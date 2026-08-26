Το ανεξιχνίαστο έγκλημα που σόκαρε την Αθήνα: Η ζωή και το άγριο τέλος της Γαβριέλλας, της «πρώτης κυρίας» του αγοραίου έρωτα

Η δράση στην Κατοχή και η παρασημοφόρηση στο Προεδρικό Μέγαρο

Ο αυτόματος τηλεφωνητής

Εταίρα με προσωπικότητα, ήθος και τεράστιο κρυφό φιλανθρωπικό έργο

Η άγρια δολοφονία στην οδό Μάρκου Ευγενικού

Τα σενάρια της αστυνομίας

Το τελευταίο αντίο και η υστεροφημία

Με τα χρήματα που μάζεψε, στις αρχές της δεκαετίας του '30, αγόρασε ένα οικόπεδο στην οδό Μάρκου Ευγενικού στα Εξάρχεια, όπου έχτισε τη διώροφη μονοκατοικία της και άρχισε να εργάζεται ως ιερόδουλος., ανέφερε στην αποκαλυπτική αυτοβιογραφία της με τίτλο «Γαβριέλλα η ζωή μου», που δημοσιεύθηκε τη δεκαετία του ’80 και σοκάρισε το αναγνωστικό κοινό.Η Γαβριέλλα ήταν μια απολύτως ανεξάρτητη γυναίκα. Ακόμα κι αν ισχυριζόταν πως έγινε πόρνη γιατί το απολάμβανε, η αλήθεια μάλλον βρισκόταν στη λαχτάρα της για ανεξαρτησίαΤο επάγγελμα της πόρνης, μάλλον ήταν για την Γαβριέλλα η εγγύηση ότι ποτέ δεν θα αναγκαζόταν να είναι υπό τον πλήρη έλεγχο κάποιου άνδρα. Εξάλλου, ακόμα και στη δουλειά της, δεν είχε ποτέ προστάτη ή «αγαπητικό». Επίσης, δεν είχε ποτέ άλλες κοπέλες στον οίκο ανοχής και δούλευε πάντα μόνη.Την περίοδο της Κατοχής, το «σπίτι» της Γαβριέλλας γνώρισε μεγάλες δόξες.ανάμεσά τους και ένας στρατηγός των Ναζί που την επισκεπτόταν τακτικά. Χωρίς να λέει πως είναι αντιστασιακή, η Γαβριέλλα αποσπούσε πληροφορίες από τους Γερμανούς πελάτες της και τις μετέφερε στις οργανώσεις που δρούσαν κατά των κατακτητών. Παράλληλα, έκρυβε αντιστασιακούς και Εβραίους στο σπίτι της, ενώ ο διπλός της ρόλος δεν αποκαλύφθηκε ποτέ.Λέγεται επίσης ότι άφηνε σακούλες με τρόφιμα στις πόρτες των γειτόνων της που πεινούσαν, γεγονός που δημιούργησε ένα είδος λατρείας για το πρόσωπό της. Στη διάρκεια της Κατοχής πολλές γυναίκες διαπομπεύτηκαν για τις σχέσεις τους με Γερμανούς, όχι όμως η Γαβριέλλα, η οποία «είχε μια ψυχή σπάνια». Για τις υπηρεσίες της στην πατρίδα, μετά τον πόλεμοΜετά την κατοχή, η φήμη της ξεπέρασε τα στενά όρια της Αθήνας. Τις δεκαετίες ‘60, ‘70, ‘80, ο «ναός» της, όπως αποκαλούσε το σπίτι της, προσέλκυε άνδρες από ολόκληρη την Ελλάδα, οι οποίοι ταξίδευαν ακόμα και από άλλες πόλεις για να την επισκεφθούν. Η Γαβριέλλα έγινε γνωστή στον δημοσιογραφικό, τον καλλιτεχνικό και τον πολιτικό κόσμο. Είχε πελάτες από όλα τα κοινωνικά στρώματα: αριστοκράτες, βιομήχανους, καλλιτέχνες, επιχειρηματίες, πολιτικούς, φοιτητές, στρατιώτες μέχρι και βοσκούς ή επαρχιώτες.Διατηρούσε ξεχωριστές τιμές για τον καθένα, ώστε να πληρώνει ο καθένας ανάλογα με τις δυνατότητές του. Στους άνδρες πρόσφερε στοργή και ζεστασιά. Όπως έγραφε στο βιβλίο της: «Στις αρχές της δεκαετίας του ’50, αντιμετωπίζοντας τη δουλειά της με επαγγελματισμό, έβαλε τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή, σε μια εποχή που. Στο μήνυμά της έδινε στοιχεία για τη διεύθυνσή της, σαφείς οδηγίες πρόσβασης και παρκαρίσματος, καθώς και τον τιμοκατάλογο των υπηρεσιών της αναλογικά με την οικονομική κατάσταση του ενδιαφερόμενου. Το μήνυμά της έγινε αγαπημένο παιχνίδι στα νεανικά στέκια και νεαροί καλούσαν τον αριθμό 36666 για να ακούσουν τη φωνή της.Όσοι τη γνώρισαν έκαναν λόγο για μια «αρχόντισσα», μια κυρία με προσωπικότητα και έμφυτη αρχοντιά, η οποία ήταν περισσότερο εταίρα με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου. Ήταν πάντα κομψή, ντυνόταν με φορέματα και φακιόλια που έραβε η ίδια στο ίδιο χρώμα, ενώ ήταν εξαιρετικά κοκέτα και αφιέρωνε άπειρο χρόνο στην εμφάνισή της.κερδίζοντας τον σεβασμό όλων. Στη γειτονιά της ήταν αποδεκτή και δεν δημιουργήθηκαν ποτέ εντάσεις αφού και η ίδια σεβόταν τους γείτονες, μη δεχόμενη ποτέ στο σπίτι της τα παιδιά των γειτόνων και των φιλενάδων της.Παράλληλα, διατήρησε πλούσιο φιλανθρωπικό έργο για το οποίο δεν μιλούσε ποτέ, αφήνοντας τις πράξεις της να μιλούν γι' αυτό. Έδινε μεγάλα ποσά σε φιλανθρωπίες, βοήθησε παιδιά να σπουδάσουνΚαθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της παρέμεινε καλλιεργημένη, διάβαζε, άκουγε μουσική και πήγαινε στο θέατρο. Τα τελευταία χρόνια έβγαινε σπάνια, πηγαίνοντας την Κυριακή στην εκκλησία και δύο φορές την εβδομάδα στο υγειονομικό για τις απαραίτητες εξετάσεις.Η 75χρονη Γαβριέλλα, που δούλευε αδιάκοπα μέχρι την τελευταία ημέρα της ζωής της, βρέθηκε νεκρή την Κυριακή 25 Αυγούστου του 1991 ενώ η δολοφονία της έγινε γνωστή από τον Τύπο, μια μέρα μετά, τη Δευτέρα 26 Αυγούστου.Η ίδιαΊσως να θεωρούσε πως η Αθήνα ήταν ακόμα μια ασφαλής πόλη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, που έβαλαν το κίνητρο της ληστείας, πρώτο στην λίστα τους, η Γαβριέλλα, ενδεχομένως να θεωρήθηκε «εύκολος στόχος» από κάποιους λόγω της ηλικίας της ενώ παράλληλα τη συνόδευε η φήμη πως είχε μεγάλη περιουσία.«Βρέθηκε από τους αστυνομικούς άψυχη, στριμωγμένη ανάμεσα στο ντιβανάκι "αναμονής" και στο κρεβάτι του έρωτα, με το κεφάλι της γερμένο σε μια καρέκλα, το δεξί της χέρι δεμένο με την άκρη ενός σεντονιού και στο πρόσωπό της ένα μαξιλάρι που της έκοψε την ανάσα» ανέφερε δημοσίευμα σε εφημερίδα της εποχής ενώ ο Πάνος Σόμπολος στο βιβλίο του «Τα εγκλήματα που συγκλόνισαν την Ελλάδα» γράφει για την υπόθεση: «Την έλεγαν ιέρεια του αγοραίου έρωτα. Η γυναίκα που κυριάρχησε στην Αθηναϊκή ζωή για 51 χρόνια και πρόσφερε απλόχερα βοήθεια σε φτωχούς και αναξιοπαθούντες η Γαβριέλλα Ουσάκοβα, η διάσημη πόρνη Γαβριέλλα, όπως την ήξερε ο περισσότερος κόσμος, δολοφονήθηκε άγρια μέσα στο νεοκλασικό ιδιόκτητο σπίτι της που χρησιμοποιούσε και ως οίκο ανοχής στην οδό Μάρκου Ευγενικού 14, στην περιοχή του Λυκαβηττού. Μία γειτόνισσα της τη βρήκε νεκρή στις 10:00 το πρωί τις 25 Αυγούστου 1991 σε ένα από τα δωμάτια του σπιτιού της και ειδοποίησε την αστυνομία. Ακολούθησε κινητοποίηση της Ασφάλειας και της εγκληματολογικής υπηρεσίας».Η Γαβριέλλα είχε βρεθεί κανονικά ντυμένηΦορούσε τη ρόμπα της ενώ έφερε κακώσεις στο πρόσωπο και στο λαιμό. Ο ιατροδικαστής, που έκανε τη νεκροψία και τη νεκροτομή, διαπίστωσε ότι ο θάνατος της είχε επέλθει συνέπεια στραγγαλισμού με τα χέρια. Προσδιόρισε ότι είχε λάβει χώρα κατά το χρονικό διάστημα από τα μεσάνυχτα έως τις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου προς Κυριακή 24-25 Αυγούστου. Η βιαιότητα του εγκλήματος σόκαρε την ελληνική κοινωνία και η δολοφονία έγινε πρωτοσέλιδο με τίτλους όπωςΗ αστυνομία εξέτασε διάφορα ενδεχόμενα γύρω από την υπόθεση.Το σενάριο τηςυπήρξε το επικρατέστερο, λόγω του μύθου ότι έκρυβε στο σπίτι έναν θησαυρό. Ωστόσο, αναφέρθηκε πως η ίδια φρόντιζε να μην κρατά αντικείμενα μεγάλης αξίας ή μεγάλα χρηματικά ποσά στον χώρο όπου μπαινόβγαινε κόσμος.Το σενάριο τωνεξετάστηκε και απορρίφθηκε σχεδόν αμέσως.Το σενάριο τουκαθώς συνδέθηκε με τους κινδύνους του επαγγέλματος της, ενώ οι έρευνες προσανατολίστηκαν και στο κλίμα της οικονομικής μετανάστευσης της εποχής.Παράλληλα, ορισμένοι αμφισβήτησαν τη θεωρία της ληστείας, εκτιμώντας πως κάποιος μπορεί να ήθελε να τηςαν και η εχεμύθειά της προς τους πελάτες δεν αμφισβητήθηκε ποτέ.Σύμφωνα με τα δημοσιεύματααφήνοντας πίσω της 40 διαμερίσματα, καταθέσεις δεκάδων εκατομμυρίων δραχμών, κοσμήματα και δύο ή τρεις εξοχικές κατοικίες.Στην κηδεία της παρευρέθηκαν ελάχιστοι άνθρωποι. Πολλοί από το περιβάλλον της ή όσοι είχαν ευεργετηθεί από εκείνη απέφυγαν να τη συνοδεύσουν στην τελευταία της κατοικία, φοβούμενοι τη μεγάλη δημοσιότητα που πήρε το θέμα στον Τύπο.Οι άνθρωποι που βοηθήθηκαν από εκείνη την αποκαλούσαν, ενώ ένα από τα στεφάνια που κατατέθηκαν στην κηδεία της έγραφε χαρακτηριστικά:Η μυθική ζωή και το τραγικό τέλος τηενέπνευσαν την τέχνη: η ιστορία της έγινε τραγούδι από τον Κώστα Καλδάρα, μεταφέρθηκε δύο φορές στο θέατρο και έγινε βιβλίο.