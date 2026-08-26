13 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη

Σε 13του εθνικού εναέριου χώρου προέβη σήμερα η τουρκική πολεμική αεροπορία.Σύμφωνα με το, επτά παραβιάσεις έγιναν από ένα κατασκοπευτικόκαι οι υπόλοιπες έξι από(UAV).Συνολικά πάνω από το Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο πέταξαν σήμερα έξι τουρκικά αεροσκάφη (1 CN-235 και 5 UAV) τα οποία προέβησαν επίσης σε οκτώ παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.Όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.