 44χρονης συζύγου του ο 53χρονος στη Ροδόπη. Από την ιατροδικαστική στη σορό προέκυψε πως ένα και μοναδικό χτύπημα στον λαιμό της 44χρονης προκάλεσε τον θάνατό της.
Ο δράστης νοσηλεύεται στο νοσοκομείο αφού μετά τη δολοφονία της συζύγου του έκανε απόπειρα αυτοκτονίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο 53χρονος αφού ομολόγησε την πράξη του ισχυρίστηκε πως θόλωσε και επιτέθηκε στην 44χρονη πάνω στα νεύρα του. Αφού πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Για την υπόθεση έχουν καταθέσει και τα παιδιά της οικογένειας.
Η μαχαιριά στην τραχηλική χώρα της 44χρονης ήταν βαθιά, με τη λεπίδα να φτάνει και να διαπερνά τον δεξιό πνεύμονα, προκαλώντας σοβαρή εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, δεν εντοπίστηκαν άλλες κακώσεις στο σώμα, ενώ ο θάνατος εκτιμάται ότι επήλθε πολύ γρήγορα, μέσα σε περίπου 3 έως 5 λεπτά από το χτύπημα. Κατά πληροφορίες, το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε είχε μήκος περίπου 20 εκατοστά.
Για το ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας που φέρεται να βίωνε η 44χρονη μίλησε η δικηγόρος της, αποκαλύπτοντας ότι το περιστατικό του 2022 δεν ήταν το μοναδικό και ότι είχαν προηγηθεί και άλλες επιθέσεις από τον σύζυγό της. «Το θύμα είχε δεχθεί πολλές φορές επίθεση από τον σύζυγό της. Δεν ήταν μόνο αυτή του 2022», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας ένα ιστορικό βίας που, σύμφωνα με την ίδια, είχε διάρκεια στον χρόνο.
Η δικηγόρος της Ευγενίας Κόλια αναφέρθηκε και στους λόγους για τους οποίους ένα θύμα ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να δυσκολεύεται να εγκαταλείψει μια κακοποιητική σχέση, επισημαίνοντας ιδιαίτερα τον οικονομικό παράγοντα.
«Τα θύματα πολλές φορές δεν φεύγουν και για οικονομικούς λόγους», σημείωσε, εξηγώντας ότι στην περίπτωση της Ευγενίας Κόλια υπήρχε και το ζήτημα της άδειας παραμονής, καθώς «βασικό κριτήριο είναι το εισόδημα». Σύμφωνα με τη δικηγόρο, πίσω από τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας βρίσκονταν η ζήλια του συζύγου αλλά και η προσπάθεια της γυναίκας να αποκτήσει οικονομική ανεξαρτησία. «Η ζήλια και η οικονομική της ανεξαρτησία, την οποία προσπαθούσε όλα αυτά τα χρόνια να αποκτήσει, ήταν η αιτία για την ενδοοικογενειακή βία», ανέφερε.
Ιδιαίτερα συγκλονιστική είναι η αναφορά της στον γιο της Ευγενίας Κόλια, ο οποίος τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Όπως εξήγησε, το παιδί βρισκόταν σε κατάσταση σοκ και θεωρούσε ότι η μητέρα του εξακολουθούσε να του μιλά κατά τη διάρκεια της διαδρομής. «Ο γιος, την ώρα που τη μετέφερε στο νοσοκομείο, θεωρούσε λόγω του σοκ ότι μιλούσε στη μητέρα του», είπε.
Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι έχει ήδη υπάρξει ενδιαφέρον για τη στήριξη των παιδιών. «Έχουν επικοινωνήσει φορείς μαζί μου για να προσφέρουν βοήθεια στα παιδιά», ανέφερε. Τέλος, η δικηγόρος ζήτησε να υπάρξει ιδιαίτερη προσοχή στη δημοσιοποίηση εικόνων που σχετίζονται με την υπόθεση, με γνώμονα την προστασία των παιδιών, και ειδικότερα να μην προβάλλονται φωτογραφίες και πλάνα από το σπίτι της οικογένειας.
Στο χωριό Διαλαμπή όλοι λένε τα καλύτερα λόγια για την άτυχη 44χρονη. Όπως αναφέρουν, ήταν μια αγωνίστρια που φρόντιζε την οικογένειά της. Για τον λόγο αυτόν, τους καλοκαιρινούς μήνες εργαζόταν σεζόν σε νησιά, όπως και φέτος που δούλευε στη Θάσο και επέστρεψε για να γιορτάσει τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της.
Όπως προκύπτει, ο 53χρονος λάμβανε φαρμακευτική αγωγή και στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική, ωστόσο κρίθηκε ότι δεν έχρηζε περαιτέρω νοσηλείας. Το 2022 η γυναίκα τον είχε καταγγείλει για ενδοοικογενειακή απειλή, όταν βρίσκονταν στην Κρήτη, και παρόλο που ακολούθησε η σύλληψή του, αφέθηκε ελεύθερος. Αυτή δεν ήταν η μοναδική φορά που ο δράστης ασκούσε λεκτική βία και εκδήλωνε βίαιη συμπεριφορά σε βάρος της συζύγου του, καθώς φαίνεται ότι ανά διαστήματα σημειώνονταν και άλλα περιστατικά και γι' αυτόν τον λόγο η 44χρονη επιθυμούσε να χωρίσουν.
Από την άλλη πλευρά, συγγενής του 53χρονου τον περιγράφει στο protothema.gr ως έναν «καλό άνθρωπο που δεν περιμέναμε να κάνει ποτέ κάτι τέτοιο», σημειώνοντας πως γνώριζαν για τους καβγάδες με το θύμα, ωστόσο ποτέ δεν περίμεναν να της αφαιρέσει τη ζωή.
Η δολοφονία έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν ο 53χρονος μαχαίρωσε στον λαιμό τη 44χρονη γυναίκα, ενώ εκείνη τη στιγμή μέσα στο σπίτι βρίσκονταν η 16χρονη κόρη της και ο 19χρονος γιος τους. Η ανήλικη είδε τη μητέρα της να χάνεται μπροστά στα μάτια της, ενώ ο 19χρονος ήταν αυτός που την πήρε αγκαλιά και τη μετέφερε στο νοσοκομείο προκειμένου να μη χαθεί χρόνος. Ωστόσο, εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Αμέσως μετά το στυγερό έγκλημα, ο 53χρονος αυτοτραυματίστηκε με το μαχαίρι και κατανάλωσε άγνωστη ποσότητα υγρού (πιθανόν φυτοφαρμάκου ή πετρελαίου), επιχειρώντας να βάλει τέλος στη ζωή του, χωρίς να τα καταφέρει.
Ο δράστης νοσηλεύεται στο νοσοκομείο αφού μετά τη δολοφονία της συζύγου του έκανε απόπειρα αυτοκτονίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο 53χρονος αφού ομολόγησε την πράξη του ισχυρίστηκε πως θόλωσε και επιτέθηκε στην 44χρονη πάνω στα νεύρα του. Αφού πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Για την υπόθεση έχουν καταθέσει και τα παιδιά της οικογένειας.
Η μαχαιριά στην τραχηλική χώρα της 44χρονης ήταν βαθιά, με τη λεπίδα να φτάνει και να διαπερνά τον δεξιό πνεύμονα, προκαλώντας σοβαρή εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, δεν εντοπίστηκαν άλλες κακώσεις στο σώμα, ενώ ο θάνατος εκτιμάται ότι επήλθε πολύ γρήγορα, μέσα σε περίπου 3 έως 5 λεπτά από το χτύπημα. Κατά πληροφορίες, το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε είχε μήκος περίπου 20 εκατοστά.
Την σκότωσε με μαχαίρι 20 εκατοστών
Αίτηση διαζυγίουΗ γυναίκα είχε αποφασίσει να χωρίσουν και σήμερα είχε προγραμματίσει ραντεβού με τη δικηγόρο της προκειμένου να προχωρήσουν τη διαδικασία για την έκδοση διαζυγίου, ωστόσο ο δράστης της στέρησε τη ζωή μία ημέρα πριν από τη συνάντηση.
Για το ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας που φέρεται να βίωνε η 44χρονη μίλησε η δικηγόρος της, αποκαλύπτοντας ότι το περιστατικό του 2022 δεν ήταν το μοναδικό και ότι είχαν προηγηθεί και άλλες επιθέσεις από τον σύζυγό της. «Το θύμα είχε δεχθεί πολλές φορές επίθεση από τον σύζυγό της. Δεν ήταν μόνο αυτή του 2022», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας ένα ιστορικό βίας που, σύμφωνα με την ίδια, είχε διάρκεια στον χρόνο.
Η δικηγόρος της Ευγενίας Κόλια αναφέρθηκε και στους λόγους για τους οποίους ένα θύμα ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να δυσκολεύεται να εγκαταλείψει μια κακοποιητική σχέση, επισημαίνοντας ιδιαίτερα τον οικονομικό παράγοντα.
«Τα θύματα πολλές φορές δεν φεύγουν και για οικονομικούς λόγους», σημείωσε, εξηγώντας ότι στην περίπτωση της Ευγενίας Κόλια υπήρχε και το ζήτημα της άδειας παραμονής, καθώς «βασικό κριτήριο είναι το εισόδημα». Σύμφωνα με τη δικηγόρο, πίσω από τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας βρίσκονταν η ζήλια του συζύγου αλλά και η προσπάθεια της γυναίκας να αποκτήσει οικονομική ανεξαρτησία. «Η ζήλια και η οικονομική της ανεξαρτησία, την οποία προσπαθούσε όλα αυτά τα χρόνια να αποκτήσει, ήταν η αιτία για την ενδοοικογενειακή βία», ανέφερε.
Ιδιαίτερα συγκλονιστική είναι η αναφορά της στον γιο της Ευγενίας Κόλια, ο οποίος τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Όπως εξήγησε, το παιδί βρισκόταν σε κατάσταση σοκ και θεωρούσε ότι η μητέρα του εξακολουθούσε να του μιλά κατά τη διάρκεια της διαδρομής. «Ο γιος, την ώρα που τη μετέφερε στο νοσοκομείο, θεωρούσε λόγω του σοκ ότι μιλούσε στη μητέρα του», είπε.
Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι έχει ήδη υπάρξει ενδιαφέρον για τη στήριξη των παιδιών. «Έχουν επικοινωνήσει φορείς μαζί μου για να προσφέρουν βοήθεια στα παιδιά», ανέφερε. Τέλος, η δικηγόρος ζήτησε να υπάρξει ιδιαίτερη προσοχή στη δημοσιοποίηση εικόνων που σχετίζονται με την υπόθεση, με γνώμονα την προστασία των παιδιών, και ειδικότερα να μην προβάλλονται φωτογραφίες και πλάνα από το σπίτι της οικογένειας.
Στο χωριό Διαλαμπή όλοι λένε τα καλύτερα λόγια για την άτυχη 44χρονη. Όπως αναφέρουν, ήταν μια αγωνίστρια που φρόντιζε την οικογένειά της. Για τον λόγο αυτόν, τους καλοκαιρινούς μήνες εργαζόταν σεζόν σε νησιά, όπως και φέτος που δούλευε στη Θάσο και επέστρεψε για να γιορτάσει τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της.
Όπως προκύπτει, ο 53χρονος λάμβανε φαρμακευτική αγωγή και στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική, ωστόσο κρίθηκε ότι δεν έχρηζε περαιτέρω νοσηλείας. Το 2022 η γυναίκα τον είχε καταγγείλει για ενδοοικογενειακή απειλή, όταν βρίσκονταν στην Κρήτη, και παρόλο που ακολούθησε η σύλληψή του, αφέθηκε ελεύθερος. Αυτή δεν ήταν η μοναδική φορά που ο δράστης ασκούσε λεκτική βία και εκδήλωνε βίαιη συμπεριφορά σε βάρος της συζύγου του, καθώς φαίνεται ότι ανά διαστήματα σημειώνονταν και άλλα περιστατικά και γι' αυτόν τον λόγο η 44χρονη επιθυμούσε να χωρίσουν.
Από την άλλη πλευρά, συγγενής του 53χρονου τον περιγράφει στο protothema.gr ως έναν «καλό άνθρωπο που δεν περιμέναμε να κάνει ποτέ κάτι τέτοιο», σημειώνοντας πως γνώριζαν για τους καβγάδες με το θύμα, ωστόσο ποτέ δεν περίμεναν να της αφαιρέσει τη ζωή.
Η δολοφονία έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν ο 53χρονος μαχαίρωσε στον λαιμό τη 44χρονη γυναίκα, ενώ εκείνη τη στιγμή μέσα στο σπίτι βρίσκονταν η 16χρονη κόρη της και ο 19χρονος γιος τους. Η ανήλικη είδε τη μητέρα της να χάνεται μπροστά στα μάτια της, ενώ ο 19χρονος ήταν αυτός που την πήρε αγκαλιά και τη μετέφερε στο νοσοκομείο προκειμένου να μη χαθεί χρόνος. Ωστόσο, εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Αμέσως μετά το στυγερό έγκλημα, ο 53χρονος αυτοτραυματίστηκε με το μαχαίρι και κατανάλωσε άγνωστη ποσότητα υγρού (πιθανόν φυτοφαρμάκου ή πετρελαίου), επιχειρώντας να βάλει τέλος στη ζωή του, χωρίς να τα καταφέρει.
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