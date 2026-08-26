Γωγώ Μαστροκώστα: Η άγνωστη εκπομπή που γύρισε στο Χόλιγουντ το 1998 αλλά δεν προβλήθηκε στην ελληνική τηλεόραση
Γωγώ Μαστροκώστα: Η άγνωστη εκπομπή που γύρισε στο Χόλιγουντ το 1998 αλλά δεν προβλήθηκε στην ελληνική τηλεόραση
Το ανέκδοτο οπτικό υλικό από το «Ταξίδι με τη Γωγώ» που γυρίστηκε στις ΗΠΑ - Στα 28 της η κάμερα την ακολούθησε σε Λος Αντζελες, Σαν Ντιέγκο, Laguna Beach, Disneyland, αλλά και στους δρόμους και στις παραλίες της Καλιφόρνιας
Το ημερολόγιο γράφει Αύγουστος του 1998. Η Γωγώ Μαστροκώστα βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για τα γυρίσματα μιας φιλόδοξης τηλεοπτικής παραγωγής με τίτλο «Ταξίδι με τη Γωγώ». Το project προοριζόταν για τηλεοπτικό σταθμό της χώρας μας, γυρίστηκε κανονικά στην Καλιφόρνια, όμως τελικά δεν έφτασε ποτέ στις οθόνες.
Σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, το βίντεο εκείνης της παραγωγής που δημοσιεύει το protothema φέρνει ξανά μπροστά στον φακό μια Γωγώ διαφορετική αλλά ταυτόχρονα τόσο αναγνωρίσιμη. Νέα, αυθόρμητη, εντυπωσιακή, γεμάτη αυτοπεποίθηση και διάθεση να ανακαλύψει έναν κόσμο που μέχρι τότε γνώριζε κυρίως μέσα από τις εικόνες του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.
Στα τέλη της δεκαετίας του ’90, η Γωγώ Μαστροκώστα είχε ήδη καθιερωθεί ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και λαμπερές παρουσίες της ελληνικής τηλεόρασης. Τα εξώφυλλα των μεγαλύτερων lifestyle περιοδικών της εποχής διαδέχονταν το ένα το άλλο, ενώ η εντυπωσιακή εμφάνιση, η αμεσότητα και η έντονη προσωπικότητά της την είχαν καταστήσει ένα από τα πλέον προβεβλημένα και αγαπητά πρόσωπα της ελληνικής showbiz εκείνης της περιόδου.
Το «Ταξίδι με τη Γωγώ» επιχειρούσε να παρουσιάσει μια διαφορετική πλευρά της. Μακριά από τα τηλεοπτικά στούντιο της Αθήνας, η 28χρονη τότε παρουσιάστρια ταξίδεψε μαζί με την αδελφή της στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και παρέμεινε στις ΗΠΑ περίπου δύο εβδομάδες. Η κάμερα την ακολούθησε στο Λος Αντζελες, στο Σαν Ντιέγκο, στη Laguna Beach και στην Disneyland, αλλά και στους δρόμους και στις παραλίες της Καλιφόρνιας.
Υπάρχουν ακόμη εικόνες από την επίσκεψη στην ιστορική ελληνορθόδοξη εκκλησία της Αγίας Σοφίας στο Λος Αντζελες, καθώς και στιγμιότυπα από την επαφή της με την ελληνική ομογένεια. Το ενδιαφέρον βρίσκεται ακριβώς στη φυσικότητα του υλικού. Το βίντεο καταγράφει τον ενθουσιασμό μιας 28χρονης γυναίκας που ανακαλύπτει έναν καινούριο κόσμο και, όπως προκύπτει από τη μαρτυρία του Τζον Σταύρος, αρχίζει να σκέφτεται εάν θα μπορούσε να αποτελέσει και μέρος του δικού της μέλλοντος.
Ο Ελληνοαμερικανός παραγωγός και σχεδιαστής Τζον Σταύρος ήταν ένας από τους ανθρώπους που έζησαν από κοντά εκείνο το ταξίδι και σήμερα αποτελεί βασικό μάρτυρα μιας σχεδόν άγνωστης περιόδου της ζωής της. Σύμφωνα με τον Τζον Σταύρος η Γωγώ είχε ενθουσιαστεί με την Αμερική και είχε συζητήσει ακόμη και το ενδεχόμενο να επιχειρήσει ένα επαγγελματικό άνοιγμα εκεί.
Το ενδιαφέρον της δεν περιοριζόταν στην τηλεόραση. Την απασχολούσε και το τραγούδι και φαίνεται ότι για ένα διάστημα είχε περάσει από το μυαλό της η προοπτική μιας προσπάθειας στην αμερικανική showbiz.
Η Γωγώ Μαστροκώστα υπήρξε μία από τις πιο εντυπωσιακές και φωτογενείς Ελληνίδες της γενιάς της, όμως η πορεία της δεν εξαντλήθηκε ποτέ στην ομορφιά της. Δοκίμασε διαφορετικούς επαγγελματικούς δρόμους, πέρασε από την τηλεόραση, την υποκριτική, τη μουσική και τη μόδα και δεν φοβήθηκε να εγκαταλείψει την ασφάλεια μιας ήδη επιτυχημένης εικόνας για να αναζητήσει κάτι καινούριο. Αυτό ακριβώς καταγράφει και η κάμερα στην Καλιφόρνια του 1998.
Μια Γωγώ μόλις 28 ετών, στην αρχή ακόμη μιας μεγάλης διαδρομής. Χαμογελαστή, αυθόρμητη, όμορφη και γεμάτη ζωή, να περιηγείται στους δρόμους του Χόλιγουντ χωρίς να γνωρίζει πού θα την οδηγήσουν τα επόμενα χρόνια. Το «Ταξίδι με τη Γωγώ» δεν προβλήθηκε τότε. Έμεινε στο συρτάρι και μαζί του παρέμειναν άγνωστες αυτές οι εικόνες.
Σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, το βίντεο εκείνης της παραγωγής που δημοσιεύει το protothema φέρνει ξανά μπροστά στον φακό μια Γωγώ διαφορετική αλλά ταυτόχρονα τόσο αναγνωρίσιμη. Νέα, αυθόρμητη, εντυπωσιακή, γεμάτη αυτοπεποίθηση και διάθεση να ανακαλύψει έναν κόσμο που μέχρι τότε γνώριζε κυρίως μέσα από τις εικόνες του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.
Στα τέλη της δεκαετίας του ’90, η Γωγώ Μαστροκώστα είχε ήδη καθιερωθεί ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και λαμπερές παρουσίες της ελληνικής τηλεόρασης. Τα εξώφυλλα των μεγαλύτερων lifestyle περιοδικών της εποχής διαδέχονταν το ένα το άλλο, ενώ η εντυπωσιακή εμφάνιση, η αμεσότητα και η έντονη προσωπικότητά της την είχαν καταστήσει ένα από τα πλέον προβεβλημένα και αγαπητά πρόσωπα της ελληνικής showbiz εκείνης της περιόδου.
Το «Ταξίδι με τη Γωγώ» επιχειρούσε να παρουσιάσει μια διαφορετική πλευρά της. Μακριά από τα τηλεοπτικά στούντιο της Αθήνας, η 28χρονη τότε παρουσιάστρια ταξίδεψε μαζί με την αδελφή της στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και παρέμεινε στις ΗΠΑ περίπου δύο εβδομάδες. Η κάμερα την ακολούθησε στο Λος Αντζελες, στο Σαν Ντιέγκο, στη Laguna Beach και στην Disneyland, αλλά και στους δρόμους και στις παραλίες της Καλιφόρνιας.
Υπάρχουν ακόμη εικόνες από την επίσκεψη στην ιστορική ελληνορθόδοξη εκκλησία της Αγίας Σοφίας στο Λος Αντζελες, καθώς και στιγμιότυπα από την επαφή της με την ελληνική ομογένεια. Το ενδιαφέρον βρίσκεται ακριβώς στη φυσικότητα του υλικού. Το βίντεο καταγράφει τον ενθουσιασμό μιας 28χρονης γυναίκας που ανακαλύπτει έναν καινούριο κόσμο και, όπως προκύπτει από τη μαρτυρία του Τζον Σταύρος, αρχίζει να σκέφτεται εάν θα μπορούσε να αποτελέσει και μέρος του δικού της μέλλοντος.
Ο Ελληνοαμερικανός παραγωγός και σχεδιαστής Τζον Σταύρος ήταν ένας από τους ανθρώπους που έζησαν από κοντά εκείνο το ταξίδι και σήμερα αποτελεί βασικό μάρτυρα μιας σχεδόν άγνωστης περιόδου της ζωής της. Σύμφωνα με τον Τζον Σταύρος η Γωγώ είχε ενθουσιαστεί με την Αμερική και είχε συζητήσει ακόμη και το ενδεχόμενο να επιχειρήσει ένα επαγγελματικό άνοιγμα εκεί.
Το ενδιαφέρον της δεν περιοριζόταν στην τηλεόραση. Την απασχολούσε και το τραγούδι και φαίνεται ότι για ένα διάστημα είχε περάσει από το μυαλό της η προοπτική μιας προσπάθειας στην αμερικανική showbiz.
Η Γωγώ Μαστροκώστα υπήρξε μία από τις πιο εντυπωσιακές και φωτογενείς Ελληνίδες της γενιάς της, όμως η πορεία της δεν εξαντλήθηκε ποτέ στην ομορφιά της. Δοκίμασε διαφορετικούς επαγγελματικούς δρόμους, πέρασε από την τηλεόραση, την υποκριτική, τη μουσική και τη μόδα και δεν φοβήθηκε να εγκαταλείψει την ασφάλεια μιας ήδη επιτυχημένης εικόνας για να αναζητήσει κάτι καινούριο. Αυτό ακριβώς καταγράφει και η κάμερα στην Καλιφόρνια του 1998.
Μια Γωγώ μόλις 28 ετών, στην αρχή ακόμη μιας μεγάλης διαδρομής. Χαμογελαστή, αυθόρμητη, όμορφη και γεμάτη ζωή, να περιηγείται στους δρόμους του Χόλιγουντ χωρίς να γνωρίζει πού θα την οδηγήσουν τα επόμενα χρόνια. Το «Ταξίδι με τη Γωγώ» δεν προβλήθηκε τότε. Έμεινε στο συρτάρι και μαζί του παρέμειναν άγνωστες αυτές οι εικόνες.
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