Στη φυλακή οι 23 για τα επεισόδια στη δομή «Κλειδί» στις Σέρρες, ποινές έως 26 μήνες και πρόστιμο 3.000 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
Σέρρες δομή μεταναστών Αυτόφωρο Μετανάστες

Στη φυλακή οι 23 για τα επεισόδια στη δομή «Κλειδί» στις Σέρρες, ποινές έως 26 μήνες και πρόστιμο 3.000 ευρώ

15 άτομα διέφυγαν και εξακολουθούν να αναζητούνται

Στη φυλακή οι 23 για τα επεισόδια στη δομή «Κλειδί» στις Σέρρες, ποινές έως 26 μήνες και πρόστιμο 3.000 ευρώ
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Συνολικές ποινές φυλάκισης 25 και 26 μηνών, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 3.000 ευρώ, στον καθένα, επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Σερρών στους 23 κατηγορούμενους για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής αιτούντων άσυλο, στη θέση «Κλειδί» του Δήμου Σιντικής.

Οι ποινές δεν ανεστάλησαν ούτε μετατράπηκαν, ενώ αποφασίστηκε η έφεση να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, οι καταδικασθέντες οδηγούνται σε σωφρονιστικά καταστήματα για την έκτιση των ποινών τους.

Οι 23 κατηγορούμενοι, υπήκοοι Μπανγκλαντές και Αιγύπτου, κρίθηκαν ένοχοι για απόδραση ή απόπειρα απόδρασης, στάση κρατουμένων και διακεκριμένες φθορές. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο άτομα, τα οποία δεν δικάστηκαν στο Αυτόφωρο και αναμένεται να κληθούν σε δίκη, μετά την υποβολή της δικογραφίας στην Εισαγγελία Σερρών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα επεισόδια ξεκίνησαν, όταν ομάδα κρατουμένων στη δομή επιτέθηκε με πέτρες και άλλα αντικείμενα στις αστυνομικές δυνάμεις, προκαλώντας παράλληλα φθορές στις εγκαταστάσεις και στην περίφραξη. Κάποιοι κατάφεραν να κόψουν το συρμάτινο πλέγμα και να διαφύγουν από τη δομή.

Κατά την ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., 15 άτομα διέφυγαν και εξακολουθούν να αναζητούνται. Στη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν συνολικά πέντε αλλοδαποί. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης είχαν κινητοποιηθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.
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