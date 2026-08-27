«Ιστορική βραδιά, αυτή την ΑΕΚ οραματιζόμαστε»: Κατέβηκε στον πάγκο και «πνίγηκε» στις αγκαλιές των παικτών ο Μάριος Ηλιόπουλος, δείτε φωτογραφίες
«Ιστορική βραδιά, αυτή την ΑΕΚ οραματιζόμαστε»: Κατέβηκε στον πάγκο και «πνίγηκε» στις αγκαλιές των παικτών ο Μάριος Ηλιόπουλος, δείτε φωτογραφίες
Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΑΕΚ μπήκε στη συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο και συμμετείχε στους πανηγυρισμούς, ενώ το... πάρτι συνεχίστηκε και στα αποδυτήρια, όπου ανακοίνωσε πριμ - Τι είπε για τα μεταγραφικά σενάρια
Στον πάγκο της ΑΕΚ, δίπλα στους απόλυτους πρωταγωνιστές της πρόκρισης της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, βρέθηκε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ, Μάριος Ηλιόπουλος, λίγο πριν λήξει η αναμέτρηση με τη Λέφσκι Σόφιας, δίνοντας το έναυσμα για ν' αρχίσουν οι πανηγυρισμοί.
Ο Μάριος Ηλιόπουλος «χάθηκε» στις αγκαλιές του Λούκα Γιόβιτς και των υπολοίπων παικτών της ΑΕΚ, ενώ με το σφύριγμα της λήξης και το τελικό 4-0 επί της Λέφσκι, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και συμμετείχε στο... πάρτι που έστησαν οι παίκτες και ο προπονητής της ΑΕΚ με τον κόσμο της «Ένωσης» στις κερκίδες, ενώ ο ίδιος τους αγκάλιαζε και τους φιλούσε.
Αμέσως μετά, ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ πήγε και στα αποδυτήρια, όπου συνεχίστηκαν οι πανηγυρισμοί, μοιράζοντας τα συγχαρητήριά του στους παίκτες της Ένωσης, οι οποίοι την έστειλαν στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου!
Όπως ήταν φυσικό, δε, ανακοίνωσε και πριμ.
Μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV, ο Μάριος Ηλιόπουλος ανέφερε τα εξής: «Ιστορική βραδιά, μια ομάδα υπέροχη, χωρίς πολλούς αγώνες. Είμαι πολύ περήφανος. Δεν είναι η ΑΕΚ που ονειρευόμαστε, είναι η ΑΕΚ που οραματιζόμαστε. Είναι η ΑΕΚ που μας κάνει να βλέπουμε πως έρχονται κι άλλοι θρίαμβοι, πολλά περισσότερα γι' αυτή την υπέροχη ομάδα. Είμαστε πολύ δεμένοι, ο ένας για τον άλλο. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί η βία πάει σε μια καινούρια διαδικασία. Κάθε μέρα που περνά ξημερώνει μια καλύτερη μέρα, για την ΑΕΚ, το ελληνικό ποδόσφαιρο, τους φιλάθλους μας, ώστε να γυρίσουν τα νέα παιδιά στα γήπεδα. Έτσι θέλουμε να προχωράνε μπροστά στην Ευρώπη, όλες οι ελληνικές ομάδες».
Για το αν έδωσε πριμ, είπε: «Υπήρχε πριμ… Σήμερα οι παίκτες δεν πρέπει να παίζουν για το πριμ. Οι έννοιες καλομαθημένος και κακομαθημένος είναι πολύ κοντά. Οι παίκτες έπρεπε να γιορτάζουν μόνο την επιτυχία τους, αλλά αφού είθισται, υπήρξε και αυτό σήμερα (σ.σ. πριμ)».
Για το αν προβλέπεται επιπλέον ενίσχυση: «Ουκ εν τω πολλώ το ευ. Ήδη είμαστε στο πολλώ. Μετά αρχίζεις και χάνεις την μπάλα. Έχουμε κάνει πολλές και αξιόλογες μεταγραφές και κάθε μέρα βλέπει ο κόσμος χαρίσματα σε παίκτες που δεν θεωρούσε απόλυτα σωστές μεταγραφές. Αυτή η εβδομάδα έχει προοπτική. Η ΑΕΚ είναι η ομάδα που μπορεί να οραματίζεται την καινούρια μέρα του ελληνικού ποδοσφαίρου».
Πηγή: gazzetta.gr
Ο Μάριος Ηλιόπουλος «χάθηκε» στις αγκαλιές του Λούκα Γιόβιτς και των υπολοίπων παικτών της ΑΕΚ, ενώ με το σφύριγμα της λήξης και το τελικό 4-0 επί της Λέφσκι, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και συμμετείχε στο... πάρτι που έστησαν οι παίκτες και ο προπονητής της ΑΕΚ με τον κόσμο της «Ένωσης» στις κερκίδες, ενώ ο ίδιος τους αγκάλιαζε και τους φιλούσε.
Αμέσως μετά, ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ πήγε και στα αποδυτήρια, όπου συνεχίστηκαν οι πανηγυρισμοί, μοιράζοντας τα συγχαρητήριά του στους παίκτες της Ένωσης, οι οποίοι την έστειλαν στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου!
Όπως ήταν φυσικό, δε, ανακοίνωσε και πριμ.
Μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV, ο Μάριος Ηλιόπουλος ανέφερε τα εξής: «Ιστορική βραδιά, μια ομάδα υπέροχη, χωρίς πολλούς αγώνες. Είμαι πολύ περήφανος. Δεν είναι η ΑΕΚ που ονειρευόμαστε, είναι η ΑΕΚ που οραματιζόμαστε. Είναι η ΑΕΚ που μας κάνει να βλέπουμε πως έρχονται κι άλλοι θρίαμβοι, πολλά περισσότερα γι' αυτή την υπέροχη ομάδα. Είμαστε πολύ δεμένοι, ο ένας για τον άλλο. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί η βία πάει σε μια καινούρια διαδικασία. Κάθε μέρα που περνά ξημερώνει μια καλύτερη μέρα, για την ΑΕΚ, το ελληνικό ποδόσφαιρο, τους φιλάθλους μας, ώστε να γυρίσουν τα νέα παιδιά στα γήπεδα. Έτσι θέλουμε να προχωράνε μπροστά στην Ευρώπη, όλες οι ελληνικές ομάδες».
Για το αν έδωσε πριμ, είπε: «Υπήρχε πριμ… Σήμερα οι παίκτες δεν πρέπει να παίζουν για το πριμ. Οι έννοιες καλομαθημένος και κακομαθημένος είναι πολύ κοντά. Οι παίκτες έπρεπε να γιορτάζουν μόνο την επιτυχία τους, αλλά αφού είθισται, υπήρξε και αυτό σήμερα (σ.σ. πριμ)».
Για το αν προβλέπεται επιπλέον ενίσχυση: «Ουκ εν τω πολλώ το ευ. Ήδη είμαστε στο πολλώ. Μετά αρχίζεις και χάνεις την μπάλα. Έχουμε κάνει πολλές και αξιόλογες μεταγραφές και κάθε μέρα βλέπει ο κόσμος χαρίσματα σε παίκτες που δεν θεωρούσε απόλυτα σωστές μεταγραφές. Αυτή η εβδομάδα έχει προοπτική. Η ΑΕΚ είναι η ομάδα που μπορεί να οραματίζεται την καινούρια μέρα του ελληνικού ποδοσφαίρου».
Πηγή: gazzetta.gr
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