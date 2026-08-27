Κινήσεις της Άγκυρας για τα F-35: Έκλεισε συμφωνία με εταιρεία λόμπινγκ που σχετίζεται με τον Τραμπ

Η Ballard Partners θα εισπράττει 200.000 δολάρια τον μήνα για την παροχή υπηρεσιών κυβερνητικών σχέσεων, στρατηγικής συμβουλευτικής και εκπροσώπησης, καθώς και για την ενημέρωση της Άγκυρας σχετικά με τις εξελίξεις στο Κογκρέσο





Το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπέγραψε σύμβαση διάρκειας ενός έτους και ύψους 2,4 εκατομμυρίων δολαρίων, με την Ballard Partners, μια εταιρεία άσκησης πιέσεων με έδρα την Ουάσινγκτον που διατηρεί στενούς δεσμούς με τον



ενημέρωση της Άγκυρας σχετικά με τις εξελίξεις στο Κογκρέσο και την αμερικανική πολιτική, σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα.



Διευθυντής της Ballard Partners είναι ο Μπράιαν Μπάλαρντ, εξέχον Ρεπουμπλικανός από τη Φλόριντα που συγκεντρώνει χρήματα υπέρ της παράταξης. Είχε εργαστεί επίσης και στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ.



Άγκυρα και Ballard Partners έχουν προϊστορία συνεργασίας,







Ήταν μία από τις πρώτες σημαντικές συμφωνίες της Ballard Partners μετά την ίδρυση του γραφείου της στην Ουάσινγκτον. Από τότε η πορεία της ήταν ανοδική: μόνο στο πρώτο τρίμηνο του 2026 τα έσοδα της εταιρείας από το λόμπινγκ για το ομοσπονδιακό κράτος ξεπέρασαν τα 30 εκατ. δολάρια.



Δυο ονόματα που έχουν εργαστεί για την Ballard Partners αρκούν για να φανούν οι στενοί δεσμοί της με το περιβάλλον του Τραμπ: Με την εταιρεία είχε συνεργαστεί η Σούζαν Γουάιλς, προσωπάρχης σήμερα του Λευκού Οίκου, και η Παμ Μπόντι, η πρώην υπουργός Δικαιοσύνης.



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Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία πάντα επιθυμεί να επανενταχθεί στο πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών F-35, από το οποίο είχε αποκλειστεί το 2019 μετά την αγορά του ρωσικής κατασκευής αντιαεροπορικού συστήματος S-400.



Τα σενάρια για την απεμπλοκή της Τουρκίας ώστε να ανοίξει ξανά ο δρόμος για τα F-35 είναι πολλά. Η Άγκυρα θα μπορούσε, μεταξύ άλλων να τα πουλήσει σε τρίτη χώρα, πιθανώς στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η Άγκυρα διεκδιεί και έξι F-35 που κατασκευάστηκαν για την Τουρκία, αλλά παραμένουν αποθηκευμένα στις ΗΠΑ εδώ και χρόνια.



Η ομάδα που εργάζεται για την Τουρκία Τα έγγραφα δείχνουν ότι η ομάδα της Ballard Partners που έχει αναλάβει την Τουρκία περιλαμβάνει τον πρώην δημοκρατικό βουλευτή Ρόμπερτ Γουέξλερ από τη Φλόριντα, ο οποίος συνίδρυσε το 2001 την Κοινοβουλευτική Ομάδα για τις Σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας και τους Τουρκοαμερικανούς. Ο Γουέξλερ είναι επίσης πρόεδρος του Κέντρου S Daniel Abraham για την Ειρήνη στη Μέση Ανατολή στην Ουάσινγκτον και είναι γνωστός για τους δεσμούς του με φιλοϊσραηλινούς κύκλους.



Δεν εγκαταλείπει η Τουρκία την προσπάθεια να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35 και να αποκτήσει το κορυφαίο μαχητικό πέμπτης γενιάς. Με τον πρόεδρο Τραμπ να είναι θετικός , αλλά με το «εμπόδιο» του Κογκρέσου πάντα παρόν, η Άγκυρα ρίχνει το βάρος στην άσκηση πίεσης στα κατάλληλα πρόσωπα.Το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπέγραψε σύμβαση, με την, μια εταιρεία άσκησης πιέσεων με έδρα την Ουάσινγκτον που διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Ντόναλντ Τραμπ , σύμφωνα με έγγραφα του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ που είδε το Middle East Eye Η συμφωνία, που υπογράφηκε στις 8 Αυγούστου, προβλέπει την καταβολή στην εταιρεία 200.000 δολαρίων τον μήνα για την παροχή υπηρεσιών κυβερνητικών σχέσεων, στρατηγικής συμβουλευτικής και εκπροσώπησης προς όφελος της τουρκικής κυβέρνησης ενώπιον της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, καθώς και για τηνκαι την αμερικανική πολιτική, σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα.Διευθυντής της Ballard Partners είναι ο, εξέχον Ρεπουμπλικανός από τη Φλόριντα που συγκεντρώνει χρήματα υπέρ της παράταξης. Είχε εργαστεί επίσης και στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ.Άγκυρα και Ballard Partners έχουν προϊστορία συνεργασίας, γράφει το Turkiye Today Το 2017, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, η Τουρκία προσέλαβε την εταιρεία με σύμβαση ύψους 1,5 εκατ. δολαρίων. Η συνεργασία φέρεται να επικεντρώθηκε στην υπόθεση παράκαμψης κυρώσεων εναντίον της τουρκικής κρατικής τράπεζας Halkbank, κατηγορίες τις οποίες το υπουργείο Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Τραμπ απέσυρε προ μηνών, μέσα στο 2026.Ήταν μία από τις πρώτες σημαντικές συμφωνίες της Ballard Partners μετά την ίδρυση του γραφείου της στην Ουάσινγκτον. Από τότε η πορεία της ήταν ανοδική: μόνο στο πρώτο τρίμηνο του 2026 τα έσοδα της εταιρείας από το λόμπινγκ για το ομοσπονδιακό κράτος ξεπέρασαν τα 30 εκατ. δολάρια.Δυο ονόματα που έχουν εργαστεί για την Ballard Partners αρκούν για να φανούν οι: Με την εταιρεία είχε συνεργαστεί η, προσωπάρχης σήμερα του Λευκού Οίκου, και η, η πρώην υπουργός Δικαιοσύνης.Αυτή τη φορά συμβεβλημένος είναι ειδικά το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας και όχι η τουρκική κυβέρνηση γενικότερα.Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία πάντα επιθυμεί να επανενταχθεί στο πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών F-35, από το οποίο είχε αποκλειστεί το 2019 μετά την αγορά του ρωσικής κατασκευής αντιαεροπορικού συστήματος S-400.Τα σενάρια για την απεμπλοκή της Τουρκίας ώστε να ανοίξει ξανά ο δρόμος για τα F-35 είναι πολλά. Η Άγκυρα θα μπορούσε, μεταξύ άλλων να τα πουλήσει σε τρίτη χώρα, πιθανώς στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η Άγκυρα διεκδιεί και έξι F-35 που κατασκευάστηκαν για την Τουρκία, αλλά παραμένουν αποθηκευμένα στις ΗΠΑ εδώ και χρόνια.Τα έγγραφα δείχνουν ότι η ομάδα της Ballard Partners που έχει αναλάβει την Τουρκία περιλαμβάνει τον πρώην δημοκρατικό βουλευτήαπό τη Φλόριντα, ο οποίος συνίδρυσε το 2001 την Κοινοβουλευτική Ομάδα για τις Σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας και τους Τουρκοαμερικανούς. Ο Γουέξλερ είναι επίσης πρόεδρος του Κέντρου S Daniel Abraham για την Ειρήνη στη Μέση Ανατολή στην Ουάσινγκτον και είναι γνωστός για τους δεσμούς του με φιλοϊσραηλινούς κύκλους.

Μέλος της ομάδας είναι ο Τόμας Μπούντρι, ο οποίος υπηρέτησε ως ειδικός βοηθός του Τραμπ και ανώτερος διευθυντής νομοθετικών υποθέσεων στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας μέχρι τον Απρίλιο του 2025.



Ο Μπούντρι απολύθηκε στο πλαίσιο της απομάκρυνσης του πρώην συμβούλου εθνικής ασφάλειας Μάικ Γουόλτς. Ο Τραμπ απέλυσε τον Μπούντρι και άλλους πέντε αξιωματούχους λίγο μετά τη συνάντησή του με την ακροδεξιά ακτιβίστρια Λόρα Λούμερ, η οποία είχε παρουσιάσει έρευνα της αντιπολίτευσης σύμφωνα με την οποία αρκετά μέλη του προσωπικού δεν ήταν πιστά τον πρόεδρο Τραμπ.



Άλλο ένα μέλος είναι ο Σιλ Λούκις, senior partner της Ballard Partners και ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Μπάλαρντ.