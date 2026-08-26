Κυψέλη: Στους τεχνικούς συμβούλους των κατοίκων τα στοιχεία της «Ελληνικό Μετρό» για τις ζημιές

Ομόφωνο «ναι» του Δημοτικού Συμβουλίου στη διαβίβαση των στοιχείων στους τεχνικούς συμβούλους - Πλήρη αποκατάσταση των ζημιών, ζητά ο δήμος της Αθήνας - Συζητήθηκαν η φωτιά στον «Αθήνα 9,84» και το Μπάντμιντον

«Ελληνικό Μετρό» για κάποια από τα κτίρια της



Κατά την ενημέρωσή του ο Χάρης Δούκας, επανέλαβε τη στήριξη του δήμου στους κατοίκους της Κυψέλης και πως έλαβε επιστολή απάντηση από την «Ελληνικό Μετρό» με όρους εμπιστευτικότητας.







Στη συνέχεια, εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για τη διαβίβαση των ανωτέρω στοιχείων στους εμπειρογνώμονες, στους τεχνικούς συμβούλους που έχουν οριστεί από τους κατοίκους, «για την τεχνική υποστήριξή τους, προφανώς αποκλειστικά και ειδικά για την ως ανωτέρω ιδιότητα και προκειμένου το συγκεκριμένο υλικό να τεθεί υπόψη τους και να αξιολογηθεί για τις ανάγκες τεχνικής διερεύνησης, αξιολόγησης και τεκμηριωμένης αναγνώρισης φθορών και βλαβών», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε και πρόσθεσε:



«Τονίζεται, προφανώς ότι το υλικό θα παραδοθεί στους ως άνω από πλευράς Δήμου Αθηναίων με τη σύσταση της χρήσης για τον σκοπό για τον οποίο ζητήθηκε και ότι προφανώς δεν θα διαρρεύσει ή διακινηθεί σε τρίτους, που δεν συνδέονται με τον ανωτέρω σκοπό. Και προφανώς οι κάτοικοι που συνδέονται και οι ίδιοι θα λάβουν γνώση τι ακριβώς συμβαίνει για το ακίνητό τους».







Στο τέλος επανέλαβε πως «θέλουμε το έργο να προχωρήσει, αλλά με απόλυτη ασφάλεια και ταυτόχρονα απόλυτο σεβασμό στις ζωές και στις κατοικίες της περιουσίας των κατοίκων. Και πλήρη αποκατάσταση των ζημιών. Συνεχίζουμε και ζητάμε πλήρη αποκατάσταση ζημιών, με μελέτες στατικές με βάση τα δεδομένα, όπου αυτό χρειάζεται».



Στη δευτερολογία του ο δήμαρχος Αθηναίων, αναφέρθηκε και στο Τεχνικό Επιμελητήριο: «Το Τεχνικό Επιμελητήριο όντως, με βάση και τις δικές μας πιέσεις και την ομόφωνη απόφαση, έχει αναλάβει και αυτό τον ρόλο του, που αφορά στην καταγραφή και αξιολόγηση της σοβαρότητας των βλαβών, καθώς και στις προτάσεις τεχνικής αποκατάστασης. Έχει ξεκινήσει το Τεχνικό Επιμελητήριο και έχει κάνει μια σειρά από επιθεωρήσεις και μελέτες μέσα στον Αύγουστο και αν χρειαστεί για τα ίδια σπίτια θα ξαναμπεί και τον Σεπτέμβριο.



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Στη συνέχεια ο κ. Δούκας είπε: «Προφανώς και είδα τις αξιολογήσεις, η κατάσταση είναι δύσκολη, αλλά δεν θέλω και δεν είναι και ο ρόλος μου εμένα να πω κάτι τέτοιο. Πάντως, το είπε και ο εκπρόσωπος των κατοίκων, υπάρχουν δεδομένες ριγματώσεις και δεδομένες διαφορικές καθιζήσεις και το μεγάλο ερώτημα είναι πόσο αυτές έχουν επηρεάσει τον φέροντα οργανισμό και αν καθίσταται ή όχι ανάγκη επιπλέον μελετών στατικής επάρκειας και αν μπορούν να μείνουν εκεί οι κάτοικοι. Το τελευταίο κρίσιμο θέμα είναι το εξής. Ο Μετροπόντικας είναι σταματημένος από τον Μάιο και εκκρεμεί αν και πώς θα προχωρήσει. Υπάρχει και εδώ η μελέτη, δεν μας έχει ούτε αυτή αποδοθεί. Πιέζουμε και σε αυτό και νομίζω ότι όντως θα μας καλέσουν μέσα στον Σεπτέμβριο να μας ενημερώσουν για τα αναλυτικά δεδομένα και τα συμπεράσματα για το πώς θα προχωρήσει το έργο από εδώ και πέρα».



Οι παρατάξεις τάχθηκαν ομόφωνα υπέρ της διαβίβασης των στοιχείων, ενώ ο Κώστας Μπακογιάννης πρότεινε και πάλι τη σύσταση μιας διαπαραταξιακής Επιτροπής ειδικά για το ζήτημα αυτό.



Δολιοφθορές και κλοπές



Στην ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου προχώρησε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας , σχετικά με τα στοιχεία που έστειλε ηγια κάποια από τα κτίρια της Κυψέλης , τα οποία έχουν υποστεί ζημιές και στη συνέχεια ψηφίστηκε ομόφωνα από το Σώμα, η απόφαση για τη διαβίβαση των στοιχείων αυτών στους εμπειρογνώμονες και στους τεχνικούς συμβούλους που έχουν οριστεί από τους κατοίκους για την τεχνική υποστήριξή τους, με τη σύσταση ότι δεν θα διαρρεύσει ή διακοινηθεί σε τρίτους, που δεν συνδέονται με τον ανωτέρω σκοπό.Κατά την ενημέρωσή του ο Χάρης Δούκας, επανέλαβε τη στήριξη του δήμου στους κατοίκους της Κυψέλης και πως έλαβε επιστολή απάντηση από την «Ελληνικό Μετρό» με όρους εμπιστευτικότητας.Όπως είπε: «Εμπεριέχει ένα στικάκι, στο οποίο συμπεριλαμβάνει 14 κτίρια στην περιοχή, στη ζώνη επιρροής του έργου, στο τμήμα δηλαδή, από την πλατεία Κυψέλης έως και προς την οδό Ζακύνθου, με την αξιολόγηση της επικινδυνότητας πριν και μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα. Και ξεχωριστά η παρουσίαση η μεθοδολογία με βάση την οποία γίνεται η αξιολόγηση αυτή. Προφανώς με αυστηρές επισημάνσεις, όρους εμπιστευτικότητας και περιορισμένης χρήσης».Στη συνέχεια, εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για τη διαβίβαση των ανωτέρω στοιχείων στους εμπειρογνώμονες, στους τεχνικούς συμβούλους που έχουν οριστεί από τους κατοίκους, «για την τεχνική υποστήριξή τους, προφανώς αποκλειστικά και ειδικά για την ως ανωτέρω ιδιότητα και προκειμένου το συγκεκριμένο υλικό να τεθεί υπόψη τους και να αξιολογηθεί για τις ανάγκες τεχνικής διερεύνησης, αξιολόγησης και τεκμηριωμένης αναγνώρισης φθορών και βλαβών», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε και πρόσθεσε:«Τονίζεται, προφανώς ότι το υλικό θα παραδοθεί στους ως άνω από πλευράς Δήμου Αθηναίων με τη σύσταση της χρήσης για τον σκοπό για τον οποίο ζητήθηκε και ότι προφανώς δεν θα διαρρεύσει ή διακινηθεί σε τρίτους, που δεν συνδέονται με τον ανωτέρω σκοπό. Και προφανώς οι κάτοικοι που συνδέονται και οι ίδιοι θα λάβουν γνώση τι ακριβώς συμβαίνει για το ακίνητό τους».Στη συνέχεια ο κ. Δούκας είπε: «Είναι μέρος των δεδομένων που ζητήσαμε, είναι μόνο 14 κτίρια. Δεν είναι 14 συνολικά οι πολυκατοικίες, είναι περισσότερες και νομίζω σε κάποιες από αυτές, το λένε και οι ειδικοί, δεν είναι όλες οι αξιολογήσεις. Δεύτερον, δεν υπάρχει η μελέτη των δύο, εάν καταλαβαίνω καλά, ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για το πώς θα προχωρήσει από εδώ και πέρα. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι αξιολογείται αυτή η μελέτη από τρίτο εμπειρογνώμονα και θα ενημερωθούμε και εμείς και οι κάτοικοι εντός Σεπτεμβρίου. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό και θα επιμείνουμε και σε αυτό, να παραλάβουμε και τα δεδομένα, το ημερολόγιο στο δημοτικό έργο με τα δεδομένα των πιέσεων από την PM, τον Μετροπόντικα δηλαδή. Έχει αξία αυτό, γιατί είναι σημαντικό ο Δήμος και οι κάτοικοι να ξέρουμε σε ποια σημεία υπήρξαν οι καθιζήσεις και μετατοπίσεις από αυτές τις πιέσεις».Στο τέλος επανέλαβε πως «θέλουμε το έργο να προχωρήσει, αλλά με απόλυτη ασφάλεια και ταυτόχρονα απόλυτο σεβασμό στις ζωές και στις κατοικίες της περιουσίας των κατοίκων. Και πλήρη αποκατάσταση των ζημιών. Συνεχίζουμε και ζητάμε πλήρη αποκατάσταση ζημιών, με μελέτες στατικές με βάση τα δεδομένα, όπου αυτό χρειάζεται».Στη δευτερολογία του ο δήμαρχος Αθηναίων, αναφέρθηκε και στο Τεχνικό Επιμελητήριο: «Το Τεχνικό Επιμελητήριο όντως, με βάση και τις δικές μας πιέσεις και την ομόφωνη απόφαση, έχει αναλάβει και αυτό τον ρόλο του, που αφορά στην καταγραφή και αξιολόγηση της σοβαρότητας των βλαβών, καθώς και στις προτάσεις τεχνικής αποκατάστασης. Έχει ξεκινήσει το Τεχνικό Επιμελητήριο και έχει κάνει μια σειρά από επιθεωρήσεις και μελέτες μέσα στον Αύγουστο και αν χρειαστεί για τα ίδια σπίτια θα ξαναμπεί και τον Σεπτέμβριο.Οι δικοί μας αξιολογητές περίμεναν τα δεδομένα που έχουμε ζητήσει για να μπορέσουν να δράσουν. 'Αρα, αυτά τα δεδομένα, τα οποία σήμερα εισηγούμαι να τους αποδοθούν, θα τα πάρουν και οι ίδιοι για να μπορέσουν να αξιολογήσουν την κατάσταση».Στη συνέχεια ο κ. Δούκας είπε: «Προφανώς και είδα τις αξιολογήσεις, η κατάσταση είναι δύσκολη, αλλά δεν θέλω και δεν είναι και ο ρόλος μου εμένα να πω κάτι τέτοιο. Πάντως, το είπε και ο εκπρόσωπος των κατοίκων, υπάρχουν δεδομένες ριγματώσεις και δεδομένες διαφορικές καθιζήσεις και το μεγάλο ερώτημα είναι πόσο αυτές έχουν επηρεάσει τον φέροντα οργανισμό και αν καθίσταται ή όχι ανάγκη επιπλέον μελετών στατικής επάρκειας και αν μπορούν να μείνουν εκεί οι κάτοικοι. Το τελευταίο κρίσιμο θέμα είναι το εξής. Ο Μετροπόντικας είναι σταματημένος από τον Μάιο και εκκρεμεί αν και πώς θα προχωρήσει. Υπάρχει και εδώ η μελέτη, δεν μας έχει ούτε αυτή αποδοθεί. Πιέζουμε και σε αυτό και νομίζω ότι όντως θα μας καλέσουν μέσα στον Σεπτέμβριο να μας ενημερώσουν για τα αναλυτικά δεδομένα και τα συμπεράσματα για το πώς θα προχωρήσει το έργο από εδώ και πέρα».Οι παρατάξεις τάχθηκαν ομόφωνα υπέρ της διαβίβασης των στοιχείων, ενώ ο Κώστας Μπακογιάννης πρότεινε και πάλι τη σύσταση μιας διαπαραταξιακής Επιτροπής ειδικά για το ζήτημα αυτό.Δολιοφθορές και κλοπές

Ο δήμαρχος Αθηναίων έθεσε εκτός Ημερησίας Διάταξης και το σοβαρό ζήτημα που έχει προκύψει στην πόλη, με δολιοφθορές και κλοπές υλικού ηλεκτροφωτισμού και ποτίσματος σε δρόμους και μάλιστα κεντρικούς, όπως η Ιερά Οδός και σε πλατείες. Όπως είπε, μόνο τον τελευταίο μήνα έχουν γίνει 18 μηνυτήριες αναφορές.



«Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου και πέρα όλων των άλλων, απειλείται και το αίσθημα ασφαλείας», ανέφερε ο κ. Δούκας.



Η φωτιά στον «Αθήνα 9,84» Η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη, έθεσε το ζήτημα της πρόσφατης φωτιάς που εκδηλώθηκε στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού «Αθήνα 9,84», ζήτησε πλήρη ενημέρωση, αλλά και εξήγηση γιατί ο σταθμός δεν εκπέμπει το πρόγραμμά του και παίζει μόνο μουσική.



Όπως εξήγησε η δημοτική Αρχή, η φωτιά προέκυψε από αστοχία υλικού, που προκάλεσε υπερθέρμανση μπαταριών.



«Τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ», ανέφερε ο κ. Δούκας και συνέχισε: «Αμέσως ο υπεύθυνος ενημέρωσε την Πυροσβεστική, η οποία ήρθε και αυτή άμεσα. Ήταν οι μπαταρίες από μία υπερθέρμανση, ίσως και λόγω της υψηλής θερμοκρασίας και ο λόγος που δεν υπάρχει η κανονική ροή του προγράμματος αλλά μουσική, είναι γιατί θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα έχει καθαριστεί, θα έχει απολυμανθεί, τηρούμε όλα τα πρωτόκολλα με απόλυτη αυστηρότητα. Επίσης, πάντα σε συμφωνία με τον ΔΕΔΔΗΕ, κλείστηκαν όλες οι επιμέρους παροχές για να είμαστε σίγουροι ότι όταν θα ξανανοίξουν θα λειτουργούν όλα στην εντέλεια. Γι' αυτό τον λόγο στην αρχή για να διασφαλίσουμε και την Τεχνόπολη προχωρήσαμε τμηματικά στο άνοιγμα των επιμέρους παροχών».



Στο τέλος πρόσθεσε: «Κάθε μας βήμα είναι σε απόλυτη συνάφεια με όλα τα πρωτόκολλα για να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι και οι εργαζόμενοι εκεί που θα μπουν, θα υπάρχουν όλες οι συνθήκες ασφάλειας και ο ΔΕΔΔΗΕ να μας πει ότι οποιαδήποτε κίνηση κάνουμε για να λειτουργούν όλα ξανά τα μηχανήματα, θα γίνονται ακριβώς με έναν τρόπο που δεν θα έχουμε νέα προβλήματα και δεν θα δημιουργήσουμε επιπλέον εντάσεις ή βραχυκυκλώματα, γιατί έπεσε όλο το δίκτυο λόγω της φωτιάς στο Μ-2».



Απομάκρυνση του κτιρίου Μπάντμιντον Στην Ημερησία Διάταξη βρισκόταν και το ζήτημα του κτιρίου Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή. Μάλιστα, στο Σώμα μίλησε και εκπρόσωπος των κατοίκων της περιοχής, αναφέροντας τους λόγους που κάνει επιτακτική την ανάγκη για την πόλη την κατεδάφιση του κτιρίου, ώστε να παραδοθεί ως χώρος πρασίνου στους κατοίκους της.



Το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε ομόφωνα την απόφαση για την άμεση απομάκρυνση του κτιρίου Μπάντμιντον, την αποκατάσταση της νομιμότητας και την προώθηση των διαδικασιών υλοποίησης του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή-Ιλισίων.



Κατά την τοποθέτησή του, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ανέφερε μεταξύ άλλων:



«Πιστεύω ότι τώρα είναι η στιγμή για την άμεση κατεδάφιση του κτιρίου του Μπάντμιντον. Αυτή πρέπει να είναι η προμετωπίδα μας, διαφορετικά οι εξελίξεις θα είναι ανάποδες. Αν συζητάμε γενικά χωρίς έναν ξεκάθαρο πρώτο στόχο, τότε θα έρθει Προεδρικό Διάταγμα, θα αλλάξει όλη η ιστορία και θα βρεθούμε σε ένα άλλο περιβάλλον, σε μία άλλη συνθήκη.



Θυμίζω ότι η Πολιτεία είχε δεσμευτεί από το 2004, ότι οι προσωρινές εγκαταστάσεις θα απομακρυνθούν. Η δέσμευση αυτή παραμένει ανεκπλήρωτη. Και θυμίζω ότι είμαστε σε φάση κλιματικής κρίσης, όπου οι μεγάλοι και ανοιχτά προσβάσιμοι χώροι πρασίνου αποτελούν επιτακτική προτεραιότητα παγκοσμίως, πόσο μάλλον σε μία πόλη που πλήττεται από την κλιματική κρίση.



Βάζουμε τέσσερα σημεία:



1. Την άμεση κατεδάφιση του Μπάντμιντον.



2. Τη διεκδίκηση της πλήρους αποκατάστασης της νομιμότητας στην περιοχή του Γουδή και την τήρηση των διαχρονικών δεσμεύσεων. Αυτό σημαίνει την απομάκρυνση όλων των ολυμπιακών εγκαταστάσεων και την απόδοση των χώρων στους πολίτες ως ελεύθερων και κοινόχρηστων.



3. Την άμεση προώθηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου.



4. Την προώθηση του σχεδίου υπουργικής απόφασης προς γνωμοδότηση από το ΚΕΣΥΠΟΘΑ και την επεξεργασία κατάλληλης νομοθετικής πρότασης για τη σύσταση φορέα διαχείρισης».



Και πρόσθεσε: «Έχουμε στείλει ήδη επιστολή, συμφωνημένη με τους άλλους Δήμους και τους δημάρχους Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού, με στόχο την ενίσχυση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων χρηματοδότησης. Θα το πάμε δυνατά όλη την επόμενη περίοδο σε συνεργασία και με τους κατοίκους και με τις πρωτοβουλίες της περιοχής. Θα κάνουμε και εκδηλώσεις. Είναι πολύ κρίσιμο το αμέσως επόμενο διάστημα να επικεντρώσουμε εκεί τις ενέργειές μας και να έχουμε νίκες».



Τέλος, εγκρίθηκε ομόφωνα η ονοματοδοσία του κλειστού γηπέδου Στρέφη σε «Κλειστό Γήπεδο Ανδρέας Μαζαράκης». Ωστόσο, μέλος της διοίκησης του Αστέρα Εξαρχείων, που παραβρέθηκε στη συνεδρίαση, ανέφερε πως το γήπεδο «βρίσκεται υπό κατάρρευση», όπως χαρακτηριστικά είπε και ζήτησε πριν δοθεί το όνομα του Μαζαράκη, να γίνουν έργα αποκατάστασης.