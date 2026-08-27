Ομολόγησε τη δολοφονία της συζύγου του ο 53χρονος στη Ροδόπη, τη σκότωσε με κουζινομάχαιρο μέσα στο σπίτι τους



Την σκότωσε με μαχαίρι 20 εκατοστών

Αίτηση διαζυγίου

γυναίκα είχε αποφασίσει να χωρίσουν και σήμερα είχε προγραμματίσει ραντεβού με τη δικηγόρο της προκειμένου να προχωρήσουν τη διαδικασία για την έκδοση διαζυγίου, ωστόσο ο δράστης της στέρησε τη ζωή μία ημέρα πριν από τη συνάντηση.



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Όπως προκύπτει,

, ωστόσο κρίθηκε ότι δεν έχρηζε περαιτέρω νοσηλείας. Το 2022 η γυναίκα τον είχε καταγγείλει για ενδοοικογενειακή απειλή, όταν βρίσκονταν στην Κρήτη, και παρόλο που ακολούθησε η σύλληψή του, αφέθηκε ελεύθερος. Αυτή δεν ήταν η μοναδική φορά που ο δράστης ασκούσε λεκτική βία και εκδήλωνε βίαιη συμπεριφορά σε βάρος της συζύγου του, καθώς φαίνεται ότι

και γι' αυτόν τον λόγο η 44χρονη επιθυμούσε να χωρίσουν.

Από την άλλη πλευρά, συγγενής του 53χρονου τον περιγράφει στο

ως έναν «καλό άνθρωπο που δεν περιμέναμε να κάνει ποτέ κάτι τέτοιο», σημειώνοντας πως γνώριζαν για τους καβγάδες με το θύμα, ωστόσο ποτέ δεν περίμεναν να της αφαιρέσει τη ζωή.

Η δολοφονία έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν ο

, ενώ εκείνη τη στιγμή μέσα στο σπίτι βρίσκονταν η 16χρονη κόρη της και ο 19χρονος γιος τους. Η ανήλικη είδε τη μητέρα της να χάνεται μπροστά στα μάτια της, ενώ ο 19χρονος ήταν αυτός που την πήρε αγκαλιά και τη μετέφερε στο νοσοκομείο προκειμένου να μη χαθεί χρόνος. Ωστόσο, εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Αμέσως μετά το στυγερό έγκλημα, ο 53χρονος αυτοτραυματίστηκε με το μαχαίρι και κατανάλωσε άγνωστη ποσότητα υγρού (πιθανόν φυτοφαρμάκου ή πετρελαίου), επιχειρώντας να βάλει τέλος στη ζωή του, χωρίς να τα καταφέρει.