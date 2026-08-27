Πυρκαγιές στην Αλγερία: 12 νεκροί και δεκάδες τραυματίες στο ανατολικό τμήμα της χώρας

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Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν την Τετάρτη εξαιτίας δασικών πυρκαγιών στη βορειοανατολική Αλγερία, όπου πολλές οικογένειες χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, μετέδωσαν το Reuters και το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενα τον υπουργό Εσωτερικών Σαΐντ Σαγιούντ, την πολιτική προστασία και αλγερινά ΜΜΕ.Το τηλεοπτικό δίκτυο Ενάχαρ μετέδωσε ότι σε εθνική κλίμακα, οι θάνατοι εξαιτίας των δεκάδων πυρκαγιών που μαίνονται έφτασαν τους 12 στις επαρχίες Ζιζέλ (5), Μπεζάια (4), και Τίζι Ούζου (3).Οι υπουργοί Εσωτερικών Σαγιούντ και Υγείας Μοχάμεντ Σαντίκ Αΐτ Μεσαουντέν μετέβησαν στην Μπεζάια για να ενημερωθούν για την «εξέλιξη των επιχειρήσεων κατάσβεσης των πυρκαγιών» και «την κατάσταση της υγείας των τραυματιών», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων APS, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν τραυματιστεί.Κατά πληροφορίες του Radio Soummam, ανάμεσα στους 4 νεκρούς στην Μπεζάια, ενώ έχουν τραυματιστεί 54 άνθρωποι στην επαρχία, 6 από τους οποίους είναι σε σοβαρή κατάσταση.Πολλές οικογένειες χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα σε διάφορους νομούς, ανέφεραν μέσα ενημέρωσης.Εικόνες που μετέδωσε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Jijel News δείχνουν πανικόβλητους κατοίκους να καταφεύγουν σε ταχυδρομείο με φόντο καπνούς καθώς πλησίαζαν φλόγες.Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Ενάχαρ, τρεις εθνικές οδοί, που συνδέουν περιοχές στο ανατολικό τμήμα της χώρας, έκλεισαν εξαιτίας των πυρκαγιών.Για την αντιμετώπιση των δεκάδων μετώπων, που τροφοδοτούνται από βίαιους ανέμους, η πολιτική προστασία ανέφερε ότι αναπτύχθηκαν μεγάλες δυνάμεις και μέσα.Κάθε καλοκαίρι, η βόρεια Αλγερία πλήττεται από δασικές πυρκαγιές, φαινόμενο που χειροτερεύουν οι επανειλημμένες ξηρασίες και οι καύσωνες εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.Τα τελευταία χρόνια, οι πυρκαγιές έχουν στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, έχουν κάψει εκατομμύρια στρέμματα δασικών εκτάσεων και γεωργικών καλλιεργειών, καθώς και σπίτια. Οι Αρχές έχουν ανακοινώσει σε κάποιες περιπτώσεις ότι οι πυρκαγιές οφείλονταν σε εμπρησμούς και ότι προχώρησαν σε συλλήψεις υπόπτων.