Οριοθετήθηκε η φωτιά σε αγροτοδασική περιοχή στο Κιλκίς
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Οριοθετήθηκε η φωτιά σε αγροτοδασική περιοχή στο Κιλκίς

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν άμεσα 36 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 3 αεροσκάφη

Οριοθετήθηκε η φωτιά σε αγροτοδασική περιοχή στο Κιλκίς
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Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (26/08) σε αγροτοδασική περιοχή στην περιοχή Άγιος Αντώνιος στο Κιλκίς σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. 

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν άμεσα 36 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 3 αεροσκάφη.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Κιλκίς προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .

Σημειώνεται πως το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 26 Αυγούστου 2026, περίπου στις 18:30.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
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