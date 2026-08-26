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Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Νεοχώρι Πρέβεζας, δείτε βίντεο
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Νεοχώρι Πρέβεζας, δείτε βίντεο
Για την κατάσβεση, άμεσα κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες και 8 οχήματα ενώ από αέρος επιχειρούν ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νεοχώρι Πρέβεζας το μεσημέρι της Τετάρτης (26/08) σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Για την κατάσβεση, άμεσα κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες και 8 οχήματα ενώ από αέρος επιχειρούν ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Η φωτιά, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, γύρω στις 19:00 το απόγευμα τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.
Για την κατάσβεση, άμεσα κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες και 8 οχήματα ενώ από αέρος επιχειρούν ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Επίσης, στα κινητά των κατοίκων εστάλη μήνυμα του 112 προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα. «Πυρκαγιά στην περιοχή Νεοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» ανέφερε το μήνυμα.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νεοχώρι Πρέβεζας.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 26, 2026
Κινητποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 1 Ε/Π και 3 Α/Φ.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Η περιοχή, σήμερα, Τετάρτη (26/08) είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία 3. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πρέβεζας.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) August 26, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Νεοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας #Πρέβεζας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Η φωτιά, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, γύρω στις 19:00 το απόγευμα τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.
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