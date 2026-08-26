Υπό έλεγχο η φωτιά στην Κάτω Δαμάστα Φθιώτιδας
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Φθιώτιδα

Υπό έλεγχο η φωτιά στην Κάτω Δαμάστα Φθιώτιδας

Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, τέσσερα οχήματα και δύο αεροσκάφη

Υπό έλεγχο η φωτιά στην Κάτω Δαμάστα Φθιώτιδας
UPD:
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (26/8) σε χαμηλή βλάστηση στην Κάτω Δαμάστα Φθιώτιδας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα. Από αέρος επιχείρησαν δύο αεροσκάφη. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.

UPD:

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