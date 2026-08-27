Νίκολιτς: Είμαστε στην ελίτ, αλλά θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, να διεκδικήσουμε περισσότερα - Δεν ξεχνάμε και το πρωτάθλημα
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Μάρκο Νίκολιτς ΑΕΚ Champions League

Νίκολιτς: Είμαστε στην ελίτ, αλλά θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, να διεκδικήσουμε περισσότερα - Δεν ξεχνάμε και το πρωτάθλημα

Ο Σέρβος τεχνικός χαρακτήρισε «όνειρο» την πορεία της ομάδας μέσα σε έναν χρόνο, ενώ ευχαρίστησε τον Χαβιέρ Ριμπάλτα και τον Μάριο Ηλιόπουλο για τη στήριξή τους στο πρότζεκτ

Νίκολιτς: Είμαστε στην ελίτ, αλλά θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, να διεκδικήσουμε περισσότερα - Δεν ξεχνάμε και το πρωτάθλημα
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Ο Μάρκο Νίκολιτς εξέφρασε την ικανοποίησή του μετά τη σπουδαία πρόκριση της ΑΕΚ στη League Phase του UEFA Champions League, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους ποδοσφαιριστές του και στον κόσμο της Ένωσης.

Ο Σέρβος τεχνικός χαρακτήρισε «όνειρο» την πορεία της ομάδας μέσα σε έναν χρόνο, ευχαρίστησε τον Χαβιέρ Ριμπάλτα και τον Μάριο Ηλιόπουλο για τη στήριξή τους στο πρότζεκτ, ενώ υπογράμμισε ότι η ΑΕΚ θέλει να παρουσιαστεί ανταγωνιστική απέναντι στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.


Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος για τους παίκτες μου. Αν δούμε από πού ξεκινήσαμε πριν έναν χρόνο και πού φτάσαμε τόσο σύντομα, είναι ένα όνειρο. Θέλω να πω ευχαριστώ στον Ριμπάλτα και τον Ηλιόπουλο που έχουν υποστηρίξει αυτό το πρότζεκτ. Είμαι πολύ χαρούμενος και για τους φιλάθλους μας που θα απολαύσουν αυτή την κορυφαία διοργάνωση» ανέφερε αρχικά ο αρχιτέκτονας της επιτυχίας της ΑΕΚ.

«Είμαστε στην ελίτ, δεν θα είναι εύκολο, αλλά θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να διεκδικήσουμε περισσότερα. Επίσης, δεν ξεχνάμε και το πρωτάθλημα, που είναι κορυφαίας σημασίας για μας, αλλά τώρα είναι ώρα να το απολαύσουμε» τόνισε στη συνέχεια.

Αναφερόμενος στην επιβλητική εμφάνιση που οδήγησε στην πρόκριση, επισήμανε: «Μπήκαμε φανταστικά στο ματς, πολύ επιθετικοί, με πίεση από την αρχή και ο αντίπαλος δεν μπορούσε να το διαχειριστεί. Βάλαμε φωτιά στο γήπεδο, σκοράραμε νωρίς, μπορούσαμε να βάλουμε κι άλλα γκολ. Τα παιδιά έκαναν φανταστική δουλειά, τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια».
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