Στο τραπέζι αύξηση έως 446 ευρώ στους συνταξιούχους, τι εξετάζεται για τη ΔΕΘ

Ποιο μέτρο έχει «κλειδώσει» για τους συνταξιούχους και ποια σενάρια βρίσκονται στο τραπέζι για την περαιτέρω ενίσχυσή τους - Τι εξετάζεται για αύξηση του εισοδήματος μισθωτών και οικογενειών - Στο επίκεντρο επίδομα παιδιού και μείωση ασφαλιστικών εισφορών