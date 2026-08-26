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Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 96 ιχθυοπαγίδες στον Θερμαϊκό Κόλπο
Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 96 ιχθυοπαγίδες στον Θερμαϊκό Κόλπο
Οι παράνομες ιχθυοπαγίδες χαρακτηρίζονται για τα θαλάσσια οικοσυστήματα μια «σιωπηλή» απειλή που προκαλεί ανυπολόγιστη οικολογική και οικονομική ζημιά
Σε θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου όπου απαγορεύεται η αλιεία καθ’όλη τη διάρκεια του έτους έριξαν άγνωστοι 96 ιχθυοπαγίδες.
Τις παγίδες εντόπισαν, ανέσυραν και κατάσχεσαν λιμενικοί κατά τη διάρκεια ελέγχων από περιπολικό σκάφος. Οι ιχθυοπαγίδες (κυλινδροειδείς θάλαμοι) ήταν άνευ σήμανσης, δεμένες μεταξύ τους με σχοινί συνολικού μήκους 300 μέτρων συνιστώντας- όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Λιμενικό- «ναυτιλιακό κίνδυνο».
Ο Θερμαϊκός Κόλπος είναι η δεύτερη θαλάσσια περιχή στην οποία εντοπίζονται συχνά παράνομες ιχθυοπαγίδες.Ο μεγαλύτερος αριθμός των παράνομων ιχθυοπαγίδων έχει εντοπιστεί το 2024 στο Θρακικό Πέλαγος, όπου περιβαλλοντικές οργανώσεις εντόπισαν και αφαίρεσαν 6500 παγίδες χταποδιών (πλαστικά) και 52 χλμ σχοινιού.
Οι παράνομες ιχθυοπαγίδες χαρακτηρίζονται για τα θαλάσσια οικοσυστήματα μια «σιωπηλή» απειλή που προκαλεί ανυπολόγιστη οικολογική και οικονομική ζημιά.
Τις παγίδες εντόπισαν, ανέσυραν και κατάσχεσαν λιμενικοί κατά τη διάρκεια ελέγχων από περιπολικό σκάφος. Οι ιχθυοπαγίδες (κυλινδροειδείς θάλαμοι) ήταν άνευ σήμανσης, δεμένες μεταξύ τους με σχοινί συνολικού μήκους 300 μέτρων συνιστώντας- όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Λιμενικό- «ναυτιλιακό κίνδυνο».
Ο Θερμαϊκός Κόλπος είναι η δεύτερη θαλάσσια περιχή στην οποία εντοπίζονται συχνά παράνομες ιχθυοπαγίδες.Ο μεγαλύτερος αριθμός των παράνομων ιχθυοπαγίδων έχει εντοπιστεί το 2024 στο Θρακικό Πέλαγος, όπου περιβαλλοντικές οργανώσεις εντόπισαν και αφαίρεσαν 6500 παγίδες χταποδιών (πλαστικά) και 52 χλμ σχοινιού.
Οι παράνομες ιχθυοπαγίδες χαρακτηρίζονται για τα θαλάσσια οικοσυστήματα μια «σιωπηλή» απειλή που προκαλεί ανυπολόγιστη οικολογική και οικονομική ζημιά.
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