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Υπό έλεγχο η φωτιά στην Κάτω Δαμάστα Φθιώτιδας
Υπό έλεγχο η φωτιά στην Κάτω Δαμάστα Φθιώτιδας
Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, τέσσερα οχήματα και δύο αεροσκάφη
UPD:
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (26/8) σε χαμηλή βλάστηση στην Κάτω Δαμάστα Φθιώτιδας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα. Από αέρος επιχείρησαν δύο αεροσκάφη. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα. Από αέρος επιχείρησαν δύο αεροσκάφη. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κάτω Δαμάστα Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 16 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα και 2 Α/Φ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 26, 2026
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
UPD:
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