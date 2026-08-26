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Εντοπίστηκαν αλεπούδες στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ, οδηγίες σε αθλητές, αθλούμενους και επισκέπτες
Εντοπίστηκαν αλεπούδες στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ, οδηγίες σε αθλητές, αθλούμενους και επισκέπτες
«Δεν πλησιάζουμε, δεν ταΐζουμε, δεν ενοχλούμε. Παρατηρούμε από απόσταση και σεβόμαστε», τονίζει στην ανακοίνωσή του ο συντονιστής γενικός διευθυντής του ΟΑΚΑ
Κάποιοι απρόσμενοι επισκέπτες εντοπίστηκαν τις τελευταίες ημέρες στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook, ο συντονιστής γενικός διευθυντής του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνος Χαλιορής, αλεπούδες κάνουν βόλτες στον περιβάλλοντα χώρο.
Ο κ. Χαλιορής επισημαίνει πως οι αθλητές, αθλούμενοι και επισκέπτες του ΟΑΚΑ οφείλουν να ακολουθούν ορισμένες οδηγίες προκειμένου να συνυπάρξουν αρμονικά με τα άγρια ζώα. «Δεν πλησιάζουμε, δεν ταΐζουμε, δεν ενοχλούμε. Παρατηρούμε από απόσταση και σεβόμαστε».
Επίσης, σημειώνει ότι «το ΟΑΚΑ έχει ήδη επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, προκειμένου αφενός να τις ενημερώσει για την παρουσία των ζώων και αφετέρου να ζητήσει την επιστημονική καθοδήγηση και τη συνδρομή τους για τις ενδεδειγμένες ενέργειες».
Αναλυτικά η ανακοίνωση συντονιστής γενικός διευθυντής του ΟΑΚΑ:
«Συνυπάρχουμε με σεβασμό. Προστατεύουμε τη φύση.
Η παρουσία της άγριας ζωής, ακόμη και μέσα στον αστικό ιστό, μάς υπενθυμίζει ότι η φύση βρίσκεται δίπλα μας και αξίζει τον σεβασμό και την προστασία μας.
Με αφορμή την παρουσία αλεπούδων στον περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών, ενημερώνουμε αθλητές, αθλούμενους και επισκέπτες για τους απλούς κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και άγριας ζωής.
Δεν πλησιάζουμε, δεν ταΐζουμε, δεν ενοχλούμε. Παρατηρούμε από απόσταση και σεβόμαστε.
Το ΟΑΚΑ έχει ήδη επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, προκειμένου αφενός να τις ενημερώσει για την παρουσία των ζώων και αφετέρου να ζητήσει την επιστημονική καθοδήγηση και τη συνδρομή τους για τις ενδεδειγμένες ενέργειες. Στόχος μας είναι μια όμορφη και αρμονική συνύπαρξη, με σεβασμό προς την άγρια ζωή και, ταυτόχρονα, με ασφάλεια για όλους όσοι επισκέπτονται και χρησιμοποιούν καθημερινά τις εγκαταστάσεις μας.
Η προστασία της βιοποικιλότητας είναι υπόθεση όλων μας και αποτελεί μέρος της ευθύνης μας απέναντι στο περιβάλλον που μοιραζόμαστε.
Σεβόμαστε τη φύση. Προστατεύουμε τη ζωή. Συνυπάρχουμε με ασφάλεια».
Ο κ. Χαλιορής επισημαίνει πως οι αθλητές, αθλούμενοι και επισκέπτες του ΟΑΚΑ οφείλουν να ακολουθούν ορισμένες οδηγίες προκειμένου να συνυπάρξουν αρμονικά με τα άγρια ζώα. «Δεν πλησιάζουμε, δεν ταΐζουμε, δεν ενοχλούμε. Παρατηρούμε από απόσταση και σεβόμαστε».
Επίσης, σημειώνει ότι «το ΟΑΚΑ έχει ήδη επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, προκειμένου αφενός να τις ενημερώσει για την παρουσία των ζώων και αφετέρου να ζητήσει την επιστημονική καθοδήγηση και τη συνδρομή τους για τις ενδεδειγμένες ενέργειες».
Αναλυτικά η ανακοίνωση συντονιστής γενικός διευθυντής του ΟΑΚΑ:
«Συνυπάρχουμε με σεβασμό. Προστατεύουμε τη φύση.
Η παρουσία της άγριας ζωής, ακόμη και μέσα στον αστικό ιστό, μάς υπενθυμίζει ότι η φύση βρίσκεται δίπλα μας και αξίζει τον σεβασμό και την προστασία μας.
Με αφορμή την παρουσία αλεπούδων στον περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών, ενημερώνουμε αθλητές, αθλούμενους και επισκέπτες για τους απλούς κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και άγριας ζωής.
Δεν πλησιάζουμε, δεν ταΐζουμε, δεν ενοχλούμε. Παρατηρούμε από απόσταση και σεβόμαστε.
Το ΟΑΚΑ έχει ήδη επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, προκειμένου αφενός να τις ενημερώσει για την παρουσία των ζώων και αφετέρου να ζητήσει την επιστημονική καθοδήγηση και τη συνδρομή τους για τις ενδεδειγμένες ενέργειες. Στόχος μας είναι μια όμορφη και αρμονική συνύπαρξη, με σεβασμό προς την άγρια ζωή και, ταυτόχρονα, με ασφάλεια για όλους όσοι επισκέπτονται και χρησιμοποιούν καθημερινά τις εγκαταστάσεις μας.
Η προστασία της βιοποικιλότητας είναι υπόθεση όλων μας και αποτελεί μέρος της ευθύνης μας απέναντι στο περιβάλλον που μοιραζόμαστε.
Σεβόμαστε τη φύση. Προστατεύουμε τη ζωή. Συνυπάρχουμε με ασφάλεια».
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