Στο τραπέζι αύξηση έως 446 ευρώ στους συνταξιούχους, τι εξετάζεται για τη ΔΕΘ
Στο τραπέζι αύξηση έως 446 ευρώ στους συνταξιούχους, τι εξετάζεται για τη ΔΕΘ
Ποιο μέτρο έχει «κλειδώσει» για τους συνταξιούχους και ποια σενάρια βρίσκονται στο τραπέζι για την περαιτέρω ενίσχυσή τους - Τι εξετάζεται για αύξηση του εισοδήματος μισθωτών και οικογενειών - Στο επίκεντρο επίδομα παιδιού και μείωση ασφαλιστικών εισφορών
Στο επίκεντρο των μέτρων στήριξης που πρόκειται να ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, θα είναι οι συνταξιούχοι, όπως επανέλαβε τις τελευταίες ημέρες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την κάλυψη μέρους του υψηλού πληθωρισμού.
Αν και δεν αναμένονται διαρροές από το οικονομικό επιτελείο προκειμένου ο πρωθυπουργός να «βγάλει κρυμμένους άσσους», εκπλήσσοντας θετικά αυτή τη μεγάλη και ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα που έχει υποστεί περισσότερες από 20 περικοπές τα χρόνια των μνημονίων.
Άλλωστε όπως έχει διαμηνύσει το οικονομικό επιτελείο «κάθε φορά που προκύπτουν επιπλέον χρήματα οι πρώτες κοινωνικές ομάδες που ενισχύονται είναι οι συνταξιούχοι.»
Παράλληλα, θα ανακοινωθούν μέτρα για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των μισθωτών και των οικογενειών. Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, αναμένεται περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0.5 ποσοστιαία μονάδα από 1/1/2027 η οποία θα ελαφρύνει αποκλειστικά τους εργοδότες. Ωστόσο αν το επιτρέψει ο δημοσιονομικός χώρος, η ελάφρυνση θα ανέλθει έως και μία ποσοστιαία μονάδα, η οποία θα μοιραστεί ισόποσα μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών.
Για την ενίσχυση των οικογενειών, εξετάζεται μια γενναία αύξηση των βασικών ποσών του Επιδόματος Παιδιού Α21, χωρίς αλλαγή των εισοδηματικών κριτηρίων. Το κόστος εκτιμάται σε περίπου 200 εκατ. ευρώ ετησίως, εφόσον η αύξηση ανέλθει σε 30%, με την παρέμβαση να θεωρείται ιδιαίτερα στοχευμένη προς τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Στο ίδιο πακέτο μέτρων για τις οικογένειες με παιδιά, υπό συζήτηση βρίσκεται και μια πιθανή αύξηση της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί.
Συνταξιούχοι: Με το βλέμμα στραμμένο στην άνοδο του πληθωρισμού στο 3,8%-4% αλλά και στις επερχόμενες εκλογές, το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται σενάρια για νέες παροχές που θα δοθούν είτε οριζόντια είτε σε μεγάλες κατηγορίες συνταξιούχων.
1. Το σενάριο που κερδίζει έδαφος είναι να δοθεί ενίσχυση μεγαλύτερη από 300 ευρώ το Νοέμβριο του 2026. Τα ποσά που εξετάζονται είναι να δοθούν 400 ευρώ η και 446 που είναι το ύψος της εθνικής σύνταξης σήμερα.
Σημειώνουμε ότι ήδη οι δικαιούχοι έχουν αυξηθεί κατά 420.000 λόγω της διεύρυνσης των ορίων εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας.
Η ενίσχυση αφορά 1,87 εκατομμύρια άτομα, δηλαδή περίπου το 85% των συνταξιούχων ,ανασφάλιστους υπερήλικες, καθώς άτομα με αναπηρία, εντάσσοντας έτσι στον κύκλο των παροχών ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που συχνά αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες διαβίωσης. Το επίδομα θα δικαιούνται στο εξής και οι χήρες/οι από τα 60 τους χρόνια (και όχι από τα 65), εφόσον η σύνταξη χηρείας είναι η μοναδική πηγή εσόδων τους. Σε αυτό το πλαίσιο, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει περαιτέρω διεύρυνση των ορίων (ίσως και των ηλικιακών) προκειμένου να αυξηθούν οι ωφελημένοι.
2. Επίσης εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθεί μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στις συντάξεις: Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων ο πληθωρισμός θα κλείσει στο 3.8% -4%και η ανάπτυξη στο 1.8% . Οπότε με βάση το μαθηματικό τύπο ( πληθωρισμός + ανάπτυξη δια 2) η αύξηση του 2027 που θα χορηγηθεί πριν από τα Χριστούγεννα , θα κυμανθεί στο 2.7% -2.8% αντί για 2.4% που είχε αρχικώς προβλεφθεί. Δηλαδή ο συνταξιούχος των 1000 ευρώ θα λάβει αύξηση 27 ευρώ μηνιαίως και 324 ετησίως. Ωστόσο είναι εμφανές ότι η αύξηση υπολείπεται του πληθωρισμού πιέζοντας την αγοραστική δύναμη των συνταξιούχων. Το οικονομικό επιτελείο δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να υπερβεί το μαθηματικό τύπο, χορηγώντας μεγαλύτερη ετήσια αύξηση.
3. Λίφτινγκ της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων(ΕΑΣ). Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση εξετάζει την ελάφρυνση της εισφοράς η οποία επιβάλλεται σε 400.000 συνταξιούχους με κύριες συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ. Προς το παρόν έχει εφαρμοστεί το πάγωμα των κλιμάκων της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) ώστε όταν δίνονται αυξήσεις στις συντάξεις να αναπροσαρμόζονται αναλογικά και τα όρια των κλιμακίων, εμποδίζοντας τη μετάβαση σε ανώτερο, πιο επιβαρυντικό συντελεστή.
«Κλειδωμένο» μέτρο πάντως είναι η πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Στον κύκλο των αυξήσεων εισέρχονται από το Δεκέμβριο του 2026 το σύνολο των 2.5 εκ συνταξιούχων καθώς καταργείται οριστικά ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς και θα χορηγείται πλέον ολόκληρη η αύξηση και σε 670.000 συνταξιούχους που έχουν υπόλοιπο από την προσωπική διαφορά. Θυμίζουμε ότι το 2026, με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς σε δύο δόσεις, μεγάλη μερίδα συνταξιούχων πήρε μόνο τη μισή αύξηση. Με την πλήρη κατάργηση της διαφοράς, όλοι οι συνταξιούχοι λαμβάνουν πλέον πραγματικές αυξήσεις, καθώς η διαφορά δεν εξανεμίζει το ποσό της αύξησης. Το υπόλοιπο ποσό της προσωπικής διαφοράς θα συνεχίσει να καταβάλλεται ως ξεχωριστό τμήμα της σύνταξης, το οποίο ωστόσο δεν θα προσαυξάνεται αλλά θα παραμένει σταθερό. Στο ποσό της προσωπικής διαφοράς δεν θα επιβάλλονται οι ασφαλιστικές κρατήσεις (ασθένειας και ΕΑΣ), αλλά μόνον ο φόρος εισοδήματος.
Αν και δεν αναμένονται διαρροές από το οικονομικό επιτελείο προκειμένου ο πρωθυπουργός να «βγάλει κρυμμένους άσσους», εκπλήσσοντας θετικά αυτή τη μεγάλη και ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα που έχει υποστεί περισσότερες από 20 περικοπές τα χρόνια των μνημονίων.
Άλλωστε όπως έχει διαμηνύσει το οικονομικό επιτελείο «κάθε φορά που προκύπτουν επιπλέον χρήματα οι πρώτες κοινωνικές ομάδες που ενισχύονται είναι οι συνταξιούχοι.»
Παράλληλα, θα ανακοινωθούν μέτρα για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των μισθωτών και των οικογενειών. Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, αναμένεται περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0.5 ποσοστιαία μονάδα από 1/1/2027 η οποία θα ελαφρύνει αποκλειστικά τους εργοδότες. Ωστόσο αν το επιτρέψει ο δημοσιονομικός χώρος, η ελάφρυνση θα ανέλθει έως και μία ποσοστιαία μονάδα, η οποία θα μοιραστεί ισόποσα μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών.
Για την ενίσχυση των οικογενειών, εξετάζεται μια γενναία αύξηση των βασικών ποσών του Επιδόματος Παιδιού Α21, χωρίς αλλαγή των εισοδηματικών κριτηρίων. Το κόστος εκτιμάται σε περίπου 200 εκατ. ευρώ ετησίως, εφόσον η αύξηση ανέλθει σε 30%, με την παρέμβαση να θεωρείται ιδιαίτερα στοχευμένη προς τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Στο ίδιο πακέτο μέτρων για τις οικογένειες με παιδιά, υπό συζήτηση βρίσκεται και μια πιθανή αύξηση της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί.
Συνταξιούχοι: Με το βλέμμα στραμμένο στην άνοδο του πληθωρισμού στο 3,8%-4% αλλά και στις επερχόμενες εκλογές, το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται σενάρια για νέες παροχές που θα δοθούν είτε οριζόντια είτε σε μεγάλες κατηγορίες συνταξιούχων.
1. Το σενάριο που κερδίζει έδαφος είναι να δοθεί ενίσχυση μεγαλύτερη από 300 ευρώ το Νοέμβριο του 2026. Τα ποσά που εξετάζονται είναι να δοθούν 400 ευρώ η και 446 που είναι το ύψος της εθνικής σύνταξης σήμερα.
Σημειώνουμε ότι ήδη οι δικαιούχοι έχουν αυξηθεί κατά 420.000 λόγω της διεύρυνσης των ορίων εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας.
Η ενίσχυση αφορά 1,87 εκατομμύρια άτομα, δηλαδή περίπου το 85% των συνταξιούχων ,ανασφάλιστους υπερήλικες, καθώς άτομα με αναπηρία, εντάσσοντας έτσι στον κύκλο των παροχών ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που συχνά αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες διαβίωσης. Το επίδομα θα δικαιούνται στο εξής και οι χήρες/οι από τα 60 τους χρόνια (και όχι από τα 65), εφόσον η σύνταξη χηρείας είναι η μοναδική πηγή εσόδων τους. Σε αυτό το πλαίσιο, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει περαιτέρω διεύρυνση των ορίων (ίσως και των ηλικιακών) προκειμένου να αυξηθούν οι ωφελημένοι.
2. Επίσης εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθεί μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στις συντάξεις: Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων ο πληθωρισμός θα κλείσει στο 3.8% -4%και η ανάπτυξη στο 1.8% . Οπότε με βάση το μαθηματικό τύπο ( πληθωρισμός + ανάπτυξη δια 2) η αύξηση του 2027 που θα χορηγηθεί πριν από τα Χριστούγεννα , θα κυμανθεί στο 2.7% -2.8% αντί για 2.4% που είχε αρχικώς προβλεφθεί. Δηλαδή ο συνταξιούχος των 1000 ευρώ θα λάβει αύξηση 27 ευρώ μηνιαίως και 324 ετησίως. Ωστόσο είναι εμφανές ότι η αύξηση υπολείπεται του πληθωρισμού πιέζοντας την αγοραστική δύναμη των συνταξιούχων. Το οικονομικό επιτελείο δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να υπερβεί το μαθηματικό τύπο, χορηγώντας μεγαλύτερη ετήσια αύξηση.
3. Λίφτινγκ της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων(ΕΑΣ). Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση εξετάζει την ελάφρυνση της εισφοράς η οποία επιβάλλεται σε 400.000 συνταξιούχους με κύριες συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ. Προς το παρόν έχει εφαρμοστεί το πάγωμα των κλιμάκων της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) ώστε όταν δίνονται αυξήσεις στις συντάξεις να αναπροσαρμόζονται αναλογικά και τα όρια των κλιμακίων, εμποδίζοντας τη μετάβαση σε ανώτερο, πιο επιβαρυντικό συντελεστή.
«Κλειδωμένο» μέτρο πάντως είναι η πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Στον κύκλο των αυξήσεων εισέρχονται από το Δεκέμβριο του 2026 το σύνολο των 2.5 εκ συνταξιούχων καθώς καταργείται οριστικά ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς και θα χορηγείται πλέον ολόκληρη η αύξηση και σε 670.000 συνταξιούχους που έχουν υπόλοιπο από την προσωπική διαφορά. Θυμίζουμε ότι το 2026, με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς σε δύο δόσεις, μεγάλη μερίδα συνταξιούχων πήρε μόνο τη μισή αύξηση. Με την πλήρη κατάργηση της διαφοράς, όλοι οι συνταξιούχοι λαμβάνουν πλέον πραγματικές αυξήσεις, καθώς η διαφορά δεν εξανεμίζει το ποσό της αύξησης. Το υπόλοιπο ποσό της προσωπικής διαφοράς θα συνεχίσει να καταβάλλεται ως ξεχωριστό τμήμα της σύνταξης, το οποίο ωστόσο δεν θα προσαυξάνεται αλλά θα παραμένει σταθερό. Στο ποσό της προσωπικής διαφοράς δεν θα επιβάλλονται οι ασφαλιστικές κρατήσεις (ασθένειας και ΕΑΣ), αλλά μόνον ο φόρος εισοδήματος.
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