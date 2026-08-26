Γωγώ Μαστροκώστα: Η άγνωστη εκπομπή που γύρισε στο Χόλιγουντ το 1998 αλλά δεν προβλήθηκε στην ελληνική τηλεόραση

Το ανέκδοτο οπτικό υλικό από το «Ταξίδι με τη Γωγώ» που γυρίστηκε στις ΗΠΑ - Στα 28 της η κάμερα την ακολούθησε σε Λος Αντζελες, Σαν Ντιέγκο, Laguna Beach, Disneyland, αλλά και στους δρόμους και στις παραλίες της Καλιφόρνιας