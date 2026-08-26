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Στιγμές τρόμου για δύτες στην Εύβοια, λένε ότι έσκαγαν δυναμίτες, ενώ έκαναν ψαροντούφεκο
Στιγμές τρόμου για δύτες στην Εύβοια, λένε ότι έσκαγαν δυναμίτες, ενώ έκαναν ψαροντούφεκο
Ο Τάσος Χάλαρης και ο Λιριάν Ντούτσκα έκαναν ψαροντούφεκο και αισθάνθηκαν πολλαπλές εκρήξεις από δυναμίτες
Τον τρόμο έζησαν ερασιτέχνες ψαράδες που έκαναν ψαροντούφεκο στη νότια Εύβοια, από τους δυναμίτες που πετούσαν στη θάλασσα κάποιοι ασυνείδητοι ψαρεύοντας παράνομα.
Ο Τάσος Χάλαρης και ο Λιριάν Ντούτσκα έκαναν ψαροντούφεκο και αισθάνθηκαν πολλαπλές εκρήξεις από δυναμίτες. «Τον ακούω ενώ είμαι στο βυθό. Εκεί σοκαρίστηκα, κατάλαβα ότι ήταν δυναμίτης», είπε στον ALPHA ο Τάσος Χάλαρης, εκπρόσωπος της πανελλήνιας ομοσπονδίας σωματείων ερασιτεχνικής αλιείας.
«Μέχρι να το συνειδητοποιήσουμε έσκασε και άλλος. Ήταν τέσσερις απανωτοί. Σε στομάχι και αυτιά είχαμε έντονη ενόχληση. Είναι επώδυνο. Χάνεις τον προσανατολισμό σου, δεν ξέρεις τι ακριβώς έχει γίνει», είπε από την πλευρά του ο Λιριάν Ντούτσκα.
«Τα πίσω μέρη του Κάβο Ντόρο, παραδοσιακά τρώγαμε δυναμίτες με τον σορό. Παντού έχουμε φάει δυναμίτες. Ακόμα και στην Αίγινα», ανέφερε ο κ. Χάλαρης.
«Κάνουν ζημιά. Είτε σε ανθρώπινες ζωές, είτε στο βυθό, σκοτώνουν αυγά, γόνο. Αφήνει έναν νεκρό τόπο αυτό το πράγμα», τόνισε ο κ. Ντούτσκα.
Σύμφωνα με την διευθύντρια ερευνών του Ινστιτούτου «Αρχιπέλαγος» κυρία Μηλιού, «δυστυχώς δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Στην νότια Κρήτη, στην Εύβοια, στα Κουφονήσια, στην Κάλυμνο και σε άλλες περιοχές, καταστρέφουν τα οικοσυστήματα για το εύκολο κέρδος και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ανθρώπων».
Ο Τάσος Χάλαρης και ο Λιριάν Ντούτσκα έκαναν ψαροντούφεκο και αισθάνθηκαν πολλαπλές εκρήξεις από δυναμίτες. «Τον ακούω ενώ είμαι στο βυθό. Εκεί σοκαρίστηκα, κατάλαβα ότι ήταν δυναμίτης», είπε στον ALPHA ο Τάσος Χάλαρης, εκπρόσωπος της πανελλήνιας ομοσπονδίας σωματείων ερασιτεχνικής αλιείας.
«Μέχρι να το συνειδητοποιήσουμε έσκασε και άλλος. Ήταν τέσσερις απανωτοί. Σε στομάχι και αυτιά είχαμε έντονη ενόχληση. Είναι επώδυνο. Χάνεις τον προσανατολισμό σου, δεν ξέρεις τι ακριβώς έχει γίνει», είπε από την πλευρά του ο Λιριάν Ντούτσκα.
«Τα πίσω μέρη του Κάβο Ντόρο, παραδοσιακά τρώγαμε δυναμίτες με τον σορό. Παντού έχουμε φάει δυναμίτες. Ακόμα και στην Αίγινα», ανέφερε ο κ. Χάλαρης.
«Κάνουν ζημιά. Είτε σε ανθρώπινες ζωές, είτε στο βυθό, σκοτώνουν αυγά, γόνο. Αφήνει έναν νεκρό τόπο αυτό το πράγμα», τόνισε ο κ. Ντούτσκα.
Σύμφωνα με την διευθύντρια ερευνών του Ινστιτούτου «Αρχιπέλαγος» κυρία Μηλιού, «δυστυχώς δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Στην νότια Κρήτη, στην Εύβοια, στα Κουφονήσια, στην Κάλυμνο και σε άλλες περιοχές, καταστρέφουν τα οικοσυστήματα για το εύκολο κέρδος και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ανθρώπων».
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