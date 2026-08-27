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Άγρια συμπλοκή νεαρών μέσα σε κατάστημα στον Πύργο: Ο ένας έπεσε πάνω στην τζαμαρία, την έσπασε και βρέθηκε στο πεζοδρόμιο
Άγρια συμπλοκή νεαρών μέσα σε κατάστημα στον Πύργο: Ο ένας έπεσε πάνω στην τζαμαρία, την έσπασε και βρέθηκε στο πεζοδρόμιο
Η ένταση μεταφέρθηκε στη συνέχεια στον δρόμο, όπου η συμπλοκή συνεχίστηκε με μπουνιές και κλωτσιές
Σοβαρή συμπλοκή μεταξύ νεαρών σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο κέντρο του Πύργου, στην οδό 28ης Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με το ilialive, το επεισόδιο ξεκίνησε μέσα σε κατάστημα, όπου ομάδα νεαρών ήρθε στα χέρια. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, τουλάχιστον ένας από τους εμπλεκόμενους έπεσε πάνω στην τζαμαρία του καταστήματος, την έσπασε και κατέληξε στο πεζοδρόμιο.
Η ένταση μεταφέρθηκε στη συνέχεια στον δρόμο, όπου η συμπλοκή συνεχίστηκε με μπουνιές και κλωτσιές. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους τραυματίστηκαν.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιηθεί κάποια προσαγωγή ή σύλληψη. Άτομα και από τις δύο πλευρές φέρεται να ενημέρωσαν τους αστυνομικούς ότι προτίθενται να υποβάλουν μηνύσεις.
Κατά άλλες πληροφορίες, πίσω από το επεισόδιο βρίσκονται προσωπικές διαφορές μεταξύ των εμπλεκομένων, ενώ φέρεται να είχαν προηγηθεί και άλλα περιστατικά έντασης που οδήγησαν στη νέα συμπλοκή.
Σύμφωνα με το ilialive, το επεισόδιο ξεκίνησε μέσα σε κατάστημα, όπου ομάδα νεαρών ήρθε στα χέρια. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, τουλάχιστον ένας από τους εμπλεκόμενους έπεσε πάνω στην τζαμαρία του καταστήματος, την έσπασε και κατέληξε στο πεζοδρόμιο.
Η ένταση μεταφέρθηκε στη συνέχεια στον δρόμο, όπου η συμπλοκή συνεχίστηκε με μπουνιές και κλωτσιές. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους τραυματίστηκαν.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιηθεί κάποια προσαγωγή ή σύλληψη. Άτομα και από τις δύο πλευρές φέρεται να ενημέρωσαν τους αστυνομικούς ότι προτίθενται να υποβάλουν μηνύσεις.
Κατά άλλες πληροφορίες, πίσω από το επεισόδιο βρίσκονται προσωπικές διαφορές μεταξύ των εμπλεκομένων, ενώ φέρεται να είχαν προηγηθεί και άλλα περιστατικά έντασης που οδήγησαν στη νέα συμπλοκή.
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