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Αυστηροί έλεγχοι στις παραλίες: Έπεσαν τσουχτερά πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ, σφράγισαν καντίνες σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα
Αυστηροί έλεγχοι στις παραλίες: Έπεσαν τσουχτερά πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ, σφράγισαν καντίνες σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα
Δείτε αναλυτικά σε ποιες περιοχές και για ποιους λόγους επιβλήθηκαν τα πρόστιμα
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι των Κτηματικών Υπηρεσιών για την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις της νομοθεσίας, με τις αρμόδιες αρχές να επιβάλλουν διοικητικά μέτρα, πρόστιμα και σφραγίσεις επιχειρήσεων.
Παραβάσεις έχουν καταγραφεί μεταξύ άλλων και σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς όπως η Ρόδος, η Καβάλα, η Σκιάθος και η Κέρκυρα.
Στη Ρόδο Η Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσων Α’ επέβαλε διαταγή σφράγισης και πρόστιμο 174.000 ευρώ σε πέντε καντίνες στην παραλία Τσαμπίκα. Στην παραλία Anthony Quinn Bay, στο Φαληράκι, η Κτηματική Υπηρεσία, μετά την υποβολή στις 28 Ιουλίου καταγγελίας από συλλογικό φορέα και την παραλαβή της στις 29/7 (αρ. εισερχ. 104877), διενήργησε στις 30 Ιουλίου την πρώτη επιτόπια αυτοψία και στις 7 Αυγούστου τη δεύτερη.
Κατόπιν της διενέργειας των δύο επιτόπιων αυτοψιών, στις 14 Αυγούστου, η Κτηματική Υπηρεσία εξέδωσε τις εκθέσεις αυτοψίας-πορίσματος και επέβαλλε στην επιχείρηση τα προβλεπόμενα διοικητικά μέτρα της πράξης άμεσης απομάκρυνσης και διαταγής σφράγισης και πρόστιμο 37.000 ευρώ για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας του κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού και παραλίας και αυθαίρετη κατάληψη αιγιαλού και παραλίας χωρίς ενεργή σύμβαση παραχώρησης.
Σε έλεγχο της Κτηματικής Υπηρεσίας Καβάλας, εντοπίστηκε επιχείρηση χωρίς μισθωτήριο συμβόλαιο, στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο 28.889 ευρώ και πράξη άμεσης διοικητικής απομάκρυνσης.
Σε έλεγχο της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας στη Σκιάθο, επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 44.000 ευρώ σε τέσσερις επιχειρήσεις.
Τα παραπάνω παραδείγματα καταδεικνύουν τη σταθερή προσήλωση των αρμόδιων υπηρεσιών στην τήρηση της νομιμότητας και την προστασία της δημόσιας περιουσίας
Παραβάσεις έχουν καταγραφεί μεταξύ άλλων και σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς όπως η Ρόδος, η Καβάλα, η Σκιάθος και η Κέρκυρα.
Στη Ρόδο Η Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσων Α’ επέβαλε διαταγή σφράγισης και πρόστιμο 174.000 ευρώ σε πέντε καντίνες στην παραλία Τσαμπίκα. Στην παραλία Anthony Quinn Bay, στο Φαληράκι, η Κτηματική Υπηρεσία, μετά την υποβολή στις 28 Ιουλίου καταγγελίας από συλλογικό φορέα και την παραλαβή της στις 29/7 (αρ. εισερχ. 104877), διενήργησε στις 30 Ιουλίου την πρώτη επιτόπια αυτοψία και στις 7 Αυγούστου τη δεύτερη.
Πρόστιμο 174.000 ευρώ σε πέντε καντίνες στην Ρόδο
Κατόπιν της διενέργειας των δύο επιτόπιων αυτοψιών, στις 14 Αυγούστου, η Κτηματική Υπηρεσία εξέδωσε τις εκθέσεις αυτοψίας-πορίσματος και επέβαλλε στην επιχείρηση τα προβλεπόμενα διοικητικά μέτρα της πράξης άμεσης απομάκρυνσης και διαταγής σφράγισης και πρόστιμο 37.000 ευρώ για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας του κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού και παραλίας και αυθαίρετη κατάληψη αιγιαλού και παραλίας χωρίς ενεργή σύμβαση παραχώρησης.
Σε έλεγχο της Κτηματικής Υπηρεσίας Καβάλας, εντοπίστηκε επιχείρηση χωρίς μισθωτήριο συμβόλαιο, στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο 28.889 ευρώ και πράξη άμεσης διοικητικής απομάκρυνσης.
Πρόστιμο 28.889 ευρώ στην Καβάλα
Σε έλεγχο της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας στη Σκιάθο, επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 44.000 ευρώ σε τέσσερις επιχειρήσεις.
Πρόστιμα περίπου 44.000 ευρώ στην Σκιάθο
Έλεγχοι σε 14 επιχειρήσεις στην ΚέρκυραΣε αυτοψίες που πραγματοποίησε η Κτηματική Υπηρεσία Κέρκυρας ελέγχθηκαν 14 επιχειρήσεις, εκ των οποίων σε οκτώ επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 107.665 ευρώ, καθώς και πράξεις διοικητικής απομάκρυνσης και διαταγές σφράγισης.
Τα παραπάνω παραδείγματα καταδεικνύουν τη σταθερή προσήλωση των αρμόδιων υπηρεσιών στην τήρηση της νομιμότητας και την προστασία της δημόσιας περιουσίας
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