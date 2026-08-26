Αλλαγή πορείας για το Κύδων Παλάς: Στο λιμάνι της Κέρκυρας για την αποβίβαση 4χρονου
ΕΛΛΑΔΑ
Κέρκυρα Ιταλία Πλοίο

Αλλαγή πορείας για το Κύδων Παλάς: Στο λιμάνι της Κέρκυρας για την αποβίβαση 4χρονου

Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από την Ηγουμενίτσα με προορισμό την Πρίντεζι

Αλλαγή πορείας για το Κύδων Παλάς: Στο λιμάνι της Κέρκυρας για την αποβίβαση 4χρονου
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Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές της Κέρκυρας καθώς το επιβατηγό-οχηματαγωγό «Κύδων Παλάς» χρειάστηκε να παρεκκλίνει από την προγραμματισμένη πορεία του, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αποβίβαση ενός 4χρονου αλλοδαπού επιβάτη στο λιμάνι του νησιού.

Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από την Ηγουμενίτσα με προορισμό την Πρίντεζι της Ιταλίας, όταν κρίθηκε αναγκαία η παρέκκλιση ώστε το μικρό παιδί να αποβιβαστεί στην Κέρκυρα.
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