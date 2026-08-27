Με μία μαχαιριά σκότωσε την 44χρονη στη Ροδόπη ο σύζυγός της: Η γυναίκα ήταν θύμα βίας επί χρόνια, θα κατέθετε αίτηση διαζυγίου



Τι λέει η ιατροδικαστική για την δολοφονία της 44χρονης



Δικηγόρος θύματος: «Είχε δεχθεί πολλές φορές επίθεση από τον σύζυγό της»

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Θύμα ενδοοικογενειακής βίας ήταν για πολλά χρόνια η 44χρονη που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της το μεσημέρι της Τετάρτης, μέσα στο σπίτι της στηγυναίκα είχε αποφασίσει να χωρίσουν και σήμερα είχε προγραμματίσει ραντεβού με τη δικηγόρο της προκειμένου να προχωρήσουν τη διαδικασία για την έκδοση διαζυγίου, ωστόσο ο δράστης της στέρησε τη ζωή μία ημέρα πριν από τη συνάντηση.Ένα και μοναδικό χτύπημα με μαχαίρι στην περιοχή του λαιμού ήταν, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, αυτό που προκάλεσε τον θάνατο του θύματος. Η μαχαιριά στην τραχηλική χώρα ήταν βαθιά, με τη λεπίδα να φτάνει και να διαπερνά τον δεξιό πνεύμονα, προκαλώντας σοβαρή εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία.Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, δεν εντοπίστηκαν άλλες κακώσεις στο σώμα, ενώ ο θάνατος εκτιμάται ότι επήλθε πολύ γρήγορα, μέσα σε περίπου 3 έως 5 λεπτά από το χτύπημα. Κατά πληροφορίες, το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε είχε μήκος περίπου 20 εκατοστά.Για το ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας που φέρεται να βίωνε η Ευγενία Κόλια μίλησε η δικηγόρος της, αποκαλύπτοντας ότι το περιστατικό του 2022 δεν ήταν το μοναδικό και ότι είχαν προηγηθεί και άλλες επιθέσεις από τον σύζυγό της. «Το θύμα είχε δεχθεί πολλές φορές επίθεση από τον σύζυγό της. Δεν ήταν μόνο αυτή του 2022», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας ένα ιστορικό βίας που, σύμφωνα με την ίδια, είχε διάρκεια στον χρόνο.Η δικηγόρος της Ευγενίας Κόλια αναφέρθηκε και στους λόγους για τους οποίους ένα θύμα ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να δυσκολεύεται να εγκαταλείψει μια κακοποιητική σχέση, επισημαίνοντας ιδιαίτερα τον οικονομικό παράγοντα.«Τα θύματα πολλές φορές δεν φεύγουν και για οικονομικούς λόγους», σημείωσε, εξηγώντας ότι στην περίπτωση της Ευγενίας Κόλια υπήρχε και το ζήτημα της άδειας παραμονής, καθώς «βασικό κριτήριο είναι το εισόδημα». Σύμφωνα με τη δικηγόρο, πίσω από τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας βρίσκονταν η ζήλια του συζύγου αλλά και η προσπάθεια της γυναίκας να αποκτήσει οικονομική ανεξαρτησία. «Η ζήλια και η οικονομική της ανεξαρτησία, την οποία προσπαθούσε όλα αυτά τα χρόνια να αποκτήσει, ήταν η αιτία για την ενδοοικογενειακή βία», ανέφερε.Ιδιαίτερα συγκλονιστική είναι η αναφορά της στον γιο της Ευγενίας Κόλια, ο οποίος τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Όπως εξήγησε, το παιδί βρισκόταν σε κατάσταση σοκ και θεωρούσε ότι η μητέρα του εξακολουθούσε να του μιλά κατά τη διάρκεια της διαδρομής. «Ο γιος, την ώρα που τη μετέφερε στο νοσοκομείο, θεωρούσε λόγω του σοκ ότι μιλούσε στη μητέρα του», είπε.Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι έχει ήδη υπάρξει ενδιαφέρον για τη στήριξη των παιδιών. «Έχουν επικοινωνήσει φορείς μαζί μου για να προσφέρουν βοήθεια στα παιδιά», ανέφερε. Τέλος, η δικηγόρος ζήτησε να υπάρξει ιδιαίτερη προσοχή στη δημοσιοποίηση εικόνων που σχετίζονται με την υπόθεση, με γνώμονα την προστασία των παιδιών, και ειδικότερα να μην προβάλλονται φωτογραφίες και πλάνα από το σπίτι της οικογένειας.Στο χωριό Διαλαμπή όλοι λένε τα καλύτερα λόγια για την άτυχη 44χρονη. Όπως αναφέρουν, ήταν μια αγωνίστρια που φρόντιζε την οικογένειά της. Για τον λόγο αυτόν, τους καλοκαιρινούς μήνες εργαζόταν σεζόν σε νησιά, όπως και φέτος που δούλευε στη Θάσο και επέστρεψε για να γιορτάσει τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της.Μιλώντας χθες στο protothema.gr, η δικηγόρος που εκπροσωπούσε την άτυχη 44χρονη, Ευαγγελία Κόλα, ανέφερε ότι το θύμα είχε αποφασίσει να πάρει διαζύγιο από τον 53χρονο και ότι το τελευταίο διάστημα βρίσκονταν σε διάσταση. Η αφορμή για όλα τα επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας που προκαλούσε ο δράστης φαίνεται πως ήταν η ζήλια του, ενώ δεν αποκλείεται το φονικό να συνέβη όταν έμαθε πως η γυναίκα θα κατέθετε αίτηση διαζυγίου.