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13 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη
13 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη
Έξι τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν σήμερα πάνω από το Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
Σε 13 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου προέβη σήμερα η τουρκική πολεμική αεροπορία.
Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, επτά παραβιάσεις έγιναν από ένα κατασκοπευτικό CN-235 και οι υπόλοιπες έξι από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV).
Συνολικά πάνω από το Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο πέταξαν σήμερα έξι τουρκικά αεροσκάφη (1 CN-235 και 5 UAV) τα οποία προέβησαν επίσης σε οκτώ παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.
Όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, επτά παραβιάσεις έγιναν από ένα κατασκοπευτικό CN-235 και οι υπόλοιπες έξι από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV).
Συνολικά πάνω από το Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο πέταξαν σήμερα έξι τουρκικά αεροσκάφη (1 CN-235 και 5 UAV) τα οποία προέβησαν επίσης σε οκτώ παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.
Όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
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