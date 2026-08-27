Αυτόχθονας ηγέτης στο Περού που καταγγέλθηκε ότι δολοφονήθηκε στην πραγματικότητα είναι στη ζωή

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Οργάνωση αυτοχθόνων της περουβιανής Αμαζονίας, η οποία είχε ανακοινώσει τον φόνο αυτόχθονα ηγέτη και υπερασπιστή του περιβάλλοντος, ανακάλεσε την Τετάρτη,Η συλλογικότητα ORAU είχε καταγγείλει ότι ο, ηγέτης της κοινότητας των ασένινκα, δολοφονήθηκε την Κυριακή.Η ORAU, η οποία συσπειρώνει περίπου 20 οργανώσεις αυτόχθονων φυλών, ανακάλεσε την ανακοίνωση αφού μεταδόθηκε βίντεο στο οποίο το υποτιθέμενο θύμα κάνει δηλώσεις στο σπίτι του.«Λένε ότι είμαι νεκρός», αλλά «είμαι εδώ, ήρεμος, στο σπίτι μου», είπε ο 57χρονος στο βίντεο που μεταδόθηκε από την περουβιανή δημόσια τηλεόραση.«Ο αδελφός μας Αμέρικο Πασκουάλ είναι ζωντανός και βρίσκεται μαζί με την οικογένειά του αυτή τη στιγμή», επιβεβαίωσε η ORAU.Ομάδα αυτοχθόνων μετέβη στην απομακρυσμένη περιοχή Γιουρούα, στον νομό Ουκαγιάλι (ανατολικά), για να επαληθεύσει πως ο ηγέτης της φυλής είναι όντως στη ζωή, διευκρίνισε.Η ORAU είχε ανακοινώσει την Τρίτη ότι ο υπερασπιστής του περιβάλλοντος είχε χτυπηθεί από σφαίρες κατά τη διάρκεια επεισοδίου σε έδαφος της κοινότητάς του με «τρίτους», ενώ έκανε περιπολία για να εγγυηθεί την ασφάλεια της περιοχής.Το υπουργείο Πολιτισμού, που είχε «καταδικάσει τη δολοφονία» μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, διέγραψε το μήνυμά του αυτό χθες.Οι απειλές εναντίον ηγετών που καταγγέλλουν την αποψίλωση ή την εκμετάλλευση δασικών εκτάσεων έχουν γίνει ανησυχητικά συχνές σε τομείς της περουβιανής επικράτειας που διαρρέει ο Αμαζόνιος.Σύμφωνα με τη ΜΚΟ Global Witness, από το 2012 ως το 2024 δολοφονήθηκαν τουλάχιστον 62 υπερασπιστές του περιβάλλοντος στο Περού, οι μισοί και πλέον από τους οποίους --οι 35-- ανήκαν σε αυτόχθονες λαούς.