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Φωτιά τώρα σε δάσος στην Πρώτη του Δήμου Αμφίπολης Σερρών
Φωτιά τώρα σε δάσος στην Πρώτη του Δήμου Αμφίπολης Σερρών
Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα
Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης (26/8) σε δάσος στην Πρώτη του Δήμου Αμφίπολης Σερρών.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πρώτη του Δήμου Αμφίπολης Σερρών. Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 26, 2026
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