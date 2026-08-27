Με μία μαχαιριά σκότωσε την 44χρονη στη Ροδόπη ο σύζυγός της: Η γυναίκα ήταν θύμα βίας επί χρόνια, θα κατέθετε αίτηση διαζυγίου
Με μία μαχαιριά σκότωσε την 44χρονη στη Ροδόπη ο σύζυγός της: Η γυναίκα ήταν θύμα βίας επί χρόνια, θα κατέθετε αίτηση διαζυγίου
Τη σκότωσε με ένα κουζινομάχαιρο μέσα στο σπίτι τους - Ο γιος της οικογένειας μετέφερε στην αγκαλιά του τη μητέρα του στο νοσοκομείο
Θύμα ενδοοικογενειακής βίας ήταν για πολλά χρόνια η 44χρονη που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της το μεσημέρι της Τετάρτης, μέσα στο σπίτι της στη Ροδόπη.
Η γυναίκα είχε αποφασίσει να χωρίσουν και σήμερα είχε προγραμματίσει ραντεβού με τη δικηγόρο της προκειμένου να προχωρήσουν τη διαδικασία για την έκδοση διαζυγίου, ωστόσο ο δράστης της στέρησε τη ζωή μία ημέρα πριν από τη συνάντηση.
Ένα και μοναδικό χτύπημα με μαχαίρι στην περιοχή του λαιμού ήταν, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, αυτό που προκάλεσε τον θάνατο του θύματος. Η μαχαιριά στην τραχηλική χώρα ήταν βαθιά, με τη λεπίδα να φτάνει και να διαπερνά τον δεξιό πνεύμονα, προκαλώντας σοβαρή εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία.
Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, δεν εντοπίστηκαν άλλες κακώσεις στο σώμα, ενώ ο θάνατος εκτιμάται ότι επήλθε πολύ γρήγορα, μέσα σε περίπου 3 έως 5 λεπτά από το χτύπημα. Κατά πληροφορίες, το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε είχε μήκος περίπου 20 εκατοστά.
Για το ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας που φέρεται να βίωνε η Ευγενία Κόλια μίλησε η δικηγόρος της, αποκαλύπτοντας ότι το περιστατικό του 2022 δεν ήταν το μοναδικό και ότι είχαν προηγηθεί και άλλες επιθέσεις από τον σύζυγό της. «Το θύμα είχε δεχθεί πολλές φορές επίθεση από τον σύζυγό της. Δεν ήταν μόνο αυτή του 2022», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας ένα ιστορικό βίας που, σύμφωνα με την ίδια, είχε διάρκεια στον χρόνο.
Η δικηγόρος της Ευγενίας Κόλια αναφέρθηκε και στους λόγους για τους οποίους ένα θύμα ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να δυσκολεύεται να εγκαταλείψει μια κακοποιητική σχέση, επισημαίνοντας ιδιαίτερα τον οικονομικό παράγοντα.
«Τα θύματα πολλές φορές δεν φεύγουν και για οικονομικούς λόγους», σημείωσε, εξηγώντας ότι στην περίπτωση της Ευγενίας Κόλια υπήρχε και το ζήτημα της άδειας παραμονής, καθώς «βασικό κριτήριο είναι το εισόδημα». Σύμφωνα με τη δικηγόρο, πίσω από τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας βρίσκονταν η ζήλια του συζύγου αλλά και η προσπάθεια της γυναίκας να αποκτήσει οικονομική ανεξαρτησία. «Η ζήλια και η οικονομική της ανεξαρτησία, την οποία προσπαθούσε όλα αυτά τα χρόνια να αποκτήσει, ήταν η αιτία για την ενδοοικογενειακή βία», ανέφερε.
Ιδιαίτερα συγκλονιστική είναι η αναφορά της στον γιο της Ευγενίας Κόλια, ο οποίος τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Όπως εξήγησε, το παιδί βρισκόταν σε κατάσταση σοκ και θεωρούσε ότι η μητέρα του εξακολουθούσε να του μιλά κατά τη διάρκεια της διαδρομής. «Ο γιος, την ώρα που τη μετέφερε στο νοσοκομείο, θεωρούσε λόγω του σοκ ότι μιλούσε στη μητέρα του», είπε.
Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι έχει ήδη υπάρξει ενδιαφέρον για τη στήριξη των παιδιών. «Έχουν επικοινωνήσει φορείς μαζί μου για να προσφέρουν βοήθεια στα παιδιά», ανέφερε. Τέλος, η δικηγόρος ζήτησε να υπάρξει ιδιαίτερη προσοχή στη δημοσιοποίηση εικόνων που σχετίζονται με την υπόθεση, με γνώμονα την προστασία των παιδιών, και ειδικότερα να μην προβάλλονται φωτογραφίες και πλάνα από το σπίτι της οικογένειας.
Στο χωριό Διαλαμπή όλοι λένε τα καλύτερα λόγια για την άτυχη 44χρονη. Όπως αναφέρουν, ήταν μια αγωνίστρια που φρόντιζε την οικογένειά της. Για τον λόγο αυτόν, τους καλοκαιρινούς μήνες εργαζόταν σεζόν σε νησιά, όπως και φέτος που δούλευε στη Θάσο και επέστρεψε για να γιορτάσει τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της.
Μιλώντας χθες στο protothema.gr, η δικηγόρος που εκπροσωπούσε την άτυχη 44χρονη, Ευαγγελία Κόλα, ανέφερε ότι το θύμα είχε αποφασίσει να πάρει διαζύγιο από τον 53χρονο και ότι το τελευταίο διάστημα βρίσκονταν σε διάσταση. Η αφορμή για όλα τα επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας που προκαλούσε ο δράστης φαίνεται πως ήταν η ζήλια του, ενώ δεν αποκλείεται το φονικό να συνέβη όταν έμαθε πως η γυναίκα θα κατέθετε αίτηση διαζυγίου.
Η γυναίκα είχε αποφασίσει να χωρίσουν και σήμερα είχε προγραμματίσει ραντεβού με τη δικηγόρο της προκειμένου να προχωρήσουν τη διαδικασία για την έκδοση διαζυγίου, ωστόσο ο δράστης της στέρησε τη ζωή μία ημέρα πριν από τη συνάντηση.
Ένα και μοναδικό χτύπημα με μαχαίρι στην περιοχή του λαιμού ήταν, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, αυτό που προκάλεσε τον θάνατο του θύματος. Η μαχαιριά στην τραχηλική χώρα ήταν βαθιά, με τη λεπίδα να φτάνει και να διαπερνά τον δεξιό πνεύμονα, προκαλώντας σοβαρή εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία.
Τι λέει η ιατροδικαστική για την δολοφονία της 44χρονης
Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, δεν εντοπίστηκαν άλλες κακώσεις στο σώμα, ενώ ο θάνατος εκτιμάται ότι επήλθε πολύ γρήγορα, μέσα σε περίπου 3 έως 5 λεπτά από το χτύπημα. Κατά πληροφορίες, το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε είχε μήκος περίπου 20 εκατοστά.
Για το ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας που φέρεται να βίωνε η Ευγενία Κόλια μίλησε η δικηγόρος της, αποκαλύπτοντας ότι το περιστατικό του 2022 δεν ήταν το μοναδικό και ότι είχαν προηγηθεί και άλλες επιθέσεις από τον σύζυγό της. «Το θύμα είχε δεχθεί πολλές φορές επίθεση από τον σύζυγό της. Δεν ήταν μόνο αυτή του 2022», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας ένα ιστορικό βίας που, σύμφωνα με την ίδια, είχε διάρκεια στον χρόνο.
Δικηγόρος θύματος: «Είχε δεχθεί πολλές φορές επίθεση από τον σύζυγό της»
Η δικηγόρος της Ευγενίας Κόλια αναφέρθηκε και στους λόγους για τους οποίους ένα θύμα ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να δυσκολεύεται να εγκαταλείψει μια κακοποιητική σχέση, επισημαίνοντας ιδιαίτερα τον οικονομικό παράγοντα.
«Τα θύματα πολλές φορές δεν φεύγουν και για οικονομικούς λόγους», σημείωσε, εξηγώντας ότι στην περίπτωση της Ευγενίας Κόλια υπήρχε και το ζήτημα της άδειας παραμονής, καθώς «βασικό κριτήριο είναι το εισόδημα». Σύμφωνα με τη δικηγόρο, πίσω από τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας βρίσκονταν η ζήλια του συζύγου αλλά και η προσπάθεια της γυναίκας να αποκτήσει οικονομική ανεξαρτησία. «Η ζήλια και η οικονομική της ανεξαρτησία, την οποία προσπαθούσε όλα αυτά τα χρόνια να αποκτήσει, ήταν η αιτία για την ενδοοικογενειακή βία», ανέφερε.
Ιδιαίτερα συγκλονιστική είναι η αναφορά της στον γιο της Ευγενίας Κόλια, ο οποίος τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Όπως εξήγησε, το παιδί βρισκόταν σε κατάσταση σοκ και θεωρούσε ότι η μητέρα του εξακολουθούσε να του μιλά κατά τη διάρκεια της διαδρομής. «Ο γιος, την ώρα που τη μετέφερε στο νοσοκομείο, θεωρούσε λόγω του σοκ ότι μιλούσε στη μητέρα του», είπε.
Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι έχει ήδη υπάρξει ενδιαφέρον για τη στήριξη των παιδιών. «Έχουν επικοινωνήσει φορείς μαζί μου για να προσφέρουν βοήθεια στα παιδιά», ανέφερε. Τέλος, η δικηγόρος ζήτησε να υπάρξει ιδιαίτερη προσοχή στη δημοσιοποίηση εικόνων που σχετίζονται με την υπόθεση, με γνώμονα την προστασία των παιδιών, και ειδικότερα να μην προβάλλονται φωτογραφίες και πλάνα από το σπίτι της οικογένειας.
Στο χωριό Διαλαμπή όλοι λένε τα καλύτερα λόγια για την άτυχη 44χρονη. Όπως αναφέρουν, ήταν μια αγωνίστρια που φρόντιζε την οικογένειά της. Για τον λόγο αυτόν, τους καλοκαιρινούς μήνες εργαζόταν σεζόν σε νησιά, όπως και φέτος που δούλευε στη Θάσο και επέστρεψε για να γιορτάσει τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της.
Μιλώντας χθες στο protothema.gr, η δικηγόρος που εκπροσωπούσε την άτυχη 44χρονη, Ευαγγελία Κόλα, ανέφερε ότι το θύμα είχε αποφασίσει να πάρει διαζύγιο από τον 53χρονο και ότι το τελευταίο διάστημα βρίσκονταν σε διάσταση. Η αφορμή για όλα τα επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας που προκαλούσε ο δράστης φαίνεται πως ήταν η ζήλια του, ενώ δεν αποκλείεται το φονικό να συνέβη όταν έμαθε πως η γυναίκα θα κατέθετε αίτηση διαζυγίου.
Όπως προκύπτει, ο 53χρονος λάμβανε φαρμακευτική αγωγή και στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική, ωστόσο κρίθηκε ότι δεν έχρηζε περαιτέρω νοσηλείας. Το 2022 η γυναίκα τον είχε καταγγείλει για ενδοοικογενειακή απειλή, όταν βρίσκονταν στην Κρήτη, και παρόλο που ακολούθησε η σύλληψή του, αφέθηκε ελεύθερος. Αυτή δεν ήταν η μοναδική φορά που ο δράστης ασκούσε λεκτική βία και εκδήλωνε βίαιη συμπεριφορά σε βάρος της συζύγου του, καθώς φαίνεται ότι ανά διαστήματα σημειώνονταν κι άλλα περιστατικά και γι' αυτόν τον λόγο η 44χρονη επιθυμούσε να χωρίσουν.
Από την άλλη πλευρά, συγγενής του 53χρονου τον περιγράφει στο protothema.gr ως έναν «καλό άνθρωπο που δεν περιμέναμε να κάνει ποτέ κάτι τέτοιο», σημειώνοντας πως γνώριζαν για τους καβγάδες με το θύμα, ωστόσο ποτέ δεν περίμεναν να της αφαιρέσει τη ζωή.
Η δολοφονία έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν ο 53χρονος μαχαίρωσε στον λαιμό τη 44χρονη γυναίκα, ενώ εκείνη τη στιγμή μέσα στο σπίτι βρίσκονταν η 16χρονη κόρη της και ο 19χρονος γιος τους. Η ανήλικη είδε τη μητέρα της να χάνεται μπροστά στα μάτια της, ενώ ο 19χρονος ήταν αυτός που την πήρε αγκαλιά και τη μετέφερε στο νοσοκομείο προκειμένου να μη χαθεί χρόνος. Ωστόσο, εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Αμέσως μετά το στυγερό έγκλημα, ο 53χρονος αυτοτραυματίστηκε με το μαχαίρι και κατανάλωσε άγνωστη ποσότητα υγρού (πιθανόν φυτοφαρμάκου ή πετρελαίου), επιχειρώντας να βάλει τέλος στη ζωή του, χωρίς να τα καταφέρει.
Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του Νόμου περί όπλων, ενώ νοσηλεύεται φρουρούμενος χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.
Από την άλλη πλευρά, συγγενής του 53χρονου τον περιγράφει στο protothema.gr ως έναν «καλό άνθρωπο που δεν περιμέναμε να κάνει ποτέ κάτι τέτοιο», σημειώνοντας πως γνώριζαν για τους καβγάδες με το θύμα, ωστόσο ποτέ δεν περίμεναν να της αφαιρέσει τη ζωή.
Η δολοφονία έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν ο 53χρονος μαχαίρωσε στον λαιμό τη 44χρονη γυναίκα, ενώ εκείνη τη στιγμή μέσα στο σπίτι βρίσκονταν η 16χρονη κόρη της και ο 19χρονος γιος τους. Η ανήλικη είδε τη μητέρα της να χάνεται μπροστά στα μάτια της, ενώ ο 19χρονος ήταν αυτός που την πήρε αγκαλιά και τη μετέφερε στο νοσοκομείο προκειμένου να μη χαθεί χρόνος. Ωστόσο, εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Αμέσως μετά το στυγερό έγκλημα, ο 53χρονος αυτοτραυματίστηκε με το μαχαίρι και κατανάλωσε άγνωστη ποσότητα υγρού (πιθανόν φυτοφαρμάκου ή πετρελαίου), επιχειρώντας να βάλει τέλος στη ζωή του, χωρίς να τα καταφέρει.
Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του Νόμου περί όπλων, ενώ νοσηλεύεται φρουρούμενος χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.
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