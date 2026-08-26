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Πάνω από 3 κιλά ηρωίνης εντοπίστηκαν μετά από αστυνομική επιχείρηση σε σπίτι στη Θεσσαλονίκη, μία σύλληψη, δείτε βίντεο
Πάνω από 3 κιλά ηρωίνης εντοπίστηκαν μετά από αστυνομική επιχείρηση σε σπίτι στη Θεσσαλονίκη, μία σύλληψη, δείτε βίντεο
Ο άνδρας έκρυβε συσκευασίες με ηρωίνη σε ένα κουτί με ρούχα
Στη σύλληψη ενός άνδρα για ναρκωτικά προχώρησε η Αστυνομία το πρωί της Τετάρτης (26/8) σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε σπίτι εντοπίστηκαν περισσότερα από τρία κιλά ηρωίνης. Όπως διαπιστώθηκε ο δράστης σκόπευε να διακινήσει τα ναρκωτικά στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.
Βίντεο από το σπίτι καταγράφει τη στιγμή που αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος αποκαλύπτουν την κρυψώνα που χρησιμοποιούσε ο άνδρας για να κρύβει τις συσκευασίες με την ηρωίνη. Είχε τοποθετήσει τα ναρκωτικά κάτω από στοίβες με ρούχα.
Στις έρευνες που έγιναν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 4 συσκευασίες ηρωίνης, συνολικού βάρους 3 κιλών και 38 γραμμαρίων,
- Ένα κινητό τηλέφωνο και
- Το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε σπίτι εντοπίστηκαν περισσότερα από τρία κιλά ηρωίνης. Όπως διαπιστώθηκε ο δράστης σκόπευε να διακινήσει τα ναρκωτικά στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.
Βίντεο από το σπίτι καταγράφει τη στιγμή που αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος αποκαλύπτουν την κρυψώνα που χρησιμοποιούσε ο άνδρας για να κρύβει τις συσκευασίες με την ηρωίνη. Είχε τοποθετήσει τα ναρκωτικά κάτω από στοίβες με ρούχα.
Στις έρευνες που έγιναν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 4 συσκευασίες ηρωίνης, συνολικού βάρους 3 κιλών και 38 γραμμαρίων,
- Ένα κινητό τηλέφωνο και
- Το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
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