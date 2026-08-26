Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Νεοχώρι Πρέβεζας, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Πρέβεζα Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Νεοχώρι Πρέβεζας, δείτε βίντεο

Για την κατάσβεση, άμεσα κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες και 8 οχήματα ενώ από αέρος επιχειρούν ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Νεοχώρι Πρέβεζας, δείτε βίντεο
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Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νεοχώρι Πρέβεζας το μεσημέρι της  Τετάρτης (26/08) σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Για την κατάσβεση, άμεσα κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες και 8 οχήματα ενώ από αέρος επιχειρούν ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.


Επίσης, στα κινητά των κατοίκων εστάλη μήνυμα του 112 προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα. «Πυρκαγιά στην περιοχή Νεοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» ανέφερε το μήνυμα. 

Η περιοχή, σήμερα, Τετάρτη (26/08) είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία 3. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πρέβεζας.

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Η φωτιά, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, γύρω στις 19:00 το απόγευμα τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.
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