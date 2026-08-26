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Οριοθετήθηκε η φωτιά σε αγροτοδασική περιοχή στο Κιλκίς
Οριοθετήθηκε η φωτιά σε αγροτοδασική περιοχή στο Κιλκίς
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν άμεσα 36 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 3 αεροσκάφη
Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (26/08) σε αγροτοδασική περιοχή στην περιοχή Άγιος Αντώνιος στο Κιλκίς σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν άμεσα 36 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 3 αεροσκάφη.
Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Κιλκίς προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.
Σημειώνεται πως το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 26 Αυγούστου 2026, περίπου στις 18:30.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν άμεσα 36 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 3 αεροσκάφη.
Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Κιλκίς προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.
Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Αντώνιος #Κιλκίς.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 26, 2026
Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης #ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 3 Α/Φ.
Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Σημειώνεται πως το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 26 Αυγούστου 2026, περίπου στις 18:30.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
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