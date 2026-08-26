Μπιλ Γκέιτς για AI: «Είναι το πιο επικίνδυνο εργαλείο που έχει εφευρεθεί ποτέ», φόβοι για νέα πανδημία και μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας

Ο συνιδρυτής της Microsoft παραδέχεται πως η ανθρωπότητα δεν είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει όσα φέρνει η άνευ προηγουμένου ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης - Οι φόβοι για βιοτρομοκρατία και μια νέα πανδημία